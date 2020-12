Todennäköinen syy Norjan tragedialle on löytymässä – uhrit ovat voineet päätyä lähes mahdottomaan tilanteeseen

Alueen maaperän vuoksi pelastustyöntekijät ovat haastavan tehtävän edessä, arvioi Geologian tutkimuskeskuksen johtava asiantuntija Heini Reijonen.

Tutkijat selvittävät parhaillaan Norjan Gjerdrumin maanvyöryn syytä. Maan vesivaranto- ja energiaviraston NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi uutistoimisto AFP:lle keskiviikkona, että jopa 400 metriä vyöryssä liikkuneet rakennukset voisivat selittyä alueen maastoon kuuluvalla juoksusavella.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtava asiantuntija Heini Reijonen kertoo pitävänsä teoriaa todennäköisenä. Reijosen mukaan savityyppiä esiintyy runsaasti Norjan rannikkoalueiden maastossa.

– Se voi aiheuttaa isojakin maanvyöryjä, joita on ollut aina silloin tällöin, Reijonen sanoo Ilta-Sanomille.

– Kyllä tähän geologinen syy on joka tapauksessa. Ei alueella ole nyt esiintynyt mitään maanjäristyksiäkään, eikä käsittääkseni olla tehty mitään rakentamiseen liittyvää.

Maanvyörymä nieli taloja.­

Poliisin helikopteri tutkii onnettomuusaluetta.­

Muodostuessaan juoksusavi on Reijosen mukaan tiivistä ja kestävää. Veden huuhtoessa siitä suolat pois savityyppi voi kuitenkin muuttua olomuodoltaan geelimäiseksi. Reijonen sanoo, että maassa on ollut viime päivinä Suomen tavoin sateista.

– Silloin se on tietysti hyvin epästabiili alusta mille vain. Ei vaadi hirveästi, että se lähtee liikkeelle. Toisaalta Norjassa on melkein aina sateista. Tämä riippuu aina vähän siitä, miten paljon on rinnettä ja ovatko korkeuserot suuret. Aika alavallakin maalla liikkuminen on mahdollista.

Reijosen mukaan tämänhetkisten tietojen pohjalta on vaikea sanoa, miten syvälle saveen rakennukset ovat voineet vajota. Pitkään jatkuneen vyörymisen vuoksi vakava sekoittuminen maamassaan on mahdollista.

– Jos on yhtään maata päällä ja on jäänyt jonnekin saven väliin, onhan sieltä hyvin vaikea pelastaa ketään.

Helikopteri laskee pelastuskoiran onnettomuusalueelle.­

Paikallisen poliisin mukaan kateissa on yön tapahtumien vuoksi edelleen kymmenen ihmistä. Mahdollisesti eloonjääneiden etsintää on jatkettu.

Vyörymässä syntyneen kraatterin pituudeksi on arvioitu 700 metriä ja leveydeksi 300 metriä.

Vyörmäalue on NVE:n mukaan 210 000 neliömetrin laajuinen. Suuri osa Romeriken alueesta, johon Gjerdrum kuuluu, sijaitsee vanhalla merenpohjalla, ja syvältä maan alta löytyy suuria savikerroksia.

Romerikessä on ollut useita merkittäviä maanvyöryjä vuosien varrella. Viikko ennen joulua sattui maanvyöry pohjoisempana, Nannestadissa.