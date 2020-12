Norjan maanvyöry: Odd Steinar onnistui pääsemään pois sortuma-alueelta – ”Olisin mielelläni vaihtanut paikkaa tyttäreni kanssa”

Ohisalo valmis lähettämään etsintäapua Suomesta, jos Norja pyytää sitä.

Pelastustöitä Norjan Gjerdrumissa Oslon lähellä jatkettiin uudenvuoden aattona yli vuorokausi tuhoisan maanvyöryn jälkeen. Illansuussa kymmenen ihmistä oli edelleen kateissa. Heidän joukossaan on muun muassa 13-vuotias tyttö.

– Olisin mielelläni vaihtanut paikkaa tyttäreni kanssa, sanoi tytön isä norjalaislehti VG:lle.

Odd Steinar Sørengen onnistui pääsemään pois sortuma-alueelta, mutta hänen tyttärensä ja asuinkumppaninsa ovat kateissa.

– Jos he ovat poissa, toivon, että se on käynyt nopeasti, hän sanoi VG:lle sairaalassa, missä hän on saamassa hoitoa.

Pelastushelikopteri ilmassa 31. joulukuuta 2020.­

Torstaina pelastustyöntekijät tarkastivat koirien avulla kaksi sortuma-alueella olevaa taloa, mutta niiden sisältä ei löydetty ketään. Aiemmin näiden talojen tarkastusta oli pidetty liian vaarallisena.

– Tähän liittyy suuri riski, ja se meidän täytyy koko ajan ottaa huomioon, sanoi poliisioperaation johtaja Roger Pettersen VG-lehdelle.

Pimeän tultua pelastustyöt vaikeutuivat.

Poliisioperaation johtaja Roger Pettersen median edessä 30. joulukuuta 2020.­

Suomen valtiojohto esitti surunvalittelunsa

Pelastustöitä johtava Dag Andre Sylju sanoi aiemmin torstaina että mitä enemmän aikaa kuluu, sitä huonommat ovat mahdollisuudet löytää eloonjääneitä.

Paikallisen pelastuslaitoksen johtaja Morten Thoresen puolestaan kertoi, että pahiten vaurioituneet talot ovat siirtyneet jopa 400 metriä.

– Kadonneet saattavat olla näissä rakennuksissa, Thoresen sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoi Suomen olevan valmis auttamaan Norjaa pelastustyössä, jos Norja sitä pyytää. Ohisalo sanoo twiitissään, että Suomessa seurataan tilannetta aktiivisesti.

Ministeri toteaa, että olosuhteet paikalla ovat vaativat ja että pelastustehtävä on vaikea.

Ruotsi on lähettänyt paikalle yhdeksän hengen ryhmän pelastustyöntekijöitä Göteborgista, ja myös Tanska on tarjonnut apuaan.

Presidentti Sauli Niinistö esitti torstaina surunvalittelunsa Norjan kuninkaalle Haraldille, Norjan kansalle ja kaikille niille, joita traaginen maanvyörymä on koskettanut, kertoi presidentin kanslia Twitterissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi maanvyörystä norjaksi ja totesi, että kyseessä on suuri tragedia.

– Suomi tuntee suurta myötätuntoa kaikkia kohtaan, jotka elävät epätietoisuudessa läheistensä kohtalosta, jotka ovat loukkaantuneet tai menettäneet kotinsa. Ajatuksemme ovat teidän kanssanne, Marin kirjoitti.

"Ulko-ovea ei enää ollut"

Maanvyörymä tapahtui aikaisin keskiviikkoaamuna. Anna Sandman ja hänen puolisonsa Jörgen heräsivät kummallisiin ääniin.

– Yritimme tulla ulos. Kun olimme matkalla ulko-ovelle, kaikki luhistui ympärillämme. Ja me seisoimme keskellä sortumaa ja ympärillämme oli savea ja talon jäännöksiä. Emme onnistuneet koskaan pääsemään ulko-ovelle, sitä ei enää ollut, Sandman kertoi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

Sandman ja hänen puolisonsa evakuoitiin helikopterilla, mutta heidän oli jätettävä dalmatiankoira Zajkansa. Koira kuitenkin pelastettiin torstainvastaisena yönä raunioista.

Koira oli saanut haavan käpäläänsä, mutta selviytyi NRK:n mukaan muuten ehjin nahoin.