Koko Jansenin perhe katosi Norjan maanvyöryssä: Alma-tytär vasta kaksivuotias, Charlot-äiti raskaana –”Pidän kiinni toivosta, että he elävät”

Hans Jørgen Jansen kertoo odottavansa poliisilta lisätietoa veljensä perheen kohtalosta.

Kymmenen ihmistä on yhä kateissa Norjan Gjerdrumin kunnassa tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä. Kolme kateissa olevista ovat Bjørn-Ivar Jansen, hänen raskaana oleva vaimonsa Charlot Grymyr Jansen ja heidän kaksivuotias tyttärensä Alma.

Bjørn-Ivar Jansenin veli Hans Jørgen Jansen kuuli Gjerdrumin tapahtumista ensimmäisen kerran heidän siskoltaan. Hän kertoo ymmärtäneensä, että hänen veljensä talo on keskellä maanvyörymäaluetta käytyään läpi uutissivustoja.

– Ajattelin, että paska. Tämä ei voi olla totta, hän kertoi Norjan TV 2:lle.

Hans Jørgen Jansen kertoi olevansa varma, että perhe oli kotona, koska hän oli jutellut tiistai-iltana veljensä kanssa, joka kertoi aikeistaan mennä kotiin ja viettää rauhallinen ilta. Maanvyörymä sattui keskiviikon vastaisena yönä.

Jansenit muuttivat Gjerdrumiin noin vuosi sitten. Pariskunnan toisen lapsen on tarkoitus syntyä helmikuussa.

Tapahtuneen jälkeen Hans Jørgen Jansen jakoi Facebookissa päivityksen siinä toivossa, että joku alueelta evakuoiduista tietäisi jotain kadonneesta perheestä. Päivitykseen tuli nopeasti tuhansia jakoja. Hän kertoo olevansa yllättynyt päivityksen saamasta vastaanotosta.

– On todella mahtavaa, että ihmiset, joille en ole koskaan puhunut, välittävät meistä ja ajattelevat meitä.

Tapahtuneen jälkeen hän on on odottanut soittoa poliisilta, josta luvattiin ilmoittaa heti, kun jotain uutta selvinnyt. Hän on on yrittänyt parhaansa mukaan myös lohduttaa sisartaan ja äitiään.

– Tämä on kamalaa ja erityisen kamalaa tämä on, koska emme voi tehdä muuta kuin odottaa.

Torstaiaamuna paikallinen poliisi kertoi etsivänsä maanvyörymästä selvinneitä.

– Niin kauan kuin on mahdollista, että löytyy eloonjääneitä, pidän kiinni toivosta, että he elävät, hän sanoi.