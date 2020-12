Uutissivusto: Kiina on tarjonnut tapporahaa yhdysvaltalais­sotilaista Afganistanissa

Axiosin lähteiden mukaan maan väistyvälle presidentille Donald Trumpille olisi kerrottu mahdollisista kiinalaispalkkioista aiemmin joulukuussa.

Afganistanista palanneita yhdysvaltalaissotilaita Fort Drummissa New Yorkissa 10. joulukuuta.­

Yhdysvaltain hallinto on julkistamassa tiedustelutietoja, joiden mukaan Kiina olisi tarjoutunut maksamaan valtion ulkopuolisille toimijoille palkkioita yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan hyökkäämisestä Afganistanissa, kertoo uutissivusto Axios.

Axiosille asiasta kertoi kaksi hallinnon sisäistä lähdettä. Tiedustelutietoja ei ole vahvistettu.

Lähteiden mukaan maan väistyvälle presidentille Donald Trumpille olisi kerrottu mahdollisista kiinalaispalkkioista jo aiemmin joulukuussa.

Axiosin mukaan on epäselvää, onko kongressin jäsenille tai maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille kerrottu väitetyistä kiinalaispalkkioista. Tammikuussa virkaanastuvalla Bidenilla on jo nykyisellään pääsy presidentille tarkoitettuihin tiedustelutiedonantoihin.

Uutissivusto on ollut yhteydessä Kiinan Washingtonin-suurlähetystöön, mutta edustusto ei vastannut Axiosin kommenttipyyntöön. Trumpin ei uskota Axiosin mukaan keskustelleen asiasta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa.

Lähteiden mukaan tiedot kiinalaispalkkioista olisivat olleet mukana presidentille joulukuun 17. päivänä annetussa tiedustelutiedonannossa. Asiasta on lähteiden mukaan kertonut Trumpille lisäksi suullisesti kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O'Brien.

Palkkiot olisivat hiljaiselle diplomaatille suunnanvaihdos

Axiosin kuulemat viranomaiset ovat kertoneet tiedustelulöydöksistä puhelimessa, mutta uutissivusto ei ole saanut tietoja nähdäkseen.

Mikäli tiedot palkkioita vahvistettaisiin, olisi kyse Kiinan osalta selkeästä suunnanvaihdosta, joka voisi kärjistää entisestään Kiinan ja Yhdysvaltain jo valmiiksi kireitä välejä, kertoo Axios.

Mikäli tiedot taas osoittautuisivat vääriksi, herättäisi tämä kysymyksiä tiedustelutietojen takana olevien lähteiden motiiveista sekä päätöksestä purkaa salaus näiden tietojen osalta.

Axiosin mukaan Kiina on pitkään ylläpitänyt hiljaista diplomaattista roolia Afganistanissa. Kiina on toisinaan kutsunut kiistan osapuolia Pekingiin keskustellakseen rauhansopimussuunnitelmista ja kannustanut siihen, että kiistaan saataisiin Afganistan-johtoinen ratkaisu. Toisinaan konfliktin keskelle on kuitenkin päätynyt myös kiinalaisvalmisteisia aseita.

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat kiristyneet Trumpin presidenttikauden aikana. Trump ja hänen hallintonsa ovat muun muassa syyttäneet Kiinaa koronaviruspandemiasta sekä Hongkongin demokraattisten vapauksien rappioittamisesta. Kiinan hallintoa on kritisoitu myös uiguurivähemmistön kaltoinkohtelusta Xinjiangin alueella.

Trump käynnisti presidenttikautensa aikana myös aggressiivisen kauppasodan Kiinaa vastaan. Kumpikin osapuoli on asettanut jotakuinkin vuorotellen toistensa tuotteille mittavia tuontitulleja. Monet näistä ovat edelleen voimassa, vaikka tämän vuoden alkupuolella maat allekirjoittivat ensimmäisen vaiheen sopimuksen.

Venäläisten kerrottiin tarjonneen tapporahoja

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan kohdistetuista iskuista kerrotaan tarjotun rahaa Afganistanissa.

Kesällä New York Times kertoi Venäjän tarjonneen Afganistanissa salaisia palkkioita, jos sissitaistelijat onnistuvat tappamaan yhdysvaltalaissotilaita. Lehti perusti kertomansa niin ikään tiedustelutietoihin.

Taleban-liikkeeseen yhdistetyille aseistautuneille ryhmittymille tarjottujen salaisten palkkioiden oli väitetty toimineen kannustimina, jotta sissit kohdistaisivat iskujaan Yhdysvaltain joukkoihin.

New York Times viittasi jutussaan viranomaislähteisiin, joiden mukaan Trumpille olisi kerrottu tiedustelulöydöksistä maaliskuussa. Lähteiden mukaan Trump ei olisi kuitenkaan päättänyt, miten reagoida asiaan.

Sittemmin Valkoinen talo kiisti sen, että Trumpia tai varapresidentti Mike Penceä olisi briiffattu Venäjän tapporahoihin liittyvistä tiedustelutiedoista.

Lisäksi Trump vihjasi tuolloin uutiskanava CNN:n mukaan, että tiedustelutiedot ovat voineet olla ”väärennettyjä”. CNN:n mukaan Trump ei ole tähän päivään mennessä syyttänyt Venäjää julkisesti tapporahojen tarjoamisesta.

Niin Taleban kuin Venäjäkin kiistivät kesällä väitteet tapporahoista.