Tämä Norjan maanvyörymästä tiedetään nyt – kymmenen ihmistä kateissa, joukossa lapsia

Etsintöjä maanvyörymäalueella jatkettiin läpi yön.

Norjassa keskiviikon vastaisena yönä tapahtuneen maanvyörymän jäljiltä mahdollisesti eloonjääneiden etsintää on jatkettu Norjan Gjerdrumin kunnassa.

Norjalaismedioiden mukaan pelastusolosuhteet paikalla ovat olleet haastavia, ja viranomaiset toivovat, että pelastusolosuhteet muuttuvat torstaina paremmiksi. Uudenvuodenaattoaamuna ihmisiä ei ole vielä voitu laskea pelastustehtäviin tuhoalueelle, sanomalehti VG uutisoi torstaiaamuna.

Gjerdrum sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oslosta. Gjerdrumin keskustaajama Ask sijaitsee vyörymäalueen reunalla.

Maanvyöry tapahtui Gjerdrumissa, muutaman kymmenen kilometrin päässä Oslosta.­

VG uutisoi, että kymmenen henkilöä on loukkaantunut maanvyörymässä. Heistä yksi on loukkaantunut vakavasti. Keskiviikkoiltana ei ollut tiedossa, että kukaan olisi kuollut maanvyörymässä. Viranomaiset olivat torstaiaamuna optimistisia.

– Toivomme yhä löytävämme eloonjääneitä, kertoi poliisin kenttäjohtaja Dag Andre Sylju sanomalehti VG:n mukaan Norjan TV2:lle torstaiaamuna.

Viranomaisten tietojen mukaan alueella on melko varmasti vielä ihmisiä. Varmuutta asiasta ei ole, koska ihmiset saattavat olla lomailemassa. Viranomaiset kuitenkin kertoivat VG:lle, että kymmeneen henkilöön ei ole saatu yhteyttä. Kadonneiden joukossa on miehiä, naisia ja lapsia.

Vyörymäalueelta evakuoitiin keskiviikon aikana ihmisiä. Tähän mennessä noin tuhat ihmistä on evakuoitu, mutta Gjerdrumin pormestari Anders Østensen kertoi VG:lle, että evakuoitujen määrä voi nousta 1 500:aan. Evakuoituja on siirretty hotelliin, jos heillä ei ole ollut muuta paikkaa mihin mennä.

Etsinnöissä käytetty helikoptereita ja lämpökameroita

Keskiviikkoiltana poliisin kenttäjohtaja Karianne Knudsen kertoi sanomalehti VG:lle, että maanvyörymässä tuhoutui yhdeksän rakennusta, joissa oli yhteensä 31 asuntoa.

Lisäksi maanvyörymässä tuhoutui kuusi autotallirakennusta, joissa jokaisessa oli viisi autotallia.

Eloonjääneitä on etsitty yön aikana ainoastaan helikopterien ja lennokkien avulla. Apuna on käytetty muun muassa lämpökameroita.

Yöllä tuhoalueelta löytyi elossa koira, jonka sen omistajaperhe oli joutunut jättämään, koska pelastushelikopterissa ei ollut tilaa.

Norjan viranomaiset ovat kutsuneet maanvyörymää yhdeksi maan modernin historian suurimmaksi. Maanvyörymä on järkyttänyt myös Norjan johtoa.

– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, joita tämä koskee. Loukkaantuneiden, kotinsa menettäneiden ja niiden, jotka elävät nyt pelossa ja epävarmuudessa tämän katastrofin vuoksi, Norjan kuningas Harald sanoi keskiviikkona.

Norjan pääministeri pääministeri Erna Solberg kutsui tapahtunutta katastrofiksi.

Vyörymän syy ei toistaiseksi ole tiedossa

Maanvyörymän syy ei ollut torstaiaamuun mennessä selvillä. NRK:n mukaan alueella on satanut viime päivinä runsaasti, mikä on voinut edesauttaa alueella tyypillisen savisen maaperän liikkumista.

– Aluetta on tutkittu aiemmin, ja siellä on tiedetty olevan juoksusavea. Yhtä laajojen vyöryjen mahdollisuus alueella on tällä hetkellä matala, Norjan vesivaranto- ja energiaviraston NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi AFP:lle kertoi keskiviikkona.

VG:n mukaan toistaiseksi ei ole varmaa, onko maanvyörymä ohi, koska vyörymäalueen reunalla on runsaasti taloja. NVE:n mukaan ei kuitenkaan ole todennäköistä, että alueella tapahtui yhtä suuri maanvyörymä kuin keskiviikkona.

Vyörymässä syntyneen kraatterin pituudeksi on arvioitu 700 metriä ja leveydeksi 300 metriä.