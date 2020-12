Lehti: Ex-naisystävä varoitti poliisia Nashvillen pommimiehestä jo vuosi sitten

Nainen oli kertonut poliisille, että mies rakensi pommeja asuntoautossaan.

Yhdysvaltain Nashvillessa matkailuauton räjäyttämisestä epäillyn miehen entinen naisystävä varoitti poliisia miehen toiminnasta jo vuosi sitten, The Tennessean -lehti kertoo. Lehti pohjaa tietonsa haltuunsa saamiin poliisiasiakirjoihin.

63-vuotias Anthony Warner kuoli itse joulupäivänä tapahtuneessa räjähdyksessä.

Lehden mukaan Warnerin ex-naisystävä olisi vuosi sitten kertonut poliisille miehen valmistavan pommeja samaisessa asuntoautossa, joka räjäytettiin.

Raportin mukaan poliisi oli vieraillut naisen kotona, missä tämä oli varoittanut Warnerin aikeista ja esitellyt kahta miehelle väitetysti kuulunutta asetta, joista nainen kertoi halunneensa hankkiutua eroon.

Myös naisen asianajaja sanoo The Tennesean -lehden haastattelussa painottaneensa poliisille, että uhkaa olisi syytä tutkia, sillä hän piti miestä uhkana naisystävälleen. Asianajaja oli myös kertonut poliiseille, että naisen puheiden perusteella mies puhui jatkuvasti armeijasta ja pommien valmistuksesta.

Poliisi oli vieraillut myös Warnerin kotona ja nähnyt tämän pihalla matkailuauton, mutta miestä ei oltu tuolloin tavoitettu.

Nashvillen poliisi oli asiakirjojen perusteella vienyt tiedon eteenpäin Yhdysvaltain keskusrikospoliisille FBI:lle, jossa tämän taustoja oli selvitetty paikallispoliisille.

Julkisuuteen on kuitenkin aiemmin kerrottu, että Warner ei ollut poliisille entuudestaan tuttu.

Poliisi on muun muassa The New York Timesin mukaan poliisi on kommentoinut, että tapaus tutkittiin aikanaan niin hyvin kuin saaduilla tiedoilla oli mahdollista.

Kolme ihmistä joutui sairaalahoitoon, kun teleoperaattori AT&T:n rakennuksen eteen parkkeerattu matkailuauto räjähti joulupäivänä. Räjähdys tuhosi rakennuksia ja aiheutti katkoja tietoliikenteeseen.

Poliisi sai ennen joulupäivän aamun räjähdystä hälytyksen ampumisesta ja epäilyttävästä matkailuautosta. Pommiryhmä ehti tyhjentää alueen ennen räjähdystä.

Viranomaiset tutkivat yhä teon motiivia. Warner oli käyttäytynyt ennen tekoaan erikoisesti: hän oli muun muassa kertonut ex-naisystävälleen vakavasta sairaudesta, irtisanonut asuntonsa ja jättänyt työnsä.