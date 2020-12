Yhdysvaltain historian pahin sarjamurhaaja on kuollut – tunnusti elinaikanaan yhteensä 93 murhaa

Yhdysvaltalainen sarjamurhaaja Samuel Little on kuollut 80-vuotiaana, kertovat vankilaviranomaiset. Keskiviikkona kuollut Little oli Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n mukaan Yhdysvaltain historian pahin sarjamurhaaja uhriensa lukumäärän perusteella.

Little sai vuonna 2014 elinkautisen vankeustuomion kolmen naisen murhista. Tämän jälkeen hän on kuitenkin tunnustanut kaiken kaikkiaan 93 murhaa, joista valtaosassa uhrina on nainen.

FBI kertoi viime vuoden lokakuussa, että sen on onnistunut vahvistaa Littlen yhteys 50 tapaukseen. FBI:n rikosanalyytikot kuvailivat kaikkien Littlen tunnustusten olevan kuitenkin uskottavia.