Kaliforniassa löydettiin Britannian koronamuunnosta – jo toinen tapaus Yhdysvalloissa

Samaa virusmuunnosta tavattiin vain päivää aiemmin myös Coloradossa.

Yhdysvaltain Kaliforniassa on löydetty Britanniassa leviävää, uutta koronavirusmuunnosta, muun muassa The New York Times kertoo. Vain päivää aiemmin uutisoitiin Yhdysvaltain tiedetysti ensimmäisestä tapauksesta, kun kyseistä virusmuunnosta löydettiin Coloradon osavaltiossa.

Lue lisää: Yhdysvalloissa löydettiin ensimmäinen tapaus Britannian koronamuunnosta

Asiantuntijat eivät osaa arvioida, kuinka laajalti Britannian virusmuunnos on ehtinyt jo Yhdysvalloissa levitä.

Tuoreet havainnot ovat herättäneet huolta niin asiantuntijoiden kuin kansalaistenkin keskuudessa. Koronarokottaminen on jo maassa vauhdissa, mutta kattava rokottaminen tulee vielä viemään aikaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvalloissa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut vasta reilut kaksi miljoonaa ihmistä.

Mikäli uusi virusmuunnos alkaa levitä maassa vauhdilla, täytyykin osavaltioissa varautua jälleen uusiin koronarajoituksiin.

– Tilanne näyttää melko synkältä, epidemiologi Bill Hanage toteaa NYT:lle.

Tautitilanne on Yhdysvalloissa maailman pahin. Worldometer-sivuston mukaan maassa on raportoitu jo yli 20 miljoonaa tartuntatapausta sekä 350 389 kuolemaa.

Myös Suomessa löydettiin tällä viikolla ensimmäisen kerran koronaviruksen uusia muunnoksia. Kahden henkilön todettiin sairastuneen Britanniassa leviävään ja yhden ihmisen Etelä-Afrikassa leviävään virusmuunnokseen.

Virusmuunnosten on havaittu tarttuvan ihmisestä toiseen selvästi herkemmin kuin alkuperäisen viruskannan, mutta asiantuntijoiden mukaan havaittujen virusmuunnosten ei pitäisi vaikuttaa käytössä olevien koronarokotteiden toimivuuteen.

Virusmuunnos ei myöskään näytä aiheuttavan vakavampaa koronavirustautia aiempaa viruskantaa herkemmin.