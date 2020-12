Yhdysvaltain viranomaisilta uusi suositus: Ei lisättyä sokeria alle 2-vuotiaille

Yhdysvaltain hallituksen neuvoa-antava työryhmä julkaisi kaikkien aikojen ensimmäiset suositukset pikkulasten ruokavaliolle.

Yhdysvaltain hallituksen ravitsemussuosituksista linjaava työryhmä julkaisi ensimmäistä kertaa suositukset imeväisten, eli vauvaikäisten, ja pikkulasten ruokavaliolle. Suositukset julkaistiin viiden vuoden välein annettavien yleisten ravitsemussuositusten yhteydessä.

Asiantuntijoiden suoraviivaisin ohje liittyy sokeriin: alle 2-vuotialle lapsille komitea ei suositelle annettavaksi lainkaan lisättyä sokeria.

Asiasta kertoo BBC.

Asiantuntijat myös suosittelevat, että imeväisiä tulisi ruokkia vain äidinmaidolla ensimmäisten kuuden kuukauden ajan, mikäli vain mahdollista.

Raportissa huomautetaan, että ”jokainen suupala ratkaisee”. Suositukset julkaistiin tällä viikolla ja toimitettiin Yhdysvaltain terveys- ja maatalousvirastoille. Ne huomioidaan Yhdysvaltain hallituksen virallisissa ohjeistuksissa seuraavien viiden vuoden ajan.

Asiantuntijoiden mukaan yli puolella yhdysvaltalaisista aikuisista on yksi tai useampi ruokavalioon liittyvä krooninen sairaus. Niistä on muodostunut maassa valtava kansanterveysongelma. Raportissa todetaankin, että myös aikuisten tulisi vähentää sokerin nauttimista. Yhdysvalloissa lisättyä sokeria on runsaasti eri elintarvikkeissa.

Ravitsemuskomitean mukaan ensimmäisten vuosien terveellinen ruokavalio paitsi edistää lapsen terveyttä myös vaikuttaa makutottumuksiin, mikä luo pohjaa tuleville ruokailutavoille.