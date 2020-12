Norjan maanvyöryn jäljiltä kateissa 11 – selviytyjät kauhun hetkistä medialle: Autotalli purjehti pois, tie nousi ”painovoimaa uhaten”

700 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan Oslon lähellä valtavan maanvyöryn vuoksi.

– Tämä on katastrofi, totesi Norjan pääministeri Erna Solberg ytimekkäästi seisoessaan keskiviikkona valtavan montun reunalla Oslon lähellä sijaitsevassa Gjerdrumin kunnassa.

Gjerdrumissa sijaitsevalla Askin asuinalueella oli tapahtunut aamuhämärissä maanvyöry, jota viranomaiset kuvailivat yhdeksi suurimmista Norjan modernissa historiassa. Sen myötä vaaleiden asuintalojen keskelle oli syntynyt jättimäinen kraatteri, jonka pohjalle vyöryneet maamassat olivat vetäneet mukanaan ainakin tusinan verran alueen taloja.

Kraatterin pituudeksi kerrottiin 700 metriä ja leveydeksi 300 metriä. Keskelle mahtuu tilaa yli 20 hehtaaria.

Norjan pelastusviranomaisten julkaisemaa ilmakuvaa maanvyöryn jälkeisestä pelastusoperaatiosta.­

Vielä iltaan mennessä maanvyöryn ei tiedetty vieneen ihmishenkiä. Pelko siitä oli kuitenkin yhä läsnä, sillä 11 ihmistä oli edelleen kateissa.

– Olemme saaneet viestejä epätoivoisilta ihmisiltä, jotka ovat soittaneet poliisin hätänumeroon ja sanoneet, että koko talo on liikkeessä ja että he ovat vielä kattotiilien ja eristysten alla, poliisin operaatiojohtaja Roger Petterssen sanoi yleisradioyhtiö NRK:lle STT:n mukaan.

Ainakin kymmenen ihmisen tiedettiin loukkaantuneen, yhden heistä vakavasti. 700 asukasta joutui jättämään kotinsa viranomaisten määrättyä evakuointitoimet käynnistettäviksi.

– Ihmisiä voi olla loukussa... Mutta emme voi kuitenkaan olla varmoja, koska uudenvuoden lomat ovat meneillään. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat olla toisaalla, pääministeri Solberg kertoi toimittajille.

Solbergin mukaan pelastustyöt tulisivat kestämään kauan, sillä tilanne oli keskiviikkona edelleen niin epävakaa, että niitä voitiin suorittaa vain helikopterin avulla. Poliisi kertoi töiden jatkuvan varmasti torstain puolelle.

” Naapuri tuli ovelleni ja sanoi, että meidän on evakuoiduttava. Herätin siis kolme lapsenlastani ja käskin heidän pukeutua vauhdilla.

Reutersin mukaan helikoptereiden äänet kuuluivat alueella vielä pitkään pimeän laskeuduttua. Välillä ne madalsivat korkeuttaan laskeakseen pelastajia lähemmäs montun pohjalle murskautuneita asuintaloja.

Moni tiedotusvälineille puhuneista gjerdrumilaisista kertoi heränneensä aamuun järkyttävissä tunnelmissa.

– Tuntui kaksi massiivista tärähdystä, jotka kestivät pitkän aikaa. Oletin, että kyse oli lumen aurauksesta tai jostain vastaavasta. Sitten sähköt katkesivat yhtäkkiä. Naapuri tuli ovelleni ja sanoi, että meidän on evakuoiduttava. Herätin siis kolme lapsenlastani ja käskin heidän pukeutua vauhdilla, Øystein Gjerdrum, 68, kertoi Norjan yleisradiolle NRK:lle.

Autotie pyyhkiytyi pois maanvyöryn mukana.­

Magne Kvam, 56, puolestaan kuvaili VG:lle, kuinka hänelle, hänen vaimolleen sekä parin koiralle tuli kiire heti silmien avauduttua yöunien jäljiltä. Ensin kuului voimakasta jylinää, ja pian kävi selväksi, mistä se oli lähtöisin.

– Sanoin vaimolle, että nyt on mentävä ulos!

Samaan aikaan Kvam huomasi, kuinka hänen autotallinsa – tai se, mitä siitä oli vielä jäljellä – purjehti maamassojen mukana kohti kraatterin pohjaa.

– Sitten jylinä loppui. Tuli hyvin hiljaista. Kaikki tapahtui kuin hidastettuna. Maa ei myöskään enää järissyt, kaikki vain liukui hitaasti, Kvam kuvaili lehdelle.

” Oli hyvin liukasta ja ajoin rauhallisesti. Sitten näimme vain, kun asfaltti edessä särkyi, kääntyi pystyyn ja liikkui painovoimaa uhmaten.

19-vuotias Even Nygaard Østreng puolestaan todisti vyöryä suoraan lähietäisyydeltä. Vielä keskiviikkona alkuillasta hänen autonsa seisoi hätävilkut päällä vain muutaman metrin päässä kraatterin reunasta.

Østreng oli tuomassa yhtä kavereistaan kotiin hieman ennen kello neljää aamulla, kun matka katkesi yllättäen.

– Oli hyvin liukasta ja ajoin rauhallisesti. Sitten näimme vain, kun asfaltti edessä särkyi, kääntyi pystyyn ja liikkui painovoimaa uhmaten, Østreng kertoi VG:lle.

Hän teki äkkijarrutuksen. Autossa ollut poikanelikko ymmärsi rynnätä ulos ja lähteä juoksemaan.

Maanvyöry tapahtui noin 40 kilometrin päässä Norjan pääkaupungista Oslosta.­

Tuhoutuneita taloja maanvyöryn jäljiltä.­

Kun he kääntyivät katsomaan taakseen, tietä auton edessä ei enää ollut.

NRK:n mukaan Norjan eteläosissa on viime päivinä satanut runsaasti, mikä on saattanut edesauttaa alueella tyypillisen savisen maaperän liikkumista. Kyse on hiesusta eli juoksusavesta, joka saattaa muuttua juoksevaksi ylikuormittuessaan.

– Aluetta on tutkittu aiemmin, ja siellä on tiedetty olevan juoksusavea. Yhtä laajojen vyöryjen mahdollisuus alueella on tällä hetkellä matala, Norjan vesivaranto- ja energiaviraston NVE:n tiedottaja Laila Hoivik kertoi AFP:lle.

Aftonbladetin mukaan ainakin Ruotsi oli lähettämässä Norjaan koulutettua väkeä pelastustyöntekijöiden avuksi.

Pelastustyöntekijää laskettiin helikopterista maanvyöryn tuhoamalle alueelle.­

Katastrofi järkytti myös Norjan kuninkaallisia. Kuningas Harald kertoi lausunnossaan onnettomuuden ”vaikuttaneen syvästi” häneen ja muuhun kuninkaalliseen perheeseen.

– Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, joita tämä koskee. Loukkaantuneiden, kotinsa menettäneiden ja niiden, jotka elävät nyt pelossa ja epävarmuudessa tämän katastrofin vuoksi, Harald sanoi.