Maanvyöryn jäljiltä on yhä kateissa noin 15 ihmistä.

Ruotsi lähettää pelastustyöntekijöitä Norjaan auttamaan Gjerdrumin maanvyöryn uhreja, kertoo Aftonbladet.

Lähellä pääkaupunki Osloa sijaitsevassa Gjerdrumissa tapahtui aamuyöllä maanvyöry, jonka jäljiltä on yhä kateissa noin 15 ihmistä. Joukossa on myös lapsia. Yksi ihminen on vakavasti loukkaantunut ja ainakin yhdeksän muuta lievemmin.

Oheisella ISTV:n videolla tutkinnanjohtaja kertoo etsinnöistä ja evakuoinnista.

Norjalaislehti Verdens Gangin mukaan poliisi on saanut soittoja ihmisiltä, jotka ovat jumissa raunioissa ja tarvitsevat apua.

Muun muassa Norjan kuningas Harald on esittänyt surunvalittelunsa onnettomuuden vuoksi.