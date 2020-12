Argentiina laillisti abortin – senaatti keskusteli asiasta tuntikausia

Argentiinan senaatti hyväksyi keskiviikkona abortin laillistamisen tunteja kestäneen kiivaan keskustelun jälkeen.

Päätös syntyi äänin 38–29.

Uuden lain mukaan raskauden keskeytys on sallittu 14. raskausviikolle saakka.

Tähän saakka abortti on ollut sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Abortin laillistamista on yritetty Argentiinassa aikaisemminkin, vuonna 2018. Tuolloin lakiesitys läpäisi parlamentin alahuoneen, mutta kaatui senaatin äänestyksessä luvuin 38–31.

Ennen Argentiinan päätöstä abortti on ollut sallittu Latinalaisessa Amerikassa vain Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Meksikon pääkaupungissa Mexicossa.

Sen sijaan esimerkiksi Salvadorissa, Hondurasissa ja Nicaraguassa se on täysin kielletty, ja jopa keskenmenosta voi joutua vankilaan.