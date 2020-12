Yhdysvalloissa löydettiin ensimmäinen tapaus Britannian koronamuunnosta

Coloradossa todettu tautitapaus on tiedetysti ensimmäinen Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa on löydetty tiedetysti ensimmäinen tartuntatapaus koronamuunnosta, joka leviää vauhdilla Britanniassa.

Asiasta kertoo Washington Post. Lehden mukaan kyseistä virusmuunnosta on tavattu aiemmin Kanadassa, mutta Yhdysvalloissa raportoituja tapauksia ei ole vielä aiemmin ollut.

Osavaltion kuvernööri Jared Polis jakoi Twitterissä tiedotteen, jossa kerrotaan tartunnan saaneen potilaan olevan parikymppinen mies, joka ei ollut viime aikoina matkustellut. Hänellä ei tiedetysti ole ollut viime aikoina lähikontakteja, mutta paikalliset viranomaiset selvittävät mahdollisia altistumisia.

Koronatilanne on Yhdysvalloissa maailman pahin. Worldometer-sivuston mukaan maassa on raportoitu jo yli 19,9 miljoonaa tartuntatapausta sekä 346 442 kuolemaa.

Myös Suomessa löydettiin tällä viikolla ensimmäisen kerran koronaviruksen uusia muunnoksia. Kahden henkilön todettiin sairastuneen Britanniassa leviävään ja yhden ihmisen Etelä-Afrikassa leviävään virusmuunnokseen.

Virusmuunnosten on havaittu tarttuvan ihmisestä toiseen selvästi herkemmin kuin alkuperäisen viruskannan. Britanniassa valmistui viime viikolla tiettävästi ensimmäinen tutkimus uuden virusmuunnoksen tarttuvuudesta. Toistaiseksi vertaisarvioimattoman tutkimuksen mukaan virusmuunnos olisi 56 prosenttia tarttuvampi kuin alkuperäinen viruskanta.

Professori Olli Vapalahti kertoi tiistaisessa koronatilannekatsauksessa, että havaittujen virusmuunnosten ei pitäisi vaikuttaa käytössä olevien koronarokotteiden toimivuuteen. Virusmuunnos ei myöskään näytä aiheuttavan vakavampaa koronavirustautia aiempaa viruskantaa herkemmin.

Uusi virusmuunnos on kuitenkin saanut koronatilanteen synkkenemään Etelä-Afrikassa ja Britanniassa, missä sairaanhoitojärjestelmien kestämisen rajoja koetellaan. Englannin kaakkoisosaan on tällä hetkellä määrätty tiukat koronasulut ja ihmisiä on käsketty pysymään kodeissaan.