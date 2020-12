Kroatian maanjäristyksessä kuoli ainakin seitsemän – Josip, 44, kertoo kauhun hetkistä: ”Tartuin räystääseen ja rukoilin Jumalaa”

Kroatiaan iski tiistaina suurin maanjäristys sitten modernien seismisten mittauslaitteiden keksimisen.

Kroatian keskiosia tiistaina hieman ennen puoltapäivää koetellut 6,4:n magnitudin maanjäristys vavisutti rakennuksia myös useissa naapurimaissa.

Illalla Suomen aikaa järistyksen oli kerrottu vaatineen ainakin seitsemän ihmishenkeä sekä johtaneen vähintään 20:n ihmisen loukkaantumiseen.

Viranomaisten mukaan 12-vuotias tyttö sai surmansa Petrinjan kaupungissa, jonne myös järistyksen keskus sijoittui Saksan geotieteiden tutkimuskeskuksen GFZ:n mukaan. Viiden muun kerrottiin kuolleen läheisessä Glinan kaupungissa.

Illalla viranomaiset kertoivat löytäneensä vielä yhden vainajan Zazinan kylän kirkosta.

Kaksi vaurioituneen kirkon eteen sytytettyä kynttilää muistuttivat myöhään illalla päivällä paikallisia kohdanneesta katastrofista.­

Raivaus- ja pelastustyöt jatkuivat pitkälle iltaan Petrinjassa.­

Pahin tuho tapahtui 20 000:n asukkaan Petrinjassa, joka sijaitsee pääkaupunki Zagrebista noin 50 kilometriä etelään.

– Itse asiassa koko kaupunki on yksi valtava raunio. Pelastamme ihmisiä ja pelastamme henkiä. Meillä on kuolleita ihmisiä, kadonneita ihmisiä, loukkaantuneita ihmisiä --- tämä on katastrofi, Petrinjan pormestari Darinko Dumbovic kertoi paikalliselle radiokanavalle.

Onneakin oli matkassa, sillä Dumbovicin mukaan järistyksessä täysin tuhoutunut päiväkoti sattui olemaan juuri tyhjillään. Maanjäristys teki kuitenkin suuresta osasta Petrinjaa ainakin toistaiseksi liian vaarallisen paikan asua.

Kroatian erikoisjoukkojen jäsen levähti kaivuutöiden lomassa hetken.­

Pääministeri Andrej Plenkovic keskusteli Petrinjassa kodistaan evakuoidun iäkkään naisen kanssa.­

Pääministeri Andrej Plenkovicin mukaan kaupunkiin oltiin tuomassa rahtikontteja väliaikaiseksi majoitustilaksi, ja ihmisiä oltiin myös sijoittamassa armeijan parakkeihin.

– Täällä ei ole turvallista olla, se on tällä hetkellä päivänselvää, Petrinjaan pian järistyksen jälkeen pikaisesti kiitänyt Plenkovic totesi.

Pelastustyöntekijät kaivoivat ylös Petrinjassa romahtaneiden rakennusten raunioihin hautautuneita ihmisiä. Myös armeijan joukot hälytettiin avustamaan pelastustöissä.

Paikallisen N1-kanavan lähetyksessä näkyi muun muassa, kuinka raunioista nostettiin edelleen elossa olleet mies ja pikkulapsi.

Läheisen Sisakin kaupungin ambulanssipalvelun johtajan Tomislav Fabijanicin mukaan loukkaantumiset tapahtuivat enimmäkseen Petrinjassa ja Sisakissa.

– Heillä on murtumia ja aivotärähdyksiä. Jotkut ovat tarvinneet leikkauksia, Fabijanic kertoi potilaiden tilasta.

Sisakin sairaalan johto puolestaan tiedotti, että hoidettavana oli 20 potilasta, joista kaksi oli vakavasti loukkaantuneita.

Myös armeija on kutsuttu mukaan pelastus- ja raivaustöihin Petrinjaan.­

Petrinjan seudulla esimakua maankuoren liikkeistä oli saatu jo edellisenä päivänä maanantaina, kun alueella oli mitattu 5,2:n magnitudin järistys. Se oli vahingoittanut savupiippua Josip Horvatin ystävän talossa.

Horvat oli ystävänsä katolla korjaamassa tämän savupiippua tiistaina, kun uusi järistys iski.

– Tartuin räystääseen ja rukoilin Jumalaa, että se loppuisi niin pian kuin mahdollista, 44-vuotias taiteilija kertoi AFP:lle.

Maanjäristys aiheutti vahinkoa myös Zagrebissa, jossa moni asukkaista ryntäsi ulos paniikissa tärinän alkaessa. Pääkaupungin Sveti Duh -sairaalassa potilaat päätyivät kadulle huopiin kääriytyneinä, kun koko rakennus päätettiin evakuoida mahdollisen vaaran vuoksi.

Kroatian presidentti Zoran Milanovic vertasi pääkaupunki Zagrebin näkymiä piirityksessä aikoinaan murjottuun Tshetshenian pääkaupunkiin Groznyiin.­

Potilaat ja henkilökunta joutuivat pihalle odottelemaan, kun Zagrebissa sijaitseva sairaala evakuoitiin maanjäristyksen vuoksi.­

Presidentti Zoran Milanovic vertasi Zagrebin katujen näkymiä Tshetshenian pääkaupunkiin Groznyihin, joka tuhoutui laajalti piirityksessä 20 vuotta sitten.

Valtion uutistoimiston Hinan mukaan järistys havaittiin kaikkiaan 12 maassa. Sloveniassa maan ainoa ydinvoimala suljettiin varotoimena, sillä se sijaitsee vain 100 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta.

Tärinän kerrottiin tuntuneen myös yli 300 kilomerin päässä Itävallan pääkaupungissa Wienissä. Lähempänä Grazissa korkeat talot huojuivat noin kahden minuutin ajan paikallisen median mukaan.

Slovenian Krskossa sijaitseva ydinvoimala suljettiin varotoimena Kroatian maanjäristyksen vuoksi.­

Itävallan Kärntenin osavaltiossa paikalliset puolestaan kuvailivat, kuinka useita minuutteja kestänyt maan vavahtelu pani huonekalut, joulukuuset ja lamput heilumaan.

Kroatian sisäministeri Davor Bozinovic kertoi odottavansa EU:lta apua maanjäristyksen jälkihoitoon.

– Olemme valmiita tukemaan, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti Twitterissä.

Von der Leyenin mukaan EU:n pelastusryhmä oli valmiudessa matkustamaan Kroatiaan ”heti kuin tilanne sen sallii”.

Yhdysvaltain Geologian tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan tiistain järistys oli tähän mennessä suurin Krotiassa mitattu maanjäristys sitten modernien seismisten mittauslaitteiden kehittämisen. Vastaavan kokoluokan maanjäristyksen tiedetään tapahtuneen Zagrebin lähellä edellisen kerran vuonna 1880.

Lähteet: Reuters, AFP, BBC