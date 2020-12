Britannian koronaennätykset rikkoutuvat mykistävää tahtia, kun uusi virusmuunnos leviää

50 000 päivittäisen todetun koronavirustartunnan raja meni rikki Britanniassa.

Britanniassa on jälleen rikottu ennätyksiä uusien koronavirustartuntojen määrässä, kertoo muun muassa BBC. Tiistaina todettiin 53 135 uutta koronavirustartuntaa, sekä 414 kuolemantapausta.

Koronavirustartunnat ovat saarivaltiossa tällä hetkellä kovassa nousussa, sillä edellinen päiväennätys, joka tehtiin eilen maanantaina, rikottiin tänään liki 12 000 tartunnalla.

Uusia koronavirustartuntoja on todettu Britanniassa viimeisen viikon aikana 272 551, mikä on yli 50 000 tartuntaa enemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Maassa on joulukuun aikana levinnyt ripeästi alkuperäistä koronavirusta jopa 50–70 prosenttia tartuttavampana pidetty muunnos.

Pääministeri Boris Johnson kommentoi muunnoksen leviämistä ennen joulua toteamalla, että saarivaltiolla on edessään raskaat ajat. Englannin ja Walesin alueiden sairaaloiden hoidettavana on tällä hetkellä enemmän koronapotilaita kuin huhtikuussa pandemian ensimmäisen aallon huipun aikaan.

Lontoon kadut autioituivat uusien rajoitusten myötä.­

Pahentuneen tartuntatilanteen vuoksi Kaakkois-Englantiin on iskostettu 30. joulukuuta ulottuvat korkeimmat 4-tason koronarajoitukset. Rajoituksien piiriin kuuluvat muun muassa ohje pysyä kotona sekä ei-välttämättömien kauppojen pitäminen suljettuna.

Terveysministeri Matt Hancock kertoi Britannian kansallisen terveyspalvelun NHS:n olevan koronaviruksen takia tällä hetkellä ennennäkemättömien haasteiden edessä.

– Meidän täytyy estää viruksen leviäminen, jotta voimme pelastaa henkiä ja suojella NHS:ää siihen asti, että rokote pitää meidät turvassa, Hancock twiittasi.

Myös monet muut maan terveysviranomaiset ovat huolissaan NHS:n kantokyvystä, jos koronavirustartuntoja ei saada kuriin. Rokote saattaa helpottaa terveydenhuollon tilannetta vasta kuukausien päästä.

Britanniassa on todettu nyt yhteensä yli 2,3 miljoonaa koronavirustartuntaa. Suomessa ensimmäinen Britannian koronamuunnoksen aiheuttama tartunta havaittiin maanantaina Kymenlaaksossa.