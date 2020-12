Biden: Trump pyrkii vaikeuttamaan vallanvaihtoa pimittämällä tietoja

Häviöstään yhä harmistunut Trump ei välttämättä osallistu Bidenin virkaanastujaisiin.

Yhdysvaltain presidentiksi tammikuussa nouseva demokraattien Joe Biden arvosteli ankarasti väistyvän presidentin Donald Trumpin hallintoa kansalliseen turvallisuuteen liittyvien tietojen pimittämisestä ja vitkastelusta.

Bidenin mukaan Trumpin puolustusministeriöön ja Valkoisen talon hallinto- ja talousarvioyksikköön nimittämät ihmiset ovat asettuneet poikki­teloin sujuvan siirtymän tielle. Biden sanoo, että vallanvaihdon hankaloittaminen voi vaarantaa Yhdysvaltain turvallisuuden ja nimitti sitä vastuuttomaksi.

– Emme saa kaikkea tietoa, jota tarvitsemme kansallisen turvallisuuden osalta, hän sanoi New York Timesin mukaan.

Biden kertoo pyrkivänsä muodostamaan selkeää käsitystä esimerkiksi budjettien suunnittelusta, jotta vastustajat eivät pääse hyödyntämään mahdollisista tietokatkoksista aiheutuvaa hämmennystä.

Biden tapasi hiljattain 15 kansallisen turvallisuuden ja ulkopolitiikan neuvonantajaa. Hän kommentoi tapaamisen jälkeen, että monet virkamiehistä ovat katsoneet kansallisen turvallisuuden kärsineen pahasti Trumpin aikana.

– Olemme luoneet valtatyhjiön. Meidän täytyy jälleen saavuttaa maailman luottamus, hän sanoi Washington Postin mukaan.

Trumpin hallinto kiisti

Bidenin kommenttien jälkeen Trumpin nimittämä, virkaatekevä puolustusministeri Christopher Miller kiisti syytökset ja väitti, että puolustusministeriö on tehnyt kaikkensa vallanvaihdon helpottamiseksi.

Millerin mukaan nykyhallinto on sopinut tiedonjaon keskeyttämisestä lomien ajaksi. Bidenin tiimi kuitenkin sanoo, ettei väite pidä paikkaansa. Miller on julkaissut lausunnon, jossa sanotaan, että puolustusministeriön henkilöstö on toiminut ammattimaisesti siirron valmistelussa ja aikoo jatkaa samaa "kollegiaalista ja läpinäkyvää" linjaa.

Lausunnossa hän toteaa toimien jo nyt olevan pidemmällä kuin edeltävien hallintojen aikaan sekä muistuttaa, että aikaa on vielä kolme viikkoa ennen Bidenin virkaanastujaisia.

Trumpin on katsottu pyrkineen hankaloittamaan vallanvaihtoa monin eri keinoin. Hän ei ole vieläkään suostunut myöntämään vaalitappiotaan ja on jatkanut erilaisten valheellisten väittämien jakamista vaaleihin liittyen.

Washington Postin mukaan ei ole myöskään varmaa, aikooko Trump osallistua Bidenin tammikuisiin virkaanastujaisiin.