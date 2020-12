”Koko kaupunki on yksi valtava raunio” – tällaista tuhoa maanjäristys aiheutti Kroatiassa

Slovenian ainoa ydinvoimala on suljettu varotoimena Kroatian maanjäristyksen vuoksi. Suurin osa vahingoista keskittyy Petrinjan kaupunkiin, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Zagrebista.

Kroatian keskiosissa tiistaina sattuneessa maanjäristyksessä on saanut surmansa ainakin yksi lapsi sekä loukkaantunut useita ihmisiä, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Lisäksi 6,4 magnitudin järistys tuhosi ja vaurioitti viranomaisten mukaan lukuisia rakennuksia.

Reutersin mukaan paikallisen televisiokanavan lähetyksessä näkyi, kuinka pelastustyöntekijät yrittivät kaivaa ihmisiä romahtaneiden rakennusten raunioista. Paikalle on lähetetty myös armeijan yksiköitä avustamaan pelastustöissä.

Vahingoista suurin osa tapahtui Petrinjan kaupungissa.­

Saksalaisen geotieteiden tutkimuskeskuksen GFZ:n mukaan noin 10 kilometrin syvyydessä tapahtuneen maanjäristyksen keskus sijoittuu Petrinjan kaupunkiin, josta matkaa pääkaupunkiin Zagrebiin on noin 50 kilometriä.

Suurin osa vahingoista keskittyy AFP:n mukaan 20 000 asukkaan Petrinjaan.

– Itse asiassa koko kaupunki on yksi valtava raunio. Pelastamme ihmisiä ja pelastamme henkiä. Meillä on kuolleita ihmisiä, kadonneita ihmisiä, loukkaantuneita ihmisiä... tämä on katastrofi, Petrinjan pormestari Darinko Dumbovic kertoi radiohaastattelussa AFP:n mukaan.

Läheisen Sisakin kaupungin ambulanssipalvelun johtaja Tomislav Fabijanic kertoi Reutersille, että loukkaantuneita on Petrinjan lisäksi paljon myös Sisakissa.

– Heillä on murtumia ja aivotärähdyksiä. Jotkut ovat tarvinneet leikkauksia, Fabijanic kertoi.

Maanjäristyksen tuhoama auto Sisakin kaupungissa.­

Petrinjaan pian järistyksen jälkeen matkustanut Kroatian pääministeri Adrej Plenkovic vahvisti tiedotusvälineille, että järistyksessä oli saanut surmansa alaikäinen tyttö. Paikallisen median vahvistamattoman tiedon mukaan tyttö oli 12-vuotias.

Plenkovicin mukaan viranomaisilla ei ollut tuolloin vielä tietoa muista mahdollisista kuolonuhreista. Pääministeri kertoi myös, että joitakin Petrinjan asukkaita joudutaan evakuoimaan asuinalueiltaan turvallisuussyistä.

Kroatialaisen N1-kanavan mukaan maanjäristyksessä tuhoutui myös päiväkoti, mutta lapsia sen tiloissa ei tuolloin ollut. Sisakissa myös sairaala jouduttiin evakuoimaan potilaista rakennukseen tulleiden vaurioiden vuoksi.

Potilasta evakuoitiin vaurioituneesta sairaalarakennuksesta Sisakissa.­

Petrinjan seudulla kattoa korjaamassa ollut työmies puolestaan kuvaili Reutersille, kuinka järistys oli paiskannut hänet maahan katolta. Hänen mukaansa kylän kymmenestä talosta tuhoutui yhdeksän.

Järistyksen kerrotaan tuntuneen voimakkaana myös Zagrebissa, jossa monet asukkaat ryntäsivät kaduille sen käynnistyttyä. Myös Zagrebissa jouduttiin tyhjentämään sairaala potilaista ja henkilökunnasta.

Poliisit eristivät katualuetta Zagrebissa maanjäristyksen jälkeen.­

Lisäksi tärinää havaittiin Kroatian naapurimaista ainakin Sloveniassa, Unkarissa, Bosniassa, Serbiassa sekä Italian pohjoisosissa. Slovenian ainoa ydinvoimala suljettiin varotoimena, sillä se sijaitsee vain noin 100 kilometrin päässä järistyksen keskuksesta.

Maa järisi samoilla seuduilla jo maanantaina, jolloin järistyksen voimakkuudeksi rekisteröitiin 5,2 magnitudia.