Argentiinassa päätetään abortin laillistamisesta

Argentiinassa on määrä äänestää abortin laillistamisesta parlamentin ylähuoneessa, senaatissa. Lakiesitys abortin laillistamisesta hyväksyttiin jo kuluvan kuun alussa edustajainhuoneessa katolisen kirkon kiivaasta vastustuksesta huolimatta.

Jos lakiesitys hyväksytään, abortti sallitaan 14 raskausviikolle saakka. Nykyisin abortti on sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Senaatin istunnon on määrä alkaa kello 21 Suomen aikaa, mutta kiivaan keskustelun odotetaan venyttävän istuntoa niin, että päätös on luvassa vasta huomisen puolella.