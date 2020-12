Uusia tartuntoja raportoitiin saarivaltiossa 41 385 kappaletta.

Muuttuneen tartuntatilanteen vuoksi Kaakkois-Englantiin on iskostettu 30. joulukuuta ulottuvat korkeimmat 4-tason -koronarajoitukset­

Britanniassa raportoitiin maanantaina koko pandemia-ajan suurin määrä uusia koronatartuntoja, kertoo uutistoimisto Reuters. Uusia tartuntoja oli päivän aikana peräti 41 385 kappaletta. Maassa on joulukuussa levinnyt ripeästi alkuperäistä koronavirusta jopa 50–70 prosenttia tartuttavampana pidetty muunnos.

– Tämä hyvin suuri määrä tartuntoja on kasvava huolenaihe aikana, jona sairaalamme ovat kaikkein haavoittuvimmillaan, kansanterveyslaitos Public Health Englandin johtajalääkäri Yvonne Doyle toteaa Reutersin mukaan.

Sairaaloille on annettu määräys vapauttaa kaikki mahdolliset vuodepaikat koronapotilaille. Viimeinen koko maan kattava koronaviruspotilaiden luku on joulukuun 22. päivältä, jolloin sairaalassa oli koronaviruksen vuoksi hoidettavana yli 21 000 ihmistä.

Britannian tartuntatautien matemaattisen mallinnoksen keskuksen CMMID:n (Centre for Mathematical Modelling of Infectious Deseases) tekemä tutkimus osoitti viime viikolla, että uusi koronavirusmuunnos on 56 prosenttia aiempaa tarttuvampi. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu. Pääministeri Boris Johnson puolestaan kertoi viime viikolla tartuttavuuden kasvaneen 70 prosentilla.

CMMID:n tutkijaryhmä kehotti ottamaan uuden virusmuunnoksen vakavasti. Se arvioi, että esimerkiksi Britanniassa marraskuussa käyttöön otetut, melko laajaan yhteiskunnan sulkemiseen johtaneet rajoitukset eivät riitä pysäyttämään uutta virusmuunnosta ja laskemaan tartuttavuuslukua (R-luku) alle yhden.

Pääministeri Johnson kommentoi muunnoksen leviämistä ennen joulua toteamalla, että saarivaltiolla on edessään raskaat ajat. Muuttuneen tartuntatilanteen vuoksi Kaakkois-Englantiin on iskostettu 30. joulukuuta ulottuvat korkeimmat 4-tason koronarajoitukset.

Britanniassa on todettu yhteensä 2,3 miljoonaa koronavirustartuntaa. Edellinen tartuntaennätys on jouluaatonaatolta, jolloin raportoitiin yli 39 000 tartuntaa.

Suomessa ensimmäinen Britannian koronamuunnoksen aiheuttama tartunta havaittiin maanantaina Kymenlaaksossa.