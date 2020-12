Brittipoliisin super­tunnistajaa ylistetään: ”Muistimies” on yhyttänyt yli 2 100 epäiltyä ja tunnistaa etsintä­kuulutettuja jopa maskien takaa – ”Mahdotonta selittää”

Andy Pope partioi Birminghamin alueella muun muassa junissa ja busseissa.

Poliisi Andy Pope on tunnistanut kahdeksan vuoden aikana yli 2 100 epäiltyä.­

Britanniassa ylistetään poliisin ”supertunnistajaa” Andy Popea, joka tunnistaa rikosepäiltyjä ilmiömäisen kasvomuistinsa avulla.

Länsi-Midlandsin poliisi kertoo, että 43-vuotias Pope rikkoi tänä kesänä jo 2 000 tunnistuksen rajan. Mies on jopa onnistunut tunnistamaan etsintäkuulutettuja ihmisiä, jotka käyttivät kasvomaskeja.

– Andyn lahjakkuus kasvojen muistamisessa on ollut ratkaiseva työkalu vuodesta 2012 lähtien, ja hän on jo asettanut seuraavan tavoitteen 2 500:n tunnistamisesta vuosikymmenen aikana, poliisin Twitter-tilillä todetaan.

Kahdeksan vuoden aikana Pope on tunnistanut yli 2 100 epäiltyä.

– Andyltä kysytään usein, kuinka hän tekee sen, mutta hän sanoo, että sitä on mahdotonta selittää. Tärkein asia on se, että pystyy auttamaan rikollisten kiinnisaamisessa ja ihmisten pitämisessä turvassa, etenkin tällaisena vuonna.

BBC:n mukaan Pope työskentelee Birminghamissa ja partioi liikenteen solmukohdissa. Kollegat kutsuvat työpäivänsä enimmäkseen junissa ja busseissa viettävää Popea lempinimellä ”muistimies”.

– Vaistoni vain kertoo, että kyseessä on juuri se henkilö, ja onneksi se osoittautuu oikeaksi. Vaikka vuosi on ollut erilainen muihin vuosiin verrattuna, olen jatkanut työntekoa normaaliin tapaan ja valmistautunut vuoroihin samalla tavalla. Olen huolehtinut siitä, että olen ajan tasalla poliisin etsimien ihmisten kuvista, ja se on tuottanut tulosta, kommentoi Pope.

Enimmillään Pope on tunnistanut peräti 17 epäiltyä yhden päivän aikana. Kerran hän tunnisti ravintolassa olleen miehen odottaessaan itse liikennevalojen vaihtumista.

Pope on jo palkittu saavutuksistaan poliisivoimien sisällä. Lisäksi hän ylsi tänä vuonna ehdolle palkintogaalassa, jossa palkitaan urheita brittejä.

Suomessa Popesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat verkkosivuillaan.