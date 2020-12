British Airways selitti matkustuskiellon rikkomista sekaannuksella.

Ruotsalaisviranomaiset ovat yhä osin ymmällään, miksi Lontoosta Tukholmaan saapuneelta lennolta tupsahti yllättäen maahan yhteensä 33 ruotsalaista ja suomalaista matkustajaa tapaninpäivänä, vaikka Britanniasta Ruotsiin on matkustuskielto suorilla lennoilla koronaviruksen uuden muunnoksen takia.

Koneessa oli mukana myös neljä suomalaista, jotka saivat jatkaa matkaa Helsinkiin, koska ruotsalaisviranomaiset katsoivat määräyksiä sormien läpi seurueessa mukana olleiden lasten takia.

Syyttävä sormi osoittaa lentoa operoineeseen British Airwaysiin. Asiasta jyrähti myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven, jolta kysyttiin sunnuntaina, miten tällaista saattoi tapahtua.

– Koska lentoyhtiö rikkoi sääntöjä. En tiedä ovatko he lukeneet niitä väärin vai tulkinneet väärin, mutta niissä ei pitäisi olla mitään epäilystä. Liikennevirasto saa nyt käsitellä asian lentoyhtiön kanssa, koska kyseessä oli selvästi virheellinen toiminta siltä, Löfven sanoi.

– Tällainen ei tietenkään ole okej, hän painotti.

Ruotsin liikenneviraston mukaan British Airways oli alustavan selityksen mukaan sotkenut erilaiset määräykset Britannian, Ruotsin ja Tanskan välillä. Ruotsi on monien muiden maiden tavoin kieltänyt suorat matkustajalennot Britanniasta ja sulkenut myös Tanskan vastaisen rajan, mutta ruotsalaisilla on aina oikeus palata kotimaahansa.

Britanniasta lennetään Arlandaan edelleen säännöllisesti joka päivä, mutta koneen pitää määräysten mukaan olla tyhjä saapumislennolla, ja se saa ottaa matkustajia mukaan vain toiseen suuntaan. Sääntöjen takia British Airways ei olisi siis saanut päästää ketään koneeseen Lontoon päässä.

Nyt lentoyhtiö on ruotsalaismedian mukaan luvannut, ettei se ota enää matkustajia.

Hämmennystä Ruotsissa aiheuttaa kuitenkin se, että lentoyhtiö Ryanair myi edelleen sunnuntaina lentoja Lontoosta Västeråsiin esimerkiksi keskiviikoksi, vaikka matkustuskielto on edelleen silloin voimassa.

– Olemme olleet yhteydessä Ryanairiin. He tekevät tarvittavat peruutukset. Sikäli kuin ymmärrän on heidän myyntinsä erillään liikennöinnistä, kommentoi ruotsalaisviranomaisen edustaja Gunner Ljungberg Dagens Nyheterille.

Suorien matkustajalentojen kielto Britanniasta on aiheuttanut runsaasti ongelmia matkaajille joulun aikaan, mutta viranomaiset ovat korostaneet niiden välttämättömyyttä. Ihmiset ovat edelleen voineet lentää kotimaihinsa esimerkiksi vaihdolla kolmansien maiden kautta.

Ruotsalaismediassa on kyselty, eikö kukaan Ruotsissa tiennyt, että Lontoo–Arlanda-lennolla on matkustajia, kun se nousi ilmaan Britanniasta.

Viranomaiset ovat pompotelleet vastuuta.

– Liikennevirastolla on tietenkin tieto lennosta, mutta ei siitä, onko mukana rahtia vai matkustajia. Se ei ole meidän tehtävämme. Kysymys pitää esittää Swedavialle, joka omistaa lentokentän, sanoi liikenneviraston edustaja Mikael Andersson DN:ssä.

– On olemassa järjestelmä, joka sisältää tämän tiedon, mutta emme valvo lentoja sillä tavalla, poislukien epäillyt rikokset pysähdyspaikkaa kohtaan. Kontrolli on viranomaisen tehtävä. Swedavia ei voi pysäyttää lentoja, sillä sekin on viranomaisen tehtävä. Siinä lyhykäisyydessään kaikki mitä kommentoin tänään, sanoi lehdistöedustaja Robert Pletzin DN:lle.

Kun Lontoosta Arlandaan saapunut lento tapaninpäivänä laskeutui, ruotsalaiset lentokenttäviranomaiset päästivät kaikki matkustajat maahan ilman minkäänlaista koronakontrollia. Heitä ei ohjattu testiin eikä asetettu karanteeniin.

Tässäkin asiassa ruotsalaisviranomaisten toimintaa on kyseenalaistettu, kun Ruotsin entinen valtionepidemiologi Annika Linde ja tartuntatautien professori Björn Olsen vaativat viime tiistaina viranomaisia testaamaan matkaajia jo lentokentällä.

Viranomaisten mukaan testaus on Ruotsissa parempi hoitaa myöhemmin kotikunnassa kuin ruuhkauttaa lentoasemia.

Sen paremmin Ruotsin kansanterveyslaitoksen kuin Tukholman alueen koronatorjunnan edustajat eivät ole olleet yhteydessä kyseisellä lennolla maahan saapuneisiin. Vastuu koronatorjunnasta jää niiden mukaan matkaajalle itselleen.

– Ohjeidemme mukaan heidän pitää eristäytyä ja testauttaa itsensä, ja viiden päivän kuluttua kotiinpaluusta heidän pitää käydä testissä uudelleen, kommentoi Tukholman alueen lehdistöedustaja Hanna Fellenius Aftonbladetissa.