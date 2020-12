Asiantuntijat spekuloivat, olivatko poliisit tai yritykset kohteena iskussa. Kuvernööri pyysi liittovaltion apua.

– Jos kuulette tämän viestin, evakuoikaa nyt.

Yhdysvalloissa Nashvillen poliisi on julkaissut otteen valvontakameranauhalta, jossa kuuluu jouluaamun mystistä räjähdystä edeltänyt hyytävä viesti.

Siinä naisääni toistaa varoitusta, että pommi on räjähtämässä ja kehottaa evakuoimaan alueen.

Varoitusääni ja sitä seuraava räjähdys tallentuivat yllä olevalle videolle.

Matkailuautoon asennettu pommi räjähti Nashvillen keskustassa Tennesseessä aamunkoitteessa perjantaina ja vaurioitti pahoin kymmeniä liikkeitä. Kolme ihmistä loukkaantui, ja paikalta on myöhemmin löytynyt orgaanista kudosta, joka saattaa olla peräisin ihmisestä.

Räjähdys tapahtui paikassa, jossa olisi toiseen aikaan saattanut olla liikkeellä satoja ihmisiä. Siksi tapaus on järkyttänyt paikallisia syvästi.

– Koko naapurusto tärisi. En saa sitä mielestäni, kommentoi muutaman korttelin päässä kotisohvallaan räjähdyshetkellä istunut Lily Hansen New York Timesille.

Räjähdyksessä tuhoutunut matkailuauto paloi Nashville keskustassa perjantaina.­

Viranomaiset tiedottivat lauantaina seuraavansa satoja johtolankoja tutkinnassa. Useita henkilöitä on ollut kiinnostuksen kohteena, mutta pidätyksiä ei ole tehty. Liittovaltion poliisi FBI ei ole lausunnon mukaan tietoinen mistään erityisestä uhasta alueella, eikä kukaan ole ottanut toistaiseksi vastuuta pommista.

Matkailuautosta on julkaistu kuva ennen räjähdystä ja yleisöltä on pyydetty vihjeitä sen tunnistamiseksi.

Räjähdys ja sitä seuranneet tulipalot katkoivat alueen kännykkäyhteyksiä, koska räjähdys tapahtui AT&T-teleoperaattorin rakennuksen edessä ja vahingoitti yhtiön linkkikalustoa. Paikalle on tuotu liikuteltavia keskuksia yhteyksien palauttamiseksi.

Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kävi paikalla lauantaina ja ilmoitti pyytävänsä presidentti Donald Trumpia julistamaan hätätilan alueelle. Kyseessä on muodollisuus, joka tarvitaan vapauttamaan liittovaltion apua vaurioiden korjaamiseen.

Motiivi uhata poliiseja?

Yhtenä vaihtoehtona amerikkalaismediassa on spekuloitu, että kyseessä saattoi olla yritys vahingoittaa poliiseja ja pelastushenkilöstöä, tai ainakin antaa heille vakava varoitus.

Nashvillen palolaitos julkaisi kuvaa räjähdysalueelta.­

Fox Newsin haastatteleman asiantuntijan mukaan tähän viittaa se, että kadulla oli ensin ammuskeltu, minkä vuoksi poliisipartiot olivat rynnineet paikalla. Erikoinen varoitusviesti saattoi sekin olla tarkoitettu houkuttelemaan lisää väkeä paikalle.

– Täytyy todellakin ihmetellä, mikä pommittajien motiivi oli. En usko, että kyseessä oli yksittäinen henkilö vaan mahdollisesti organisoitunut ryhmä, entinen newyorkilaisetsivä pommiryhmän etsivä Bill Ryan kommentoi.

New York Post kertoi, että New Yorkissa poliisi on ollut tiedustelutietojen perusteella viime viikot varuillaan juuri Nashvillen tapaisen viranomaisia vastaan suunnatun iskun varalta.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet minkäänlaista epäilyä tai uhkaa. Mikäli Nashvillen räjähdys oli tarkoitettu vahingoittamaan ihmisiä, varoitusviestin vaikutus oli lopulta päinvastainen.

Nashvillen paikallistelevisiossa näkyi, kuinka poliisit tutkivat räjähdysaluetta.­

Entinen FBI:n apulaisjohtaja, nykyisin NBC-kanavan asiantuntijana toimiva Frank Figliuzzi spekuloikin, että pommituksen motiivina on saattanut olla antaa alueen yrityksille jonkinlainen varoitus eikä kenenkään ihmisen ollut tarkoitus loukkaantua.

Yhdysvalloissa on ylistetty kuutta poliisia, jotka organisoivat pikavauhtia lähialueen evakuoinnin.

Matkailuautosta kuulunut varoitusviesti antoi aluksi aikaa 15 minuuttia evakuointiin. Naisääni toisti monotonisesti viestiä laskien minuutteja alaspäin, ja siinä ajassa ihmiset ehtivät kauemmas. Moni joutui lähtemään suoraan sängyistään ehtimättä ottaa juuri mitään mukaan.