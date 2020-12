Tällainen on Trumpin armahtama Charles Kushner – presidentin vävyn isä lahjoi prostituoidun viettelemään lankonsa ja videoi operaation

Presidentin vävyn isä tuomittiin vuonna 2005 kahdeksi vuodeksi vankeuteen veronkierrosta, laittomista kampanjalahjoituksista ja todistajan pelottelusta.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump ilmoitti aatonaattona uusista armahduksista. Listalla oli useita Trumpin läheisiä liittolaisia, kuten presidentin entinen neuvonantaja Roger Stone ja entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

29 armahdetun joukossa on myös presidentin vävyn Jared Kushnerin isä Charles Kushner, joka on tunnettu lukuisista rikoksistaan, jotka johtivat kahden vuoden vankeustuomioon vuonna 2005. Kushner on sanonut aiemmin, ettei hän halua armahdusta sen herättämän huomion takia.

Kushner oli monimiljonääri kiinteistöalan toimija sekä yksi demokraattisen puolueen suurimmista taloudellisista tukijoista myöntäessään oikeudenkäynnin yhteydessä syyllisyytensä yhteensä 18 rikokseen.

Rikoksista 16 koski veronkiertoa, yksi laittomia kampanjalahjoituksia ja yksi oikeudenkäynnissä todistajana toimineen Kushnerin langon ja entisen liikekumppanin William Schulderin manipulointia.

Kushner sai jossain vaiheessa tietää, että Schulder avusti viranomaisia häntä koskevassa tutkinnassa, ja halusi kostaa. Hän palkkasi prostituoidun viettelemään lankonsa newjerseyläisessä motellissa, ja videoi tapaamisen piilotetun kameran avulla. Sen jälkeen hän näytti videon Schulderin vaimolle, omalle siskolleen.

Vuonna 2004 julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Kushner kertoi oikeudelle maksaneensa yksityisetsivälle 25 000 dollaria videomateriaalin hankkimisesta. Kushner myönsi itse palkanneensa prostituoidun ja neuvoneensa tätä postittamaan videon lankonsa vaimolle.

Oikeudenkäynnissä syyttäjänä toimi sittemmin muun muassa New Jerseyn kuvernöörinä työskennellyt republikaanipoliitikko Chris Christie, joka luonnehti Kushnerin toimintaa lankoansa kohtaan ”yhdeksi inhottavimmista rikoksista, joissa toimin syyttäjänä.”

Christien historia Kushnerin perheen kanssa vaikutti hänen asemaansa vuonna 2016 Trumpin vallanvaihtoa valmistelevassa tiimissä, jonka johdosta hänet syrjäytettiin. Kushnerin poika Jared Kushner oli tuolloin myös osa siirtymätiimiä, ja New York Timesin lähteet arvioivat hänen siivonneen ryhmää Christietä lähellä olevista ihmisistä.

– Mitä minun olisi pitänyt tehdä syyttäjänä? Hän palkkasi prostituoidun viettelemään lankonsa ja videokuvasi sen, ja sitten lähetti videon siskolleen yrittäen näin pelotella hänet jättäytymään todistamasta oikeudessa. Tarvitseeko minun todella perustella toimintaani? Christie kertoi PBS:lle Kushnerin oikeudenkäynnistä vuonna 2019.

Presidentin ja Charles Kushnerin perheiden läheisiä välejä ei mainittu Valkoisen talon keskiviikkoisessa tiedotteessa, jossa Kushnerin armahduksen kerrottiin johtuvan hänen tekemästään työstä hyväntekeväisyyden parissa.

Uudet armahdukset ovat herättäneet kovaa kritiikkiä Yhdysvalloissa. Demokraattisenaattori Ron Wyden kutsui armahduksia ”vain jäävuoren huipuksi Donald Trumpin demokratialle aiheuttamissa vahingoissa”.

Toisen demokraattisenaattorin Chris Murphyn mukaan ”olisi aika poistaa presidentin armahdusvalta perustuslaista”.

Kritiikkiä on tullut myös republikaanien leiristä. Senaattori Ben Sasse sanoi lausunnossaan Trumpin päätöksen olleen ”läpimätä”.