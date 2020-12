Trump pettyi republikaaneihin, jotka eivät tue hänen perättömiä vaalivilppiväitteitään: ”En tule koskaan unohtamaan”

Presidentti Donald Trump toivoisi tukea puolueeltaan.

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump kritisoi republikaaneja, jotka eivät ole tukeneet hänen vaalipetosväitteitään. Twitterissä viihtyvä Trump twiittasi asiasta jouluaattona.

Twiitissään Trump kertoo pelastaneensa ainakin 8 republikaanisenaattoria vaalitappiolta. Presidentti näyttää kuitenkin pettyneen siihen, ettei ole saanut vaalipetossyytöksilleen tukea puolueestaan. Twiittinsä Trump päättääkin dramaattisesti: ”En tule ikinä unohtamaan.”

Kuten suuri osa Trumpin muistakin viimeaikaisista twiiteistä, twiitti on saanut somepalvelulta epäluotettavuudesta kertovan huomautuksen.

Trump esittää väitteensä vaalivilpistä myös muissa päivän aikana julkaisemissa twiiteissään. Hän muun muassa kiistää vaalivilpin olevan salaliittoteoria.

Virallisesti vaalivilpistä ei ole esitetty uskottavaa näyttöä ja tarkastuslaskennoissa ylimääräisiä ääniä ei ole löydetty.

Myös nämä twiitit ovat saanut Twitteriltä perättömyydestä kertovan merkinnän, josta Trump on niin ikään kiivastunut.

Presidentti Trump ei ole virallisesti myöntänyt vaalitappiota, vaan pyrkinyt loppuun asti kääntämään vaalitulosta, vaikka valitsijamiehet äänestivät jo demokraatti Joe Bidenin presidentiksi ja Biden sai miljoonia ääniä Trumpia enemmän.

Vaa’ankieliosavaltioissa tulos oli kuitenkin verrattain tiukka ja Trumpin delegaatio on pyrkinyt kääntämään tilannetta muun muassa kyseenalaistamalla postiäänet, joista suurempi osa kohdistui Bidenille.

Trump on myös kieltäytynyt puhumasta ajastaan Valkoisen talon jälkeen. Osa republikaaneista on jo hylännyt istuvan presidentin tukemisen ja tätä Trump on toistuvasti kritisoinut.