Elina ja Ted-koira jäivät korona- ja brexit-loukkoon Liverpooliin – Suomeen palaaminen muuttui yllättävän hankalaksi

Elina Innaselta kovaa kritiikkiä yhtäkkiseen lentojen lopettamiseen: ”Rikotaanko tässä ihmisoikeuksia?”

Liverpoolissa vuosia asuneen Elina Innasen muutto takaisin Suomeen tökkäsi maanantaina, kun liikenne- ja viestintävirasto Traficom päätti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksesta keskeyttää matkustajalennot Britanniasta Suomeen kahdeksi viikoksi.

Innanen ehti jo lähettää muuttokuormansa Suomeen ja luovuttaa asuntonsa pois. Lentojen peruuntumisen jälkeen hän on majaillut Liverpoolissa ystäviensä luona Ted-koiransa kanssa.

Matkustaminen pääkaupunkiseudulle maitse ei ole mahdollista, sillä myös juna- ja lauttayhteydet Iso-Britanniasta kanaalin yli ovat olleet poikki.

Maanantain ja tiistain aikana tilannettaan selvitellyt Innanen on kohdannut hankaluuksia toisensa jälkeen.

– Koska travel ban on asetettu tammikuun puolelle niin se tarkoittaa sitä, että brexit on astunut voimaan. EU-lemmikkipassi ei silloin enää päde, joten en pysty koiraani lennättämään Suomeen niin kuin oli tarkoitus. Tarvitsen nyt jonkin erillisen sertifikaatin sitten ja ties mitä muuta. Sain Suomen tullilta viestin asiasta. Ja tästä edellisestä passista on nyt jo maksettu yli 250 euroa, Liverpoolista tavoitettu Innanen harmittelee.

Toinen hankaluus koskee muuttotavaroita. Innasen Suomeen lähettämistä matkatavaroista kaksi on saapunut Suomeen, osa tavaroista on jossakin päin Eurooppaa.

– Ne palautetaan lähetysosoitteeseen, mutta muutin Liverpoolin asunnosta pois, joten on epäselvää menetänkö kaikki tavarani, kun ei ole paikkaa minne ne lähetetään. Annoin postiin ystäväni osoitteen, mutta kuljetusfirmasta en saanut varmistusta, että tavarat palautuisivat sinne.

Patterdalenterrieri Ted ja sen emäntä Elina Innanen asuvat väliaikaisesti ystävien luona Liverpoolissa.­

Innanen ihmettelee Suomen nopeaa päätöstä lopettaa lennot Briteistä. Hän luuli, että Suomen kansalaiset voivat aina palata kotimaahansa, jos he niin haluavat.

– Rikotaanko tässä ihmisoikeuksia, kun evätään pääsy takaisin kotimaahan tilanteessa, jossa ei ole enää asuntoa eikä työpaikkaa, hän ihmettelee.

Ulkoministeriö tiedotti Iso-Britannian lentojen lopettamisesta tiistaina. Siinä todetaan, että matkailijoilta vaaditaan sopeutumista tilanteeseen ja epätietoisuuden sietämistä. Ministeriön mukaan kotiutuslentoja ei ole suunnitteilla kevään tapaan.

– Matkailijoiden tulee ensisijaisesti itse selvittää mahdollisia paluureittejä, joskin tällä hetkellä niitä voi olla vaikea löytää. Moni matkailija voi joutua jäämään matkakohteeseen, kunnes matkustajaliikenne jälleen käynnistyy, ulkoministeriön verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa todetaan.

Innanen asustelee Liverpoolissa ystäviensä luona. Töihin hän ei pysty menemään, koska Ted-koiraa ei voi jättää ystävän asuntoon muiden lemmikkieläinten kanssa.

– Olen asunut täällä niin pitkään, että tunnen ihmisiä ja saan apua. Ihmettelen vain, että miksei paluumuuttajien Suomeen saapumista sallita koronatestin ja karanteenin jälkeen, hän aprikoi.