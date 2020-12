Koronatilanne heikkenee Virossa: Rankat rajoitukset voimaan joulun jälkeen

Viron hallitus päätti keskiviikkona tiukentaa koronarajoituksia osassa maata tammikuun puoliväliin saakka.

Koronaepidemia on pahentunut etenkin Tallinnassa ja sitä ympäröivässä Harjun maakunnassa sekä Itä-Virumaalla. Perjantaina Viron terveysvirasto kertoi 664 uudesta tartuntatapauksesta. Niistä 277 oli Tallinnassa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku eli uusien tartuntojen määrä 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana on nyt 546 kun Suomessa se on 94. Viron korkein ilmaantuvuusluku on Itä-Virumaalla, jossa se on peräti 1 096.

Viron hallitus ilmoitti keskiviikkona laajoista uusista koronarajoituksista, joista suurin osa tulee voimaan joulun jälkeen 28. joulukuuta. Rajoituksia sovelletaan 17. tammikuuta saakka Harjun maakunnassa ja Itä-Virumaalla.

Pääministeri Jüri Ratas määräsi uusia rajoituksia Viron maakuntiin Harjuun ja Itä-Virunmaalle.­

– Valitettavasti nykyiset toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä hidastamaan viruksen leviämistä. Terveysviranomaisten suositusten pohjalta hallitus päätti asettaa laajemmat rajoitukset Harjuun ja Tallinnaan tartuntaketjujen murtamiseksi. Viruksen leviämisen estämiseksi virolaisten on nyt vietettävä joulu omassa perhepiirissä, totesi pääministeri Jüri Ratas.

Esimerkiksi Tallinnassa ravintolat eivät saa joulun jälkeen ottaa asiakkaita sisälle syömään, mutta voivat myydä ruokaa mukaan. Hotellit pysyvät kuitenkin avoinna, mutta saavat tarjota vain majoituspalveluita.

Myös kylpylät, uimahallit, kuntosalit ja muut urheilukohteet suljetaan kolmeksi viikoksi. Näiden lisäksi ovensa laittavat säppiin teatterit, museot, elokuvateatterit ja konserttipaikat.

Tallinnan uudet rajoitukset sallivat ulkona enintään 10 ihmisen kokoontumiset.­

Ulkona ovat sallittuja enintään 10 ihmisen kokoontumiset.

Päiväkodit ja lastenhoitopalvelut pysyvät avoimina, mutta niissä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita viruksen leviämisen estämiseksi. Koulut pysyvät suljettuina vähintään 10. tammikuuta asti.

Hallitus sopi samalla 23 miljoonan euron tukipaketista koronarajoituksista kärsiville yrityksille.

Koronavirukseen on Virossa kuollut tähän mennessä 192 ihmistä.