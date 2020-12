Kuvat: Tuhannet rekat odottavat Ranskan ja Britannian rajalla, kuljettajat ja poliisi käsirysyssä

Rekkasumaa Ranskan ja Britannian rajalla alettiin keskiviikkona purkaa.

Ensimmäiset Ranskan ja Britannian rajalla odottaneista rekoista pääsivät jatkamaan matkaansa keskiviikkona, kun Ranska avasi maiden välisen rajan.

Ranska sulki rajan maanantaina kahdeksi vuorokaudeksi, kun Britanniasta löytyi uusi herkästi tarttuva koronaviruksen muunnos.

Britannian liikenneministeriön mukaan Kentin kaupungissa Kaakkois-Englannissa on odottanut yli 5 000 rekkaa. Suman purkaminen kestää kuitenkin muutaman päivän, paikallishallinnosta vastaava ministeri Robert Jenrick arvioi.

Manstonin lentokentällä on odottanut noin 3800 rekkaa.­

Kuljettajat odottivat lentokentällä autoissaan.­

Liikennettä Manstonin lentokentän ympäristössä.­

Monet kuljettajat uskovat joutuvansa odottamaan joulun yli.

– Joulunajan vietämme tässä, rekassamme, Folkestonen kaupungissa sataman lähellä odottava saksalaiskuljettaja Sergej Merkel arvioi uutistoimisto AFP:lle.

– Näiden kauheiden päivien jälkeen luulen, että monikaan kuljettaja ei halua enää tulla Englantiin.

Kuljettajat osoittivat mieltään satamassa.­

Doverin sataman portilla oli ruuhkaa.­

Ranska vaatii kaikilta Britanniasta saapuvilta negatiivisen koronatestituloksen. Se saa olla korkeintaan 72 tuntia vanha.

Rekkakuskeille tarjotaan koronaviruspikatesti, jonka tuloksen saa noin puolessa tunnissa. Jos testin tulos on positiivinen, otetaan vielä pcr-testi, jonka tuloksessa voi kestää yli vuorokausi. Jos myös pcr-testin tulos on positiivinen, tartunnan saaneiden on siirryttävä eristykseen läheiseen hotelliin.

Puolustusvoimista on lähetetty 170 henkeä auttamaan testaamisessa.

Kuljettajat eivät pääse Britanniasta Ranskaan ilman negatiivista testitulosta.­

Tältä näytti Kentistä lähtevä tie A256 keskiviikkona.­

Lentokentällä odottavat rekkakuskit ottivat keskiviikkona yhteen poliisien kanssa vaatien parempia odotteluoloja ja nopeampaa testausta.

Kuljettajien ja poliisin välille syntyi käsirysyä. Lisäksi kuljettajat osoittivat mieltään estämällä kulun liikenneympyrässä lentokentän edustalla.

– Olemme olleet täällä kaksi päivää ilman suihkua ja juomavettä, puolalaiskuljettaja Patricia Szeweczyk sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Sataman portti on suljettuna kunnes mieltään osoittavat kuljettajat purkavat liikenneympyrän sulun, poliisi sanoo BBC:n mukaan. Kuljettajien mukaan he eivät edes pysty poistumaan, koska tie on tukossa molemmin puolin.

Poliisin mukaan yksi pidätettiin epäiltynä liikenteen häiritsemisestä Doverissa.

Kuljettajat vaativat ruokaa ja parempia olosuhteita odotteluun.­

Mielenilmaus yltyi käsirysyksi.­

Liikenneministeriö on luvannut järjestää kuljettajille ruokaa ja säällisemmät tilat.