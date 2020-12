Kun Thaimaassa suljettiin ravintolat, suomalaismiehet keksivät nerokkaan idean – läskisoosi ja kaalilaatikko yhdistivät

Kun ajat ovat vaikeat ja ollaan kaukana Suomesta, raavainkin mies odottaa yhteisiä illallisia kuin ”pikkupoika joulua”.

Valvontakameran kuvassa näkyi, kuinka pieni apina oli ihmeissään baarikaapin edessä. Se oli tullut noutamaan herkkupaloja suomalaisen Dan Lassuksen ravintolan keittiöstä, mutta löysikin lähinnä vain lasisia pulloja.

– Tomaattimehupurkin se oli purrut auki, Lassus sanoo.

Apinat jos jotkut ovat arkea Hua Hinissa, jossa Lassus pitää Mr. Dan -ravintolaansa jo 17:ttä vuotta.

Tämä vuosi on erilainen. Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.

Suomalaisten kesken on korona-aikana syntynyt uudenlaista yhteisöllisyyttä. Ruotsalaisetkin kiinnostuivat siitä ja halusivat mukaan.

Ansio on osin Lassuksen läskisoosin ja uunimakkaroiden, muiden ruokien muassa.

Suomalaiset ovat koronakriisin alettua kokoontuneet Lassuksen luokse nyt jo noin 70 kertaa syömään.

Erikoisuutena on se, että Lassus kysyy joka kerta, mitä ihmiset haluavat syödä seuraavaksi. Äänestyksen jälkeen kaikille kokataan samaa ruokaa. Joka kerta ruoka on niin suomalaista kuin mahdollista.

Hua Hinissa on vahva ja perinteikäs suomalaisyhteisö, joka koostuu pääosin varttuneesta väestä. Suomalaiset ovat tavanneet kokoontua tuttuihin ravintoloihin turisemaan ja pitämään siten yllä sosiaalisuuttaan.

Huhtikuussa ravintoloiden asiakastilat määrättiin suljettaviksi. Samalla kiinni meni suomalaisryhmän tapaamispaikka.

Lassus pohti asiaa ystävänsä ja vakiovieraansa Pekka Lehtovaaran kanssa. Jotain oli keksittävä.

– Mietittiin, että vois kai jotain syödä ja sitten ruvettiin miettimään ruokia, Lehtovaara muistaa.

– Sitten oltiin kotioloissa, ruvettiin tekemään ruokaa ja syömään yhdessä, Lassus sanoo.

Hän kyseli aluksi tutuilta ihmisiltä, mitä he haluaisivat syödä.

Valinta oli kaalikeitto.

Traditio oli alkanut.

Nyt muutaman hengen ydinryhmän porukalla on takanaan jo noin 70 yhteistä illallista.

Aluksi pieni joukko istui viikosta toiseen Lassuksen olohuoneessa, aterioi ja turisi.

Lopulta heinäkuussa ruokaravintolat saivat jälleen ottaa asiakkaita sisään.

Kun Lassus avasi ravintolansa uudestaan, oli ihmiselvää, että suomalaisten yhteinen illallinen jatkuu.

Myös ruotsalaiset alkoivat kiinnostua suomalaisten yhteisistä hetkistä. Se oli ilo suomalaisillekin.

– Kun Dan on suomenruotsalainen, on aina helpompi ruotsalaistenkin tulla. Ei näitä paikkoja hirveästi ole. Englantilaisilla lordeilla on omat paikkansa. Tulee vähän kielikylpyä itsellekin, kun kuulee ruotsia ja osaa jonkun sanan itsekin sinne heittää, Lehtovaara sanoo.

Ruotsalaisia ystäviä on löytynyt.

– Kun joskus nähdään aamupäivällä, Bengt huutaa, että good morning, ja mä huudan että tjänare grabbar.

Lehtovaaran ja Lassuksen mukaan ystävien ja yhteisön tuki on tärkeää näinä aikoina kaukana kotoa muutenkin kuin koronan vuoksi.

– Mun mielestä on tapahtumassa semmosta sukupolvenvaihdosta, syystä tai toisesta. Osa on niin sairaita, etteivät enää tule. Moni joka jäi nyt koronan takia pois, ei enää tule ollenkaan, Lehtovaara sanoo.

– Myöskin on jengiä kuollut. On monta, monta asiakasta, jotka ovat kuolleet, Lassus jatkaa.

Vaihtuman keskellä suomalaiset ja nyt ruotsalaiset tukevat toisiaan.

– Tämä on tärkeää. On joku asia, joka on tukikohta. Ruokapäivät ovat määränpäitä.

Tietokilpailuja pitää vuoroin Lassuksen kanssa yksi Hua Hinin suomalaisista vanhan polven legendoista, Iso-Esa. Sukunimeään hän ei halua mainittavan, sillä hän on asunut niin kauan Thaimaassa, että on omaksunut tavat. Thaimaassa ei sukunimiä juuri käytetä.

Esa on nimensä mukaisesti isoin mies. Tietää niin paljon, että hän haluaa olla tietokilpailuissa aina oma joukkueensa. Veljellisessä naljailussa hän on ehkä Hua Hinin mestari.

Mutta on Iso-Esakin pohjimmiltaan herkkä suomalainen mies, Lehtovaara paljastaa.

– Kuten Esa sanoi hyvin, hän odottaa keskiviikkoja ja lauantaita kuin pikkupoika joulua. Silloin on ruokaa, tietokilpailut, ja päästään naljaillemaan toisillemme.

Iso-Esa on niskan päällä kaikissa näissä kolmessa asiassa.

– Välillä Esa ärähtää kuin joku rehtori. Se on hurttia huumoria.

Sitä hurttia huumoria pieni suomalaisyhteisö nauraa yhdessä. Mieli on hyvä, kun vatsakin on täynnä.

Ruokalistalla on ollut liki kaikkea, mitä suomalaiseen pöytään voi kuvitella, on ollut niin kaalilaatikkoa kuin pannupihviä.

Joskus on päätetty syödä hieman ”hienommin”.

Silloin on tarjolla ollut esimerkiksi savukalaa ja perunamuusia.

Thaimaa sulki rajansa perusteellisesti pandemian ryöpsähdettyä valloilleen. Tartuntaketjut jäljitettiin, ja tauti tukahdutettiin nopeasti.

Viime aikoina todettujen tartuntojen määrä on kuitenkin alkanut kasvaa nopeasti.

Kaikissa mielipidetiedusteluissa valtaosa kansasta on ilmaissut, ettei halua rajoja avattavan.