Ruotsissa raportoitiin yli tuhat koronaan liittyvää kuolemaa alle kuukaudessa – hallitus kiirehtii saadakseen lisää valtuuksia

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Ruotsin parlamentti voisi äänestää tilapäisestä pandemialaista aikaisintaan 8. tammikuuta.

Ruotsin hallitus kiiruhtaa saadakseen vietyä läpi tilapäisen pandemialain. Lain myötä hallituksella olisi uutistoimisto TT:n mukaan valtuudet sulkea kauppoja ja yksityisiä museoita sekä rajoittaa kokoontumisissa sallittua väkimäärää lain perusteella.

Tiukkojen sulkutoimien ja rajoitusten sijaan Ruotsi on tähän mennessä pyrkinyt hillitsemään koronaviruksen leviämistä vapaaehtoisilla suosituksilla sekä hyvän hygienian ja turvavälien käytön edistämisellä. Hallituksella ei ole ollut valtuuksia tehostaa suositusten noudattamista rangaistusten avulla.

Tältä näytti Tukholman katukuvassa joulukuun alussa.­

Ruotsin tautitilanne on kuitenkin yhä synkentynyt. Maassa rekisteröitiin perjantain ja tiistain välisenä aikana 22 319 uutta koronatartuntaa, mikä on 1 388 enemmän kuin vastaavalla aikavälillä viikkoa aiemmin.

Uusia kuolemantapauksia rekisteröitiin tiistaina 174. Luvussa on mukana tapauksia useilta päiviltä, sillä Ruotsin terveysviranomaiset päivittävät tietoja neljä kertaa viikossa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on Ruotsissa todettu tähän mennessä yhteensä 8 167. Ruotsin kansanterveysviraston julkaisemien tilastojen mukaan kuolleiden määrä on kasvanut reilussa kolmessa viikossa yli tuhannella.

Vaikka Ruotsin kuolleisuusluvut jäävät jälkeen monien muiden, tiukempiin rajoituksiin turvautuneiden Euroopan maiden lukemista, ovat ne kuitenkin väkilukuun suhteutettuna moninkertaiset muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Koronaan liittyviä turvatoimia tukholmalaisessa pikaruokaravintolassa marraskuun puolivälissä.­

Vertailun vuoksi: Kun Ruotsissa koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu koko pandemian aikana 806 kappaletta miljoonaa asukasta kohden, Suomessa vastaava lukema on 92. Euroopan pahimpiin koronakeskittymiin tällä hetkellä kuuluvassa Britanniassa koronaan liittyviä kuolemia on puolestaan rekisteröity 1 004 miljoonaa asukasta kohden.

Vielä kesällä näytti mahdolliselta, että koronavirus olisi ehkä saatavissa kuriin myös Ruotsin keinoin, sillä kevään myötä laskeneet päivittäiset tartuntamäärät pysyivät suhteellisen matalina aiempaan nähden. Viimeisten parin kuukauden kuluessa lähes viikoittain rikkoutuneet ennätykset ovat kuitenkin ajaneet hallituksen hakemaan laajempia valtaoikeuksia.

– Päämääränä on esitellä pandemialakia koskeva ehdotus tai osia siitä valtiopäivillä 4. tammikuuta, sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren kertoi TT:n haastattelussa.

Sosiaali- ja terveysministeri Lena Hallengren.­

Reutersin mukaan parlamentti voisi äänestää lakiehdotuksesta aikaisintaan 8. tammikuuta. Alun perin hallituksen suunnitelmissa oli viedä laki läpi maaliskuussa, kertoo AFP.

Koska koronaviruksen toinen aalto on osoittautunut myös Ruotsissa ensimmäistä rajummaksi, myös siellä on jouduttu syksyn mittaan tiukentamaan rajoituksia.

Esimerkiksi kokoontuminen julkisella paikalla on sallittua nyt kerrallaan enintään kahdeksalle ihmiselle ja kansalaisia on kehotettu pitämään sosiaaliset kontaktit minimissä. Maskisuositus on annettu joukkoliikennevälineisiin ensimmäistä kertaa ja alkoholin myynti on kielletty iltakahdeksasta eteenpäin.

Maanantaina Ruotsi rajoitti ensimmäistä kertaa matkustamista Pohjoismaiden sisällä, kun se sulki Tanskan vastaisen rajan. Päätöksen taustalla oli pyrkimys rajoittaa kotimaansa tiukempiin rajoituksiin väsyneiden tanskalaisten saapumista jouluostoksille.