Joe Bidenilla on edessään vielä yksi kohtalonpäivä

Georgian senaatinvaalit 5.1. pitkälti ratkaisevat, miten vaikea presidenttikaudesta tulee Joe Bidenille. IS tapasi poliittisen kuilun jakaman suomalaisperheen: Jouni, Eija ja Patrik antavat äänensä demokraateille, Jani aikoo äänestää punaista vaihtoehtoa.

Neljä ehdokasta, kaksi vaalia, miljardi dollaria.

Georgian senaatinvaalien toisen kierroksen merkitys näkyy järjettömissä budjeteissa. Se kuuluu paikallisradioiden jokaisella mainoskatkolla. Ja se tuntuu Jouni Niirasen paperinkeräyslaatikossa.

Atlantan esikaupungissa Alpharettassa asuvan Niirasen postilaatikkoon on ilmestynyt jo viikkojen ajan joka päivä paksulle kiiltävälle paperille painettuja poliittisia mainoksia. Niirasella on tapana erotella ne muun postin joukosta jo kävelymatkalla postilaatikolta ulko-ovelle.

Mainokset päätyvät lukematta paperinkeräykseen, sillä Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalainen on tiennyt jo pitkään äänestävänsä demokraattisen puolueen ehdokkaita.

– En ole mikään ekoihminen, mutta ärsyttää suunnattomasti paperin tuhlaaminen, Niiranen päivittelee.

Tuhlaus loppuu 5. tammikuuta, kun Georgian äänestäjät päättävät edustajansa Yhdysvaltain senaattiin seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Samalla he ratkaisevat koko maan suunnan.

Jouni Niiranen saa vielä hetken kantaa vaalipostia roskikseen.­

Georgian tämänkertaiset senaatinvaalit hakevat vertaistaan Yhdysvaltain historiassa. Georgian äänestäjät ratkaisevat, päätyykö senaatti demokraattisen vai republikaanisen puolueen hallintaan.

Ainutlaatuinen tilanne on syntynyt monen sattuman summana.

Senaattorin kausi kestää kuusi vuotta, mutta senaatinvaaleja käydään kahden vuoden välein. Jokaisella osavaltiolla on kaksi senaattoria, ja heidän valintansa on porrastettu niin, että tavallisesti vain toisen virkakausi on katkolla.

Toinen Georgian senaattoreista, Johnny Isakson kuitenkin erosi vuosi sitten terveyssyistä. Osavaltion republikaaninen kuvernööri Brian Kemp nimesi hänen korvaajakseen Kelly Loefflerin. Lain mukaan Loefflerin täytyi puolustaa paikkaansa erikoisvaalissa tänä vuonna.

Koska Georgian toisen senaattorin David Perduen – republikaani hänkin – kausi oli normaalisti katkolla, äänestivät georgialaiset marraskuussa presidentin ohella kahdesta senaattoristaan.

Republikaanisen (R) ja demokraattisen (D) puolueen ehdokkaat Georgian senaatinvaalien toisella kierroksella

Republikaanit yrittävät uusia molemmat senaattorinpaikkansa. Ehdolla ovat David Perdue ja Kelly Loeffler.­

Demokraattien ehdokkaat senaattiin ovat Raphael Warnock ja Jon Ossoff.­

Valmista ei kuitenkaan tullut. Georgia on Louisianan ohella ainoa osavaltio, jossa senaatinvaali voi mennä toiselle kierrokselle. Koska kummassakaan vaalissa yksikään ehdokas ei kerännyt yli puolia äänistä, näin myös kävi.

Toisella kierroksella ottavat yhteen kummankin vaalin kaksi kärkiehdokasta. Loefflerin vastustaja on demokraatti Raphael Warnock, Perduen haastaa demokraateista Jon Ossoff.

Toiselle kierrokselle on Georgiassa menty ennenkin, mutta nyt panokset ovat ennennäkemättömän korkeat. Mikäli republikaanit pitävät pintansa, hallitsevat he senaattia paikoin 52–48. Jos demokraattiehdokkaat voittavat, senaatin voimasuhteet ovat tasan 50–50, ja ratkaiseva ääni on senaatin puheenjohtajalla.

Hän on 20. tammikuuta lähtien varapresidentti Kamala Harris. Edustajainhuone säilyi marraskuun vaaleissa niukasti demokraattien hallussa. Presidentiksi valitun Joe Bidenin on huomattavasti helpompi saada agendansa läpi, mikäli kongressin molemmat huoneet ovat demokraattien käsissä.

Republikaanien kannattajat tulivat osoittamaan mieltään demokraattiehdokkaiden kampanjatilaisuuteen Atlantassa viime viikolla.­

Kamala Harris vieraili demokraattiehdokkaiden drive-in-kampanjatilaisuudessa Columbuksessa 21. joulukuuta.­

Georgian yliopiston professori Charles S. Bullock on opettanut ja tutkinut Georgian politiikkaa vuodesta 1968. Hän ei ole kokenut 52 vuoden mittaisella urallaan mitään vastaavaa.

– Ehdokkaiden on arvioitu käyttävän kampanjointiin miljardi dollaria. Sillä on vaikutusta jo osavaltion taloudessakin, Bullock sanoo Ilta-Sanomille.

Vertailun vuoksi Suomen presidentinvaalien 2018 kaikki kahdeksan ehdokasta käyttivät yhteensä 4 miljoonaa euroa kampanjoihinsa. Georgian senaatinvaaleihin uppoaa siis 200-kertainen summa.

Historiallista on sekin, että presidentinvaalissa Georgian voitti Biden. Hän oli ensimmäinen Georgian voittanut demokraattisen puolueen ehdokas sitten Bill Clintonin 1992.

Sitä Bullock tosin osasi odottaa. Georgiassa on meneillään muutos, jonka takia myös republikaanisten senaattorien paikat ovat vaarassa.

Republikaani Isaksonin voittomarginaali senaatinvaalissa 2004 oli peräti 18 prosenttiyksikköä. Kaksi vuotta myöhemmin David Perduen serkku Sonny Perdue valittiin Georgian kuvernööriksi vieläkin suuremmalla erolla.

Siitä lähtien demokraatit ovat lähestyneet republikaaneja koko osavaltion laajuisissa vaaleissa. Presidentinvaalissa 2016 Donald Trump löi Hillary Clintonin Georgiassa 5,1 prosenttiyksiköllä. Kuvernöörinvaalissa 2018 Brian Kemp onnistui torjumaan Stacey Abramsin haasteen vain 1,4 prosenttiyksiköllä.

Oli oikeastaan loogista jatkoa, että marraskuussa Biden kukisti Trumpin Georgiassa 0,2 prosenttiyksiköllä.

– Georgia on kasvava osavaltio. Se suosii demokraatteja monin tavoin, Bullock selittää.

” Georgia on kasvava osavaltio. Se suosii demokraatteja monin tavoin.

Joe Bidenin kausi presidenttinä helpottuu, jos Georgian senaattorivaaleissa tulee vaalivoitto.­

Bullock huomauttaa, että kun vielä 1996 Georgian äänestäjistä 77,5 prosenttia oli valkoihoisia, tänä vuonna heidän osuutensa putosi alle 60 prosentin. Jo tämä on republikaaneille huono uutinen.

– Republikaanien äänestäjät ovat melkein pelkästään valkoisia.

Atlantan suurkaupunkialue on yksi Yhdysvaltain nopeimmin kasvavista seuduista. Vuosina 2010–2019 sen väkiluku kasvoi 14 prosentilla.

– Atlanta houkuttelee ihmisiä pohjoisen suurista kaupungeista ja Kaliforniasta. Tänne muuttavat ihmiset ovat todennäköisemmin demokraatteja kuin republikaaneja.

Asiaan vaikuttavat muutkin tekijät kuin ihonväri. Georgiaan muuttavat ovat nuoria ja koulutettuja. Monet heistä ovat syntyneet ulkomailla. Nämä kaikki sopivat demokraattisen puolueen kannattajien profiiliin.

Bidenin voiton takana oli huima äänivyöry Atlantassa ja sen esikaupungeissa. Puhutaan uudesta Etelästä, jossa rotusorto ja valkoisten valta on enää kaukainen muisto.

” Olen sitä mieltä, että tarvittaisiin jonkinlainen reformi terveydenhuoltoon. Vaikka verot nousisivat jonkin verran, niin oltaisiinko silti yhdessä vastuussa?

Jouni Niiranen on malliesimerkki uuden Etelän edustajasta. Hän on koulutettu maahanmuuttaja, joka asettui Atlantan pohjoispuolelle Alpharettaan 15 vuotta sitten Nokian lähettämänä. Nyt hänen työnantajansa on Nokian tytäryhtiö SAS Wireless.

Niiranen antoi presidentinvaalissa äänensä Bidenille. Niin tekivät myös hänen vaimonsa Eija ja poikansa Patrik. Kaikki äänestivät senaatinvaaleissa demokraatteja ja aikovat tehdä niin myös toisella kierroksella.

– Demokraattinen ideologia on kuitenkin lähempänä, kun on asunut Suomessa, jossa oli ilmainen koulutus ja terveydenhuolto. Meillähän on sairausvakuutus työpaikan kautta, mutta jos sitä ei olisi, olisimme ongelmissa, Niiranen sanoo.

– Olen sitä mieltä, että tarvittaisiin jonkinlainen reformi terveydenhuoltoon. Vaikka verot nousisivat jonkin verran, niin oltaisiinko silti yhdessä vastuussa?

Jani Virtanen ja Patrik Niiranen kuuluvat politiikassa eri leireihin.­

Perheeseen kuuluu kuitenkin myös yksi republikaani. Jani Virtanen, Eijan poika hänen ensimmäisestä avioliitostaan, äänesti Trumpia. Vielä neljä vuotta aikaisemmin hänen äänensä meni Clintonille. Siirtyminen yliopistosta työelämään muutti nuoren miehen poliittisia mielipiteitä.

Virtanen, 29, työskentelee IT-alalla. Opintojen ohessa hän kouluttautui Yhdysvaltain armeijan reservinupseeriksi. Sen takia hänen täytyi luopua Suomen kansalaisuudesta.

– En halua enemmän valtiota elämääni, Virtanen tiivistää ideologiansa.

Virtasen mielestä esimerkiksi sosiaaliturvan pitäisi olla osavaltioiden eikä liittovaltion vastuulla. Hänelle Yhdysvaltain perustuslaki on tärkeä, ja hän katsoo republikaanien puolustavan esimerkiksi sen takaamaa ilmaisunvapautta ja aseenkanto-oikeutta.

– Itselläni ei ole asetta, mutta uskon että ihmisen pitää olla vapaa tekemään mitä haluaa. Jos joku haluaa omistaa konekiväärin, niin mikä ettei.

Virtanen antaa äänensä republikaanisenaattoreille myös toisella kierroksella.

– Äänestän punaisia, jotta siniset eivät pysty tekemään lakeja, joita pelkästään he haluavat.

” Äänestän punaisia, jotta siniset eivät pysty tekemään lakeja, joita pelkästään he haluavat.

Miten vaalissa sitten käy?

Gallupit ennustavat tiukkaa taistoa. Marraskuun ensimmäisellä kierroksella republikaanien ehdokkaat keräsivät hieman enemmän ääniä kuin demokraatit, vaikka Biden voitti Trumpin presidentinvaalissa.

– Kriittiset äänet tulivat yksilöiltä, jotka pitävät itseään republikaaneina mutta eivät millään voineet äänestää Donald Trumpia. He olivat ennen kaikkea esikaupunkien naisia, jotka kokevat Trumpin rasistisena ja naisvihamielisenä, Bullock arvioi.

Myös historia puoltaa republikaaneja. Georgiassa on ollut vuodesta 1992 kahdeksan osavaltion laajuista vaalia, joissa on tarvittu toinen kierros. Niistä demokraatti voitti vain yhden.

Normaalisti äänestysaktiivisuus putoaa reilusti toisella kierroksella. Marraskuussa äänestettiin senaattorien lisäksi presidentistä ja lukuisista paikallisista luottamustehtävistä, mutta nyt äänestyslapulla on vain kaksi vaalia.

– Republikaanit ovat säännöllisesti varmempia äänestäjiä, Bullock sanoo.

Ehdokkaat keskittyvät ennen kaikkia omien kannattajiensa aktivointiin, eivät uusien kannattajien käännyttämiseen. Siksi vaalimainoksissa ei niinkään esitellä omia ideoita vaan solvataan vastaehdokasta. Demokraatit syyttävät republikaaneja korruptiosta, republikaanien mukaan demokraatit ovat radikaaleja sosialisteja.

Vaikka republikaanit ovat normaalisti onnistuneet houkuttelemaan omansa uurnille, historia ei välttämättä toista itseään. Vaalien valtava valtakunnallinen huomio tarkoittaa, että äänestysaktiivisuus nousee väkisinkin korkealle.

Kansalaisjärjestön työntekijä rekisteröi ihmisiä äänestäjiksi Alpharettassa.­

Arvoitus on myös presidentti Trumpin vaikutus. Trump on väittänyt väsymättä, että Georgiassa tapahtui marraskuun vaalissa petos, ja hänen olisi pitänyt voittaa osavaltio.

Valtaosa republikaaneista uskoo Trumpia. Bullock arvioi, että osa heistä on menettänyt luottamuksensa vaaleihin ja jättää siksi äänestämättä. Georgiassa erittäin tunnettu konservatiivinen lakimies Lin Wood kannusti Trumpin tukijoita äänestysboikottiin.

Trump on itse kampanjoinut Loefflerin ja Perduen puolesta, mutta Bullockin mukaan sekin saattaa olla demokraattien etu.

– Kun Donald Trump on näkyvässä roolissa, demokraatit aktivoituvat. He voivat osoittaa tyytymättömyytensä häneen äänestämällä.

Vain yksi asia on varma: jos vaaleista tulee niin tasaiset kuin odotetaan, tuloksista nousee jälleen valtava riita. Trumpin kannattajat lähettivät Georgian vaaleista vastaaville viranomaisille tappouhkauksia, kun nämä eivät suostuneet kääntämään presidentinvaalia Trumpin eduksi.

Bullock huomauttaa, että demokraateillakaan ei ole asian suhteen puhtaat kädet: Stacey Abrams ei koskaan tunnustanut tappiotaan Brian Kempille kahden vuoden takaisessa kuvernöörinvaalissa.

– Siitä on valitettavasti tullut Yhdysvaltain politiikassa tapa.