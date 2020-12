18-vuotiaan nunnan ruumis löytyi kaivosta liki 30 vuotta sitten Intiassa – mysteerin takaa paljastui viimein pappi ja toinen nunna

Melkein 30 vuotta vanha murha on viimein ratkennut Intiassa.

Intiassa on viimein annettu tuomio luostarissa liki 30 vuotta sitten tapahtuneesta raa’asta henkirikoksesta.

Tapaus sattui maan eteläosassa, Keralan osavaltiossa sijaitsevassa katolisessa luostarissa jo vuonna 1992. Tuolloin vasta 18-vuotias nunna Abhaya löytyi kuolleena luostarin kaivosta.

Paikalliset poliisit totesivat tapauksen itsemurhaksi. Murhatutkinnaksi se muuttui vasta myöhemmin, kun valtiotason tutkijat alkoivat epäillä paikallisten poliisien väitteitä.

Syyttäjien mukaan tapaus oli kirvesmurha ja murhaajatkin olivat selvillä: paikallinen pappi Thomas Kottoor ja toinen nunna, sisko Sephy. Syyttäjien mukaan murhan motiivina oli se, että Abhaya näki sisko Sephyn, Thomas Kottoorin ja yhden toisen papin ”luvattomissa” hommissa luostarin keittiössä.

Sephy ja Kottoor pelkäsivät jäävänsä luvattomasta seksiaktistaan kiinni, joten päättivät murhata Abhayan kirveellä ja heittää tämän ruumiin kaivoon. Syytteet seksiaktissa mukana ollutta toista pappia vastaan kaatuivat jo vuonna 2018 todisteiden puutteen vuoksi.

Sephy ja Kottoor saivat nyt kumpikin murhatuomiot. Vaikka sisko Abhayan tapausta tutkittiin muutamaankin kertaan, kaksikko pidätettiin vasta vuonna 2008.

Keralan osavaltion katolinen kirkko on ollut useiden skandaalien keskellä viime vuosina. Kirkon henkilöstöä on syytetty milloin raiskauksista, milloin nunnien ja lapsien hyväksikäytöstä. Kirkkoa on myös syytetty siitä, että se on yrittänyt vaikuttaa oikeusjuttuihin.

– Oikeus on viivästynyt, mutta toteutunut, totesi eräs tapauksen syyttäjistä uutistoimisto AFP:lle.

– Aiomme vaatia ankaraa rangaistusta, koska tämä tapaus on harvinaisista harvinaisin.