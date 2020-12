Koronavuonna 2020 maailman konfliktitkin ottivat aikalisän, kun aseelliset yhteenotot ja niiden aiheuttamat uhrit vähenivät. Tämä käy ilmi esimerkiksi konflikteja kartoittavan ACLED-projektin luvuista.

Tilastoihin saattaa kuitenkin tulla vielä korjaus ylöspäin, sillä loppuvuoden kaksi merkittävää sotatapahtumaa eivät vielä niissä täysin näy.

Nämä konfliktit ovat myös koronan sekä Yhdysvaltain vaalien takia jääneet maailmalla jossain määrin vaille tarkempaa huomiota.

Amnesty International varoitti toissa viikolla, että Vuoristo-Karabahin sodassa on tapahtunut järkyttäviä ihmisoikeusrikoksia, jotka ovat vasta nyt tulossa päivänvaloon.

YK puolestaan pelkää Etiopian Tigrayn sodan pakolaisongelman räjähtämistä käsiin. Myös Tigraysta tulee raportteja epäillyistä sotarikoksista.

Kysymys kuuluu, mitä näissä konflikteissa on tapahtunut katseiden ollessa muualla?

Mestatut armenialaismiehet

Marraskuun lopulla ja joulukuun alussa eri viestiapplikaatioissa levisi raakoja mestausvideoita, joiden väitettiin esittävän julmuuksia Vuoristo-Karabahissa, Armenian ja Azerbaidzhanin kiista-alueella Kaukasuksella.

Joulukuussa surevia omaisia kokoontui Vuoristo-Karabahin konfliktissa kuolleiden haudoille Jerevanissa Armeniassa.­

Brittilehti Guardian kertoi viime viikon tiistaina, että videot oli onnistuttu vahvistamaan aidoiksi. Niillä teloitettiin kaksi iäkästä armenialaismiestä, jotka olivat kieltäytyneet lähtemästä kodeistaan Azerbaidzhanin joukkojen lähestyessä.

– Näin saamme kostomme – leikkaamme päät irti, ääni toisella videolla julisti.

Omaiset ja naapurit tunnistivat toisen mestatun Gennadi Petrosjaniksi, 69.

Hänen kotikylänsä Madatashenin kyläpäällikön mukaan naapuri oli suostutellut miehen jo autoonsa pakomatkalle, mutta tämä oli hypännyt ulos ja kävellyt takaisin kotiinsa. Kyläpäällikkö kuuli miehestä viimeksi 28. lokakuuta. Sitten ei mitään – ennen kuin video tuli julki kolme viikkoa myöhemmin.

Armenian tukeman paikallishallinnon mukaan tapauksesta on useita raportteja ja rikostutkimus on käynnissä. Koska tekijöiksi epäillään vieraan vallan sotilaita, paikallisten keinot ovat vähissä.

– Länsimaat ovat olleet hiljaa eivätkä ole tehneet mitään … heillä on velvollisuus puhua tästä, kommentoi paikallishallinnon ihmisoikeus­asianajaja Artak Beglarjan Guardianille.

Toinen erityisen raaka video esittää Petrosjanin tavoin yksin eläneen ja kotiinsa jääneen Juri Asrjanin, 82, surmaa. Mies painetaan videolla maahan ja hänen kurkkunsa leikataan auki. Video päättyy juuri kun pää on irtoamassa kehosta.

Azerbaidzhanissa on toistaiseksi avattu tutkinta kahta sotilasta vastaan ruumiiden ja hautojen häpäisystä, mutta ei mestauksista.

Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty ja Human Rights Watch ovat vaatineet sekä Armeniaa että Azerbaidzhania tutkimaan kaikki väitetyt siviilien murhat. Mukaan luetaan myös video, jossa tiettävästi katkaistaan azerbaidzhanilaisen rajavartijan kurkku.

Maat ovat taistelleet syrjäisen Vuoristo-Karabahin hallinnasta useita kertoja sen jälkeen kun alueen armenialaisenemmistö irrotti alueen Azerbaidzhanista vuonna 1991.

Syksyllä käydyt sotatoimet päättyivät käytännössä Azerbaidzhanin eduksi, kun se sai Venäjän neuvottelemassa rauhassa itselleen uusia maakaistaleita. Turkin tukema Azerbaidzhan juhli voittoa näyttävästi sotilasparaatissa ja ilmoitti jatkavansa aluevaatimustensa puolustamista.

Teloitukset Tigrayssa

Etiopian armeija hyökkäsi paikallisten sissien kimppuun pohjoisessa Tigrayn maakunnassa marraskuun alussa ja julisti voittoa jo muutaman viikon jälkeen.

Tällä hetkellä vain aniharva tietää mitä maassa tapahtuu, sillä Tigray on suljettu ulkopuolisilta.

Ranskalainen uutistoimisto AFP pääsi kuitenkin paikan päälle ja julkaisi viime viikon tiistaina raportin, joka oli hyytävä.

AFP:lle puhunut tigraylaisnainen Jano Admasi kertoi mudalla tilkityn kotinsa raunioilla, kuinka se tuhoutui kranaatti-iskussa 14. marraskuuta, ja hän joutui pakomatkalle poikansa kanssa. Sotilaat pysäyttivät heidät ja pakottivat kahden muun pelästyneen perheen kanssa tien varren taloon.

– He kysyivät keitä olemme ja sanoimme olevamme vain maanviljelijöitä ja vanhuksia. He tulivat takaisin ja käskivät meidät ulos ja erottivat miehet naisista.

Etiopian asevoimat surmasivat Jano Admasin pojan.­

Ennen kuin kukaan ehti kunnolla tajuta, sotilaat teloittivat miehet, myös Admasin 46-vuotiaan pojan Miskanan. Naisen mukaan toisen perheen 15-vuotias poika surmattiin, kun tämä yritti suojella isäänsä. He viettivät kaksi päivää ruumiiden kanssa tietämättä mihin mennä.

– Emme itkeneet. Olimme siihen liian peloissamme.

Naisen kertomusta ei kyetä puolueettomasti vahvistamaan, mutta tapahtuma­paikan, Etiopian pohjoisimmassa maakunnassa Tigrayssa sijaitsevan Besoben kaupungin tiedetään olleen Etiopian armeijan ja Tigrayn vapautus­rintaman TPLF:n välisten kiivaiden taistelujen kohteena. Admasin mukaan Etiopian sotilaat syyttivät miesten auttaneen TPLF:ää ja ampuneen nämä vihoissaan.

Etiopia kiistää jyrkästi väitteet siviileihin kohdistuneista sotarikoksista. AFP:n mukaan myös TPLF:n on syytetty käyttäneen väkivaltaa siviilejä kohtaan.

– Kuvitelkaa, että jos näin pienellä alueella on tällaiset tuhot, mitä onkaan tapahtunut muualla, lausui toinen Besoben asukas AFP:lle.

Satojen, jopa tuhansien epäillään saaneen surmansa. Joukkohautoja on kaivettu esiin. Ainakin 50 000 ihmistä on paennut Sudaniin. YK varoitti tällä viikolla, että jopa 2,3 miljoonaa lasta on humanitaarisen avun tavoittamattomissa laajalla alueella.

TPLF on entinen mahtipuolue, jonka kansan protestit ajoivat vallasta vuonna 2018. Pääministeriksi nousi ex-upseeri Abiy Ahmed. Tämä ryhtyi kohentamaan maan demokratiaa, solmi rauhan naapurimaa Eritrean kanssa ja ansaitsi työstään Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2019.

Nyt Ahmedin maine on vaakalaudalla sodan väitettyjen raakuuksien takia. Pääministeri syyttää sodasta TPLF:ää, jonka joukkojen vahva läsnäolo Tigrayssa oli muodostumassa Eritrea-rauhan toteuttamisen ja talouskehityksen esteeksi.

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat tutkintaa sotarikoksista, mutta Etiopia on kieltäytynyt ja sanonut tutkivansa syytökset itse.

Pelkona on, että Etiopia on konfliktin myötä luisumassa maan eri heimojen välisiin laajempiin kahinoihin.

– En näe hyvää lopputulosta, jos keskushallinto ei suostu jonkinlaiseen kansalliseen vuoropuheluun, kommentoi Yhdysvaltain entinen Etiopian-suurlähettiläs David Shinn Bloombergille.