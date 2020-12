Joukko pian joulupyhien jälkeen umpeutuvia tukitoimia pakotti riitaisat puolueet pikaiseen yhteistyöhön 900 miljardin tukipaketin hyväksymiseksi.

Yhdysvaltain senaatti on hyväksynyt satojen miljardien suuruisen koronatukipaketin kuukausia jatkuneen poliittisen kädenväännön jälkeen, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post ja uutistoimisto AP.

Paketti sai vain paria tuntia aiemmin edustajainhuoneen hyväksynnän. Pandemian kourissa kärvistelevän maan avuksi taotulta 900 miljardin tukipaketilta uupuu vielä maan väistyvän presidentin Donald Trumpin hyväksyntä.

Sopimukseen lukeutuu esimerkiksi tukea pienyrityksille ja työttömille sekä tehostusta koronavirusrokotteiden jakeluun. The New York Times kertoo liittovaltion valtiovarainministeri Steven Mnuchinin todenneen, että yksittäiset amerikkalaiset voivat saada maksuja jo seuraavalla viikolla.

Koska monet pandemia-ajan tukitoimista olivat umpeutumassa pian joulun jälkeen, joutuivat kongressin molemmat kamarit käsittelemään ja hyväksymään paketin ripeällä aikataululla.

Jo kesällä alkaneita neuvotteluita viivästyttivät alun perin puolueiden erimielisyydet tuen koosta sekä marraskuussa pidetyt presidentinvaalit. Muun muassa senaatin republikaaninen enemmistöjohtaja Mitch McConnell vihjaili demokraattien viivytelleen sopua tahallisesti oman presidenttiehdokkaansa Joe Bidenin voiton vahvistamiseen saakka.

5 600:n sivun lakiteksti hyväksyttiin senaatissa ja edustajainhuoneessa alle 24 tuntia sen valmistumisen jälkeen. NYT:n mukaan teksti tuli luettavaksi vain muutama tunti ennen paketin hyväksymistä.

Virkakautensa presidenttinä tammikuussa aloittava Biden on korostanut tuoreen tukipaketin olevan vasta alkua. NYT kertoo Bidenin lupailleen lisärahoitusta erityisesti osavaltioille ja paikallishallituksille virkaanastujaistensa jälkeen.

Samoilla linjoilla Bidenin kanssa oli edustajainhuoneen demokraattipuoluetta edustava puhemies Nancy Pelosi.

– Pidän tätä ensimmäisenä askeleena, ja lisää täytyy vielä tehdä. Niin tulee tapahtumaan Bidenin ja Harrisin hallinnossa, Pelosi totesi tiedotustilaisuudessa uutiskanava CNN:n mukaan.

Tukipaketti kytkettiin valtavaan hallinnon rahoituspakettiin, jolla on kokoa 1,4 biljoonaa dollaria. Yhteensä on siis kyse 2,3 biljoonan dollarin summasta. Vaikka tukipaketti on puolet pienempi kuin kongressin maaliskuussa hyväksymä, on se NYT:n mukaan yski suurimmista Yhdysvaltain historiassa.