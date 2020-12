Näin eri maat ovat palauttaneet aikuisia kansalaisiaan Syyriasta – tai kieltäytyneet tyystin

Palautuksia Syyrian Isis-vankileireiltä on kaihdettu Euroopan maissa, mutta jotkut maat hakevat järjestelmällisesti kaikki kansalaisensa pois.

Suomi ja Saksa toteuttivat länsieurooppalaisille maille epätyypillisen operaation viikonloppuna, kun äärijärjestö Isisin riveihin matkustaneita naisia ja heidän lapsiaan kotiutettiin.

Euroopan maat ovat alkuvuonna 2019 tapahtuneesta Isisin sotilaallisesta sortumisesta lähtien yrittäneet ratkoa ongelmaa, mitä tehdä kurdien vankileireillä viruville kansalaisilleen.

Miestaistelijoiden suhteen eurooppalainen linjaus on yhtenevä, eli heitä ei terrorismin uhan vuoksi auteta vapautumaan kurdien vankiloista ja palaamaan.

Mutta mitä tehdä lapsille, kun heitä ei pääsääntöisesti voi erottaa äideistään? Eroja Euroopan maiden kesken syntyy nimenomaan suhtautumisessa niin sanottuihin Isis-vaimoihin, joita pidetään myös turvauhkana.

Al-Holin leirillä olleita syyrialaisia naisia valmistauduttiin vapauttamaan maanantaina.­

Eivät auta naisia palaamaan

Esimerkiksi Tanskan hallitus on linjannut, että maa ei avusta edes lasten palauttamista Syyriasta.

Aiheesta syntyi tuore kohu viime viikolla, kun Ekstra Bladet -lehti paljasti, että hallitus oli viivyttänyt maan suojelupoliisin PET:n raportin julkaisua. Selvityksessä todettiin, että Syyriassa syntyneet lapset eivät ole turvallisuusuhka, mutta he voivat kärsiä ja radikalisoitua leireillä.

Keväällä 2019 valmistunut raportti julkaistiin kuitenkin vasta liki vuotta myöhemmin viime kevään koronasulun aikaan. Viivytys tulkittiin salailuksi, ja se nostatti kritiikkiä jopa hallituksen sisällä. Keskustelun lasten palautuksista uumoillaan kiihtyvän Tanskassa.

Myös esimerkiksi Ranskalla, Hollannilla ja Belgialla on tiukka linja palautusten suhteen. Näissä maissa ylemmät oikeusistuimet ovat todenneet, että hallituksilla ei ole velvollisuutta auttaa vapaaehtoisesti Syyrian matkustaneita kansalaisiaan.

Tämä ei ole kuitenkaan koske yksittäisten lasten kotiinpääsyä. Viime keväänä Ranska palautti sairastuneen 7-vuotiaan tytön, mutta tämän äiti ja sisarukset jäivät yhä Syyriaan. Kesällä Ranska järjesti kymmenen yksinäisen ranskalaislapsen kotiinpaluun. Myös Belgia on luvannut palauttaa lapsia, jos äidit suostuvat luopumaan näistä. Belgia on myös kotiuttanut orpolapsia.

Britannian tiukka linja Syyriaan matkustaneisiin suhtautumisessa on johtanut näkyvään oikeusprosessiin, jossa kuuluisa Isis-teinivaimo Shamima Begum vaatii oikeutta palata kotimaahansa.

Shamima Begum käy oikeutta brittihallitusta vastaan kansalaisuutensa perumisesta ja haluaa kotiin.­

Begum, 20, oli yksi kolmesta koulutytöstä, jotka matkustivat Turkin kautta Syyriaan vuonna 2015. Kun hän löytyi al-Holin vankileiriltä alkuvuonna 2019, Britannian viranomaiset ilmoittivat riistävänsä häneltä maan kansalaisuuden, koska häntä pidettiin terrorismiuhkana. Begum haastoi päätöksen oikeudessa ja sai osavoiton, kun alioikeus totesi, että hänen pitäisi päästä Britanniaan puolustamaan itseään. Alioikeuden päätös on nyt edennyt korkeimpaan oikeuteen asti.

Monissa Euroopan maissa Isis-naisten ongelma on eri mittakaavassa kuin Suomessa, koska leireillä saattaa olla yhä kymmeniä maan kansalaisia.

Espanjassa käydään parhaillaan oikeutta yhteensä 82 naisen ja lapsen paluusta. Heitä edustavat asianajajat vaativat oikeusteitse Espanjaa myöntämään heille matkustusdokumentit, mutta hallitus kieltäytyy.

Suomen naapurimaista Ruotsi ei myöskään ole aktiivisesti tuonut aikuisia kansalaisiaan Syyriasta.

Viime kuussa neljä ruotsalaisnaista lapsineen onnistui pakenemaan al-Holin leiriltä ja pääsi Ruotsiin. Ruotsalaissyyttäjät kertoivat toissa viikolla, että kolmea heistä epäillään sotarikoksista, mutta yksityiskohtia ei ole paljastettu ja naisia ei ole pidätetty. Yksi Syyriasta palannut ruotsalaisnainen vangittiin epäiltynä sieppauksesta, kun hän vei lapsensa Syyriaan salaa näiden isältä.

Ruotsin tapaus poikkeaa monista muista maista sikäli että maan ulkoministeriö on neuvotellut Syyrian kurdiviranomaisten kanssa ruotsalaisnaisten saattamisesta oikeuden eteen Syyriassa. Ensimmäistä oikeudenkäyntiä on lupailtu alustavasti jo alkuvuodesta.

Yksittäisiä naisten palautuksia

Suomi ja Saksa liittyivät harvalukuiseen joukkoon Euroopan maita, jotka ovat ottaneet vastaan myös äitejä, joita kurdit eivät ole antaneet erottaa lapsistaan. Linja ei kuitenkaan ole järjestelmällinen vaan arviointi on tehty tapauskohtaisesti.

Viime tammikuussa Norja kotiutti vakavasti sairaan lapsen kanssa myös tämän äidin, jolloin oikeistopopulistinen edistyspuolue erosi hallituksesta. Pääasiassa Norja on pyrkinyt kotiuttamaan vain lapsia kuten Ruotsikin.

Italia salli viime syyskuussa maan kansalaisen Alice Brignolin palata kotimaahan Syyriasta neljän lapsensa kanssa. Brignoli oli ajanut autolla yhdessä marokkolaissyntyisen miehensä kanssa Syyriaan vuonna 2015, ja mies oli taistellut Isisin riveissä. Mies kuoli kurdien vankilassa, ja Brignoli jäi al-Holiin yhdessä 4-, 6-, 8- ja 11-vuotiaiden lastensa kanssa.

Brignoli katui ja halusi itse takaisin, ja hänet pidätettiin terrorismisyytteiden nojalla heti palatessa. Lapset otettiin huostaan. Italialaisviranomaisten mukaan oli ilmeistä, että vanhempia lapsia oli jo ehditty kasvattaa Isis-taistelijoiksi ja tilanteeseen haluttiin puuttua ajoissa.

– Kokemuksemme mukaan … he ovat vielä pieniä lapsia ja heidät voidaan helposti käännyttää takaisin, kommentoi karabinieeripoliisin edustaja, everstiluutnantti Andrea Leo tuolloin uutistoimisto AP:lle.

Al-Hol huhtikuussa 2019.­

Saksalaisen Leonora Messingin paluu lapsineen sunnuntaina samalla lennolla suomalaisten kanssa päättyi Frankfurtin lentokentällä pidätykseen ja erottamiseen lapsista. Vuonna 2015 Syyriaan lähtenyttä Messingiä epäillään osallisuudesta rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Taustalla on tiettävästi epäily jesidiorjan pitämisestä. Saksa korosti aikuisten palautuksissa Suomen tavoin sitä, että lapset piti saada turvaan.

Naisia palautettu joukolla

Muutamat muslimimaat ovat maailmalla ottaneet linjan, että ne hakevat järjestelmällisesti kaikki kansalaisensa pois leireiltä ja tuomitsevat nämä itse. Euroopassa joukkoon lukeutuvat Albania ja Kosovo.

Albania kotiutti lokakuun lopussa yhden naisen ja neljä lasta, ja lisää on luvassa.

– Olemme ottaneet oikean askelen ja dokumentoineet kaiken ja nyt ryhdymme toimeen ja olen optimistinen, että tämä tapahtuu hyvin pian, viisikkoa henkilökohtaisesti saattanut Albanian pääministeri Edi Rama sanoi tuolloin.

Albania lupaa palautetuille laajaa tukea kotoutumiseen. Naisten osuudet mahdollisiin rikoksiin luvataan selvittää.

Kosovo palautti jo keväällä 2019 yli sata kansalaistaan vankileireiltä ja on tuonut myös miestaistelijoita. Heille sekä joillekin palautetuista naisista on luettu terrorismisyytteitä.

Al-Holin sisäisestä turvallisuudesta vastaava vartija valvoi vankien vapautusta tiistaina.­

Myös Uzbekistan ja Kazakstan ovat tuoneet järjestelmällisesti kansalaisiaan pois Syyriasta. Näistä maista lähtijöitä Syyriaan on ollut satoja. Viimeksi Uzbekistan kotiutti liki sata ihmistä toissa viikolla. Palaajille, joiden ei todeta syyllistyneen rikoksiin, on luvassa uudelleenkouluttautumista ja tukea työllistymiseen.

Euroopan maista poikkeava suhtautuminen Isis-taistelijoihin ja näiden perheisiin on myös Yhdysvalloilla, joka on paikallistanut ja hakenut kotimaahan kaikki leireiltä löydetyt kansalaisensa. Heitä on tuomittu eri pituisiin vankeusrangaistuksiin.

Samalla Yhdysvallat on suominut eurooppalaisia kumppaneitaan vastuunpakoilusta ja ongelmien lakaisemisesta maton alle, kun nämä kieltäytyvät palautuksista.

Viimeisin palautus Yhdysvaltoihin tapahtui lokakuun alussa, jolloin 53-vuotias Emraan Ali ja hänen 19-vuotias poikansa Jihad vastasivat floridalaisoikeudessa syytteisiin materiaalisesta tuesta terroristeille.

– Oikeusministeriö on työskennellyt väsymättä vuosien ajan estääkseen amerikkalaisia lähtemästä taistelemaan Isisin ja muiden terroristijärjestöjen riveihin Syyriaan ja tutkinut, palauttanut ja syyttänyt ihmisiä, jotka tieten tahtoen ovat tukeneet näitä järjestöjä, kommentoi ministeriön edustaja John Demers tuolloin Voice of American mukaan.

– Tämä oli moraalinen vastuumme sekä omalla kansallemme että niille maille, joihin nämä terroristit matkustivat.