Etelä-Afrikassa havaittiin jälleen uusi ärhäkkä koronaviruksen muunnos

Etelä-Afrikassa tutkitaan yhdessä WHO:n kanssa koronaviruksen uutta muunnosta, joka leviää nyt laajalti maassa.

Britanniassa havaittu viruksen uusi muunnos on jo aiheuttanut lentokieltoja useisiin Euroopan maihin, muun muassa Suomeen. Etelä-Afrikassa on nyt myös havaittu uusi koronaviruksen muunnos joka ei ole silti sama kuin Britanniassa. Viruksille on tyypillistä, että ne muuntuvat toistuvasti levitessään.

Etelä-Afrikan virustyyppi tunnetaan nimellä 501.V2. Se havaittiin ensi kertaa joulukuun alussa. Eteläafrikkalaisten tutkijoiden mukaan muunnos ei vaikuta olevan sama, josta viime päivinä on raportoitu Britanniassa. Siellä havaittu uusi virustyyppi voi tarttua 71 prosenttia helpommin kuin aiemmat versiot.

Niillä on kuitenkin yhteinen tekijä, eli kuinka virus tarttuu ihmisen soluihin. Tutkijoiden mielestä tämä ehkä selittää, miksi virus leviää nopeammin kuin ennen, kertoo BBC.

Koronaviruksen toinen aalto saavutti vasta hiljattain Etelä-Afrikan. Sen seurauksena on suljettu muun muassa suosittuja rantakohteita ja rajoitettu alkoholin myyntiaikoja.

Ainakin Saksa ja Sveitsi ovat ilmoittaneet lopettaneensa lennot Etelä-Afrikasta toistaiseksi.

Etelä-Afrikassa on pandemian aikana todettu yli 900 000 koronatartuntaa ja se on aiheuttanut 24 539 kuolemaa.