Pääministeri Johnson: Britannia selviytyy ja kaupoissa riittää tavaraa

Suuri osa Euroopan maista on keskeyttänyt tai sanonut keskeyttävänsä matkustajalennot Britanniasta, jossa koronaviruksen uusi mutaatio leviää.

Britannian hallitus piti maanantaina hätäkokouksen muiden maiden asetettua sille matkustusrajoituksia. Syynä matkustus- ja maahantulorajoituksiin on Britanniassa havaittu uusi koronaviruksen muunnos, jota pidetään aiempaa tarttuvampana.

Britannian kannalta hankalin rajoitus on Ranskan päätös sulkea Englannin kanaali 48 tunnin ajaksi. Pääministeri Boris Johnson kertoi maanantai-iltana BBC:lle keskustelleensa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa rajoituksista ja kanaaliliikenteen pysäyttämisestä. Ranska ei ollut kello 21 mennessä Suomen aikaa purkanut päätöstään. Johnson kertoi haluavansa järjestää asiat kuntoon seuraavien tuntien aikana.

Johnson vakuutti tiedotustilaisuudessa, että Britannia selviytyy, vaikka rahtikuljetukset maahan ovat viivästyneet.

– Nämä viivästykset ovat vain hyvin pieni prosentti Britanniaan tulevista elintarvikkeista. Lisäksi brittiläiset supermarketit ovat kertoneet, että varastot ovat vahvoja ja toimitusketjut kestävällä pohjalla. Joten kaikki voivat jatkaa ostoksiaan entiseen tapaan, Johnson sanoi tiedotustilaisuudessa.

Britannian hallitus on vakuuttanut, ettei liikennesulku vaikuta maahan tuleviin rokotuksiin, koska niitä ei kuljeteta rekoilla.

WHO kehotti valtioita toimiin viruksen leviämisen estämiseksi

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtoon kuuluva Michael Ryan kehotti WHO:n tiedotustilaisuudessa valtioita toimiin viruksen leviämisen estämiseksi. Ryan valoi uskoa tulevaan.

– Meillä on ollut pandemian eri vaiheissa paljon korkeampi (tartunta-aste) ja olemme saaneet sen hallintaan. Joten tämä tilanne ei ole siinä mielessä pois hallinnastamme. Meidän on tehtävä enemmän töitä. Vaikka virus on levinnyt hieman tehokkaammin, virus voidaan pysäyttää, Ryan sanoi.

Tutkijat havaitsivat ensimmäisen kerran viruksen uuden muunnoksen potilaalla syyskuussa, mutta vasta viime viikolla sen huomattiin leviävän erityisesti Britannian eri osissa. Uuden muunnoksen uskotaan olevan 70 prosenttia aiempaa tarttuvampi.

EU-maiden asiantuntijat pitivät maanantaina kokouksia tilanteesta, mutta viranomaislähteiden BBC:lle kertoman mukaan päätöksiä on odotettavissa aikaisintaan tiistaina. Silloin EU-maiden suurlähettiläät neuvottelevat videokonferenssissa tilanteesta. Useat EU-maat, kuten Espanja, Kreikka, Italia ja Tanska ovat vaatineet EU:ta tekemään yhteisen päätöksen matkustusrajoituksista. Suomi on päättänyt toistaiseksi rajoittaa matkustamista Britanniasta. Ranskan pääministeri Jean Castex sanoi uutistoimisto AFP:lle, että yksi vaihtoehto matkustamisen sallimiseksi voisi olla esimerkiksi Britanniasta lähtevien pakollinen testaaminen.

Rajoituksia myös Tanskaan ja Hollantiin

Britanniasta matkustaminen on estetty myös monissa Lähi-idän maissa. Turkki ja Israel ovat lisäksi estäneet matkustamisen Tanskasta, Hollannista ja Etelä-Afrikasta, joissa muunnosta on Britannian lisäksi havaittu.

Itäisemmässä Aasiassa Intia ja Hongkong ovat reagoineet estämällä entisestä isäntämaasta saapuvat lennot.

Pohjois-Amerikassa Kanada on jo reagoinut asettamalla 72 tunnin matkustuskiellon Britanniasta. Väli- ja Etelä-Amerikassa useat valtiot ovat niin ikään asettaneet matkustusrajoituksia.