Media: USA:n kongressi pääsemässä sopuun 900 miljardin koronapaketista

Paketin odotetaan tuovan apua miljoonille yhdysvaltalaisille, jotka ovat eri tavoin kärsineet epidemiasta.

Yhdysvalloissa kongressi on lähellä sopua noin 900 miljardin dollarin apupaketista koronaepidemian seurausten lievittämiseen, kertovat uutiskanava CNN ja Wall Street Journal. Euroissa paketin arvo on yli 730 miljardia.

Paketin odotetaan tuovan apua miljoonille yhdysvaltalaisille, jotka ovat eri tavoin kärsineet epidemiasta.

Neuvotteluissa on syntynyt läpimurto keskeisessä kiistakysymyksessä, joka koskee keskuspankki Fedin roolia. Kysymys on siitä, millaisia oikeuksia Fedillä on päättää hätälainoitusohjelmista ilman, että päätöksille vaaditaan kongressin hyväksyntä.

Senaatin demokraatteja johtava Chuck Schumer sanoi uskovansa, että kongressin kummatkin kamarit pystyvät äänestämään paketin hyväksymisestä vielä sunnuntaina.

Apupaketin sisällöstä ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta siihen odotetaan sisältyvän varoja muun muassa rokotteiden jakeluun, työttömien tukemiseen ja pienyritysten lainoihin.