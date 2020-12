Kyberhyökkäyksen kohteiksi ovat tiettävästi joutuneet muun muassa Yhdysvaltojen valtiovarain- ja kauppaministeriöt.

Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon mukaan on melko selvää, että kyberhyökkäyksen takana on ollut Venäjä.­

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo on jälleen syyttänyt Venäjää vastikään paljastuneesta kyberhyökkäyksestä Yhdysvaltojen hallinnon kohteita vastaan. Pompeon mukaan on melkoisen selvää, että asialla on ollut Venäjä.

Hyökkäys paljastui viime viikonloppuna. Liittovaltion poliisi FBI ja tietoturvavirasto CISA varoittivat paikallista aikaa keskiviikkoiltana, että hyökkäys jatkui edelleen.

Kohteiksi ovat tiettävästi joutuneet muun muassa Yhdysvaltojen valtiovarain- ja kauppaministeriöt.