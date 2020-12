Nigerian armeija pelasti satoja viime viikolla siepattuja koululaisia

Nigeriassa siepatut sadat koululaiset on vapautettu, kertoivat Katsinan osavaltion viranomaiset. Kuvernöörin turvallisuusavustaja Ibrahim Katsina sanoi myöhään torstaina uutistoimisto AFP:lle, että kaikki siepatut pojat on palautettu ja he ovat tällä hetkellä tarkastettavina.

Sieppaus tapahtui viime viikon perjantaina, kun joukko rynnäkkökiväärein aseistautuneita miehiä hyökkäsi Katsinassa sijaitsevaan, noin 800 oppilaan sisäoppilaitokseen. Osa siepatuista pääsi heti pakenemaan, mutta kateisiin jäi useita satoja oppilaita.

Pelastettuja koululaisia perjantaina otetussa kuvassa.­

Aiemmin presidentin avustaja kertoi poikien vapautuksesta, mutta tuolloin sekä vapautettujen että alun perin siepattujen määrä oli vielä epäselvä.

Yksi viranomainen on antanut siepattujen määräksi 320 ja toinen 333, kun taas paikalliset ihmiset ovat sanoneet siepattuja olleen yli 500. Nimettömän turvallisuusviranomaisen mukaan kukaan ei toistaiseksi tiedä tarkkaa lukua.

Sama lähde kertoo, että lapset jätettiin metsään hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Epäselvää kuitenkin on, jäikö osa oppilaista vielä sieppaajien käsiin.

Alun perin hyökkäyksestä syytettiin rikollisia, mutta sitten tekijäksi ilmoittautui äärijärjestö Boko Haram. Ryhmä julkaisi torstaina videon, jolla väitettiin esiintyvän siepattuja lapsia.