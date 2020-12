Arja Paanasen kolumni: Vladimir Putinin palvoja ilmestyikin yllättäen Islannista – Haukur Hauksson nousi heti Venäjän lempitoimittajaksi

Islantilaisen kirjeenvaihtajan esiintyminen Putinin lehdistötilaisuudessa meni niin korkealta yli kaikkien alan normaalien käyttäytymisnormien, että sitä on vaikea kuvailla, Arja Paananen kirjoittaa.

Mikä on korkein mahdollinen Vladimir Putinin palvonnan aste, jonka länsimaalainen ihminen kykenee saavuttamaan?

Olin aiemmin luullut, että meiltä Suomesta löytyisi muutama henkilö, jotka olisivat jo kivunneet tälle tasolle.

Mutta olinkin erehtynyt. Venäjän presidentin torstainen tiedotustilaisuus paljasti, että Islannissa on kasvanut vielä paljon pidemmälle kehittynyt Putinin ihailija.

Islantilaisen Saga-radion Moskovan-kirjeenvaihtaja Haukur Hauksson paljastui suureksi Vladimir Putinin ihailijaksi.­

Saga-radion Moskovan-kirjeenvaihtaja Haukur Hauksson nousi lehdistötilaisuuden ansiosta Venäjän uudeksi julkkishahmoksi. Hän oli kaiken lisäksi toinen niistä länsimaalaisista kirjeenvaihtajista, joille suotiin ylipäätään kunnia tehdä kysymys Putinille.

Kysymysvuoron antoi lehdistösihteeri Dmitri Peskov, joka aivan selvästi tunsi islantilaisen kirjeenvaihtajan entuudestaan.

(Alla olevalla videolla on RT:n tallenne tiedotustilaisuudesta. Haukssonin esiintyminen alkaa noin kohdasta 4.27.40)

Haukssonin esiintyminen meni niin korkealta yli kaikkien kirjeenvaihtajien normaalien käyttäytymisnormien, että sitä on vaikea kuvailla. Venäjää osaavien kannattaakin katsoa tallenne itse vaikkapa Kremlin nettisivuilta kremlin.ru, josta se löytyy kohdasta 4.17.00 alkaen.

” Jatkakaa samaan malliin, Vladimir Vladimirovitsh, ja pysykää ikuisesti terveenä!

Hauksson oli selvästi täpinöissään saadessaan puhua Putinille. On mahdollista, että hänelle oli jo etukäteen lupailtu kysymystä, kuten Kremlillä on tapana tehdä luottotoimittajilleen.

– Tapaan herra presidentti Putinin huomenna, Hauksson oli kirjoittanut Facebookiin keskiviikkona. Putin-sanan perään hän oli naputellut kirkkaanpunaisen sydämen.

Hauksson ei kysynyt ikäviä, vaan hänellä oli ehdotus. Hänestä Putinin tiedotustilaisuudet ovat niin hieno demokratian ilmentymä, että hän kehotti järjestämään vastaavanlaisen pyöreän pöydän yhdessä maailman muiden johtajien kanssa.

– Kun kuka tahansa ihminen ja lehdistön edustaja voi kysyä kysymyksiä, se on suoraa demokratiaa, se on johtajan maadoittumista ja se on todella hienoa, hän aloitti Putinin ylistämisen.

Seuraavaksi hän toivotti Putinille hyvää uutta vuotta ja tiedusteli kohteliaan varovaisin sanankääntein, haluaisiko tämä paljastaa perheonnen salaisuuden.

Tästä Hauksson siirtyikin jo luontevasti moittimaan länsilehdistöä. Hänen mukaansa läntinen media syyttää Putinia ”pahoista asioista” ja käy tätä vastaan ”hyvin suurta sotaa”. Todellisuus on kuitenkin hänen mukaansa toinen: Venäjää rakastetaan.

– Ei ole sellaista, että lännen taholta olisi Venäjää kohtaan vihaa tai huonoa asennetta. Jatkakaa samaan malliin, Vladimir Vladimirovitsh, ja pysykää ikuisesti terveenä! Hauksson päätti vuodatuksensa.

Venäjän mediassa Haukssonia on näköjään hyödynnetty jo useita kertoja aiemminkin Putinin vilpittömänä ulkomaalaisihailijana, jollaisia Kreml pyrkii löytämään kaikista maista.

Esimerkiksi Pietarin trollitehtaan Fan-uutistoimiston sivuilla Hauksson moittii läntisiä laboratorioita ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä (OPWC) ”heikosta ammattitaidosta” oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytystapauksen selvittelyssä.

Vladimir Putinilla oli selvästi vaikeuksia pitää pokkaansa Haukur Haukssonia kuunnellessaan.­

Jopa Putinilla oli vaikeuksia pitää pokkaansa. Tai jos tarkkoja ollaan, Putinin tylyn tylsistynyt elekieli paljasti, ettei hän ainakaan kovin suurta julkista kunnioitusta osoittanut edessään mielistelevälle henkilölle.

Putinin ilmeiden näyttäminen oli videokonferenssin järjestäjiltä selvästi tietoinen teko, sillä niitä ei ole leikattu pois edes Kremlin virallisten sivujen versiosta. Sanallisesti Putin kyllä kiitteli Haukssonia, mistä tämä näytti ilahtuvan.

– Suuri kiitos Teille lämpimistä sanoistanne. Harvoin tällaista kuulee. Te saatte varmaan vuorostanne kuulla omilta kollegoiltanne, kun palaatte takaisin. Mutta luulen, että se liittyy ammattiin – joskus on kestettävä, Putin sanoi.

Epäilyt Haukssonin kysymysvuoron suunnitelmallisuudesta saivat lisää vahvistusta, kun Fan-uutistoimisto kertoi hänen esiintymisensä nousseen ”vastavoimaksi” BBC:n toimittajalle Steve Rosenbergille.

Näin Kreml loi asetelman, jossa oli kaksi ääripäätä – ikään kuin oikea totuus olisi jossain niiden välissä. BBC edusti perinteistä pahaa länttä kyselemällä ikäviä Krimin kaappauksesta ja hermomyrkkyjen käytöstä sekä Salisburyssä että Navalnyitä vastaan, kun taas Hauksson sai edustaa läntisiä Putin-myötäilijöitä.

BBC:tä Putin pyrki nöyryyttämään hyökkäämällä toimittajaa vastaan omilla vastakysymyksillään, kun taas Haukssonille Putin osoitti ylemmyyttään ilmeillään ja eleillään.

Tilaisuuden jälkeen kävi ilmi, että Hauksson on vanha tuttu niin Venäjän ulkoministeriölle kuin presidentinhallinnollekin.

(Alla olevassa twiitissä Hauksson poseeraa Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan kanssa ja marssii kuolemattomien rykmentin mukana Yrjön nauhan kanssa.)

Haukssonista löytyy poseerauskuvia ulkoministeriön supertiedottajan Maria Zaharovan kanssa ja hän toimii perustajajäsenenä Venäjä-Islanti-ystävyysryhmässä, joka jakaa kunniamerkkejä maiden suhteita edistäneille henkilöille Venäjän presidentillisen rahaston myöntämän apurahan turvin. Hauksson itsekin on kyseisen kunniamerkin saanut.

Lisäksi Hauksson on kuvattu kantamassa oranssimustaa Yrjön nauhaa, josta on tullut Venäjällä paitsi toisen maailmansodan voiton symboli niin myös Putinin hallinnon kannattajien yhdistäjä.

(Alla olevalla videolla Hauksson kertoo venäjäksi elämästään Moskovassa.)

Lehdistötilaisuuden jälkeen Haukssonin suosio Venäjällä on jatkanut kasvuaan. Esimeriksi Kalmukian tasavallan johtaja on jo kutsunut hänet vierailulle Elistaan, ja hän on päässyt useiden tiedotusvälineiden haastatteluihin.

Haukssonilla on venäläinen vaimo ja kaksi lasta ja hän on asunut Moskovassa jo 1990-luvun alusta lähtien.

Podjom-sivustolle hän kertoi haaveilevansa Venäjän kansalaisuudesta, johon liittyvä viranomaishaastattelu on hänellä edessä tammikuun lopulla. Saattaa hyvinkin olla, että kansalaisuusprosessi etenee tämän jälkeen nopeutetusti, sillä Putinilla on tunnetusti tapana palkita häneen luottavia ulkomaalaisia passeja jakamalla.

Eikä Haukssonin kysymys Putinille mennyt muutenkaan hukkaan. Putin nimittäin paljasti kuin paljastikin hänelle perheonnen salaisuuden. Se on rakkaus.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.