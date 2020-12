New York Times: EU:n neuvottelemat koronarokotehinnat tulivat julki – taustalla belgialaisministerin lipsahdus

Modernan rokote saamassa hyväksynnän Yhdysvalloissa.

Belgialainen ministeri julkisti ilmeisesti vahingossa tiedot hinnoista, joita EU on luvannut maksaa eri valmistajien koronarokotteista, kertoo New York Times. EU-komissio on pyrkinyt pitämään hinnat salassa.

Belgian budjettiministeri Eva de Bleeker kertoi sittemmin poistetussa twiitissään muun muassa, että Pfizerin ja Biontechin rokote tulee maksamaan 12 euroa per annos. Modernan rokotteen hinnaksi on tulossa 18 dollaria (14,68 euroa).

Valmistajien ilmoittamat viralliset listahinnat ovat selvästi korkeampia. Komissio on neuvotellut rokotehankinnat 27 EU-maan puolesta ja ilmoittanut hankkivansa niitä niin, että niitä riittää koko unionin asukkaille.

Komission tiedottaja ei vahvistanut de Bleekerin julkistamia hintoja, mutta ei myöskään kiistänyt tietoja.

De Bleekerin tiedottaja sanoi, että ministeri oli tviitannut yksityiskohdat lopettaakseen poliittisen kiistan. Oppositio on epäillyt, että hallitus ei ole varannut riittäviä määrärahoja rokotteiden hankkimiseksi.

– Yritimme olla avoimia, mutta taisimme olla vähän liian avoimia, sanoi tiedottaja Bavo de Mol lehden mukaan.

Nopeaa päätöksentekoa

Euroopan lääkevirasto (EMA) käsittelee Pfizerin ja Biontechin rokotetta ja antanee sille puoltonsa maanantaina pidettävässä kokouksessa. Myyntilupaa komissiolta odotetaan samana päivänä, ja EU-maat pääsevät aloittamaan rokotteen antamisen heti joulun jälkeen, sunnuntaina 27. joulukuuta.

Modernan rokotteen myyntilupaa EU:ssa on määrä käsitellä 6. tammikuuta. Yhdysvalloissa se on saanut puollon Yhdysvaltojen lääketurvallisuudesta vastaavan liittovaltion viraston FDA:n asiantuntijapaneelilta. Rokotteen käyttöluvan myöntämisestä päättää FDA, jonka päätöstä odotetaan perjantain aikana.

Asiantuntijapaneelin lausunto ei ole vielä FDA:ta sitova päätös, mutta virasto tekee yleensä päätöksensä sen mukaisesti. FDA on jo antanut hyväksynnän myös Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle, ja sen käyttö on jo aloitettu.

Euroopan lääkevirastoon on kohdistunut painetta erityisesti sen jälkeen, kun Britannia ja Yhdysvallat saivat Pfizerin ja Biontechin rokotteen hyväksyttyä pikaisella aikataululla. EMA on vauhdittanut päätöstä myös Pfizerin ja Biontechin rokotteen osalta ensi viikolle, kun alun perin sen kohtalon oli määrä ratketa vasta loppukuusta.