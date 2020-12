Ruotsissa jälleen ennätysmäärä uusia tartuntoja – näin Tegnell kommentoi kuninkaan puheita maan epäonnistumisesta

Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa kommentoi maan koronatilannetta televisiossa ensi maanantaina esitettävässä kuningasperheen vuosikatsauksessa.

Kuninkaan kommentit nousivat torstaina kansainväliseksi uutisaiheeksi SVT:n haastattelusta ennakkoon julkaiseman otteen myötä.

Kaarle Kustaan kommentit on nähtävissä yllä olevalla videolla.

– Minusta me olemme epäonnistuneet. Meillä on kuollut monia, ja se on kauheaa. Tämä on jotain, josta me kaikki kärsimme, kuningas sanoo poikkeuksellisena pidetyssä lausunnossaan.

Kuningas Kaarle kustaan mielestä Ruotsi on epäonnistunut koronakriisin hoidossa.­

Ruotsissa rekisteröitiin torstaina kaikkiaan 8 881 uutta koronatartuntaa. Kyseessä on korkein maassa tähän mennessä todettu päivittäinen tartuntamäärä, ja se ylittää viime viikolla raportoidun edellisen ennätyslukeman liki tuhannella tapauksella.

Maaliskuusta lähtien Ruotsissa on todettu kaikkiaan yli 357 000 tartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia Ruotsissa on raportoitu yhteensä 7 893. Torstaina rekisteröitiin 91 uutta kuolemaa, tosin viranomaisten raportointitavasta johtuen lukemassa on todennäköisesti tapauksia useammalta päivältä.

Nuorukainen oli varustautunut kasvomaskilla odottaessaan joulukuun alussa metroa Tukholmassa.­

Ruotsin koronatoimia on seurattu pandemian alusta lähtien kiinnostuneena myös sen rajojen ulkopuolella, sillä maassa ei ole juurikaan otettu käyttöön tiukkoja koronarajoituksia vaan viranomaiset ovat luottaneet lähinnä kansalaisten omaan valppauteen ja suositusten voimaan viruksen leviämisen hillitsemisessä.

Ruotsin tilanne on parempi kuin monissa muissa Euroopan maissa, mutta pohjoismaisiin naapureihin verrattuna se näyttäytyy varsin synkkänä. Esimerkiksi Suomessa on todettu vain kuudesosa Ruotsin tartuntamäärästä, kun lukemat suhteutetaan väkilukuun.

Kuolleiden määrässä ero on vieläkin suurempi. Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut noin kymmenen kertaa enemmän ihmisiä koronaan liittyen kuin esimerkiksi Norjassa ja Suomessa.

Tiistaina Ruotsin toimia hallituksen pyynnöstä selvittänyt itsenäinen komissio kertoi, että hoitokodeissa elävien vanhusten suureen kuolleisuuteen vaikutti järjestelmän puutteiden lisäksi myös hallituksen ja viranomaisten toimien riittämättömyys.

Viime aikoina Ruotsin viranomaiset ovat kannustaneet kansalaisia entistä suurempiin henkilökohtaisiin uhrauksiin epidemian torjumiseksi. Myös rajoituksia on kiristetty. Kun esimerkiksi julkisella paikalla sai aiemmin kokoontua enintään 50 ihmistä, marraskuun lopulta lähtien maksimimäärä on ollut kahdeksan.

Torstaina julkaistun Dagens Nyheterin ja tutkimusyhtiö Ipsosin kyselyn perusteella ruotsalaisten luottamus valtionepidemiologi Anders Tegnellin kykyyn käsitellä koronakriisiä on kärsinyt. Ruotsin koronastrategian keulakuvana pidettyyn Tegnelliin luotti suuresti 59 prosenttia vastaajista, kun vielä marraskuussa suurta luottamusta häntä kohtaan tunsi 65 prosenttia.

Anders Tegnelliin luottaa yhä yli puolet ruotsalaisista, mutta määrä on pienentynyt viime aikoina.­

Tuoreessa kyselyssä vain 34 prosenttia vastaajista kertoi luottavansa suuresti viranomaisiin yleisesti ottaen. Kyseessä on tähän mennessä alin vastaava lukema kyseisissä mittauksissa, joita on Ruotsissa tehty maaliskuusta lähtien.

Vielä syyskuussa ruotsalaisten luottamus viranomaisiin oli 22 prosenttiyksikköä suurempi.

– Tulkitsen näitä lukuja merkkinä alentuneesta luottamuksesta kokonaisuudessaan. Voimme nähdä yksittäisten toimijoiden luvuissa laskua, mutta johtopäätökseni on, että kyse on luottamuksesta koko yhteiskuntaan, Ipsosin analyytikko Nicklas Källebring sanoi.

Hänen mukaansa riskinä on, että luottamuksen karistessa ihmiset noudattavat koronasuosituksia entistä vähemmän.

Tegnelliltä puolestaan tivattiin torstaina lehdistötilaisuudessa kommenttia kuningas Kaarle Kustaan ulostulosta.

– Minulla ei ole enempää kommentoitavaa siihen. Kysymys on esitettävä Ruotsin hallitukselle tai kuninkaalle, Tegnell sanoi Aftonbladetin mukaan.

Valtioepidemiologi Tegnell on ollut Ruotsissa niin suosittu, että hänen kasvonsa ovat päätyneet jopa tatuointiin. Kuvassa Tegnell-piparkakkuja Ruotsin kansallisen arkkitehtuuri- ja designkeskuksen näyttelyssä.­

Vaikka Tegnell ei halunnut kommentoida kuninkaan puheita, Expressen kysyi häneltä kuitenkin suoraan, kokeeko hän itse, että Ruotsi olisi epäonnistunut koronakriisin hoidossa.

– On todella valitettavaa, että monia on kuollut. Mutta olemmeko me epäonnistuneet, siihen kysymykseen vastaamisen jätän niille, jotka tutkivat asian jälkikäteen, Tegnell sanoi.

Koronaviruksen vaikutukset ovat osuneet myös suoraan kuningasperheeseen, sillä marraskuun lopulla prinssi Carl Philipin ja hänen puolisonsa, prinsessa Sofian kerrottiin sairastuneen viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

– Viime aikoina se on tuntunut yhä konkreettisemmalta. Se on ryöminyt yhä lähemmäs. Sitä ei toivoisi, ikänsä puolesta itsekin riskiryhmään kuuluva Kaarle Kustaa, 74, vastasi kysymykseen siitä, pelkääkö hän itse saavansa tartunnan.