Suora lähetys kello 11: Kommentoiko Putin vieläkään Navalnyin myrkytystä? IS seuraa lehdistötilaisuutta

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää tänään perinteisen suuren lehdistötilaisuutensa. IS kääntää otteita suorana live-seurantaan ja tarjoaa linkin videoon, jossa näkyy tilaisuus simultaanitulkattuna englanniksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vastailee tänään toimittajien ja kansalaisten kysymyksiin suuressa lehdistökonferenssissa, joka toteutetaan koronaviruksen vuoksi poikkeuksellisin järjestelyin.

Putin istuu residenssissään Moskovan lähellä Novo-Ogarjovossa ja toimittajia on koottu eri puolille maata videoyhteyden päähän. Lisäksi lähetykseen otetaan mukaan myös kansalaiskysymysten osuus, sillä Putinin perinteinen suora linja kansalaisten kanssa jäi tänä vuonna järjestämättä.

IS kääntää otteita suorana live-seurantaan. Artikkelin yllä näkyvässä videossa näet tilaisuuden suorana lähetyksenä simultaanitulkattuna englanniksi. Tekstimuotoisen seurannan löydät alta.

Etukäteen suurin jännitysmomentti liittyy siihen, kuinka oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytys ja siihen liittyvä tuore paljastus turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyryhmästä nousee esille tiedotustilaisuuden aikana.

Virallisesti Venäjä on kommentoinut toistaiseksi hyvin niukasti uusia paljastuksia, joiden mukaan Navalnyin myrkytyksen taustalla on Venäjän turvallisuuspalveluun ja salaisiin kemiallisen aseen laboratorioihin kytkeytyvä agenttiryhmä. Paljastuksen takana on kansainvälinen toimittajien ja kansalaisjournalistien ryhmä Bellingcatista, The Insideristä, CNN:stä ja Der Spiegelistä.

Venäjän valtiolliset tv-kanavat ovat välttäneet koko aihetta ja ulkoministeri Sergei Lavrov tyytyi keskiviikkona lausumaan, että hänen mielestään lännessä julkaistut Navalnyi-uutiset ovat ”huvittavia lukea”.

– Paljon tärkeämpää on kuitenkin se, millä tavoin nimenomaan Venäjän presidentti Putin tulee valehtelemaan ja kiertelemään vuotuisassa lehdistötilaisuudessaan, toimittaja Igor Jakovenko kirjoittaa Jezhednevnyi zhurnalissa.

– Kaikkein mieluiten Putin haluaisi perua tämän Zoom-konferenssin. Mutta se kytkeytyisi niin selkeästi Navalnyi-selvitykseen, että se tarkoittaisi samaa kuin syyllisyyden tunnustaminen, Jakovenko jatkaa.

Jakovenko ennustaakin, että Kremliä lähellä olevat toimittajat yrittävät mieluummin täyttää lehdistötilaisuuden kysymällä kaikesta muusta mahdollisesta kuin Navalnyistä.

– He alkavat kysellä kysymyksiä Bidenistä, voin ja ruokaöljyn hinnasta ja siitä, kuinka uutta vuotta voi ottaa vastaan pandemian aikana. Zoom-konferenssi antaa ihanteelliset mahdollisuudet jättää pois tarpeettomat kysymykset, Jakovenko kirjoittaa.

Jakovenkon mukaan kenen tahansa itseään kunnioittavan toimittajan päällimmäisenä tehtävänä pitäisi olla esittää Navalnyin myrkytykseen liittyen useita kysymyksiä. Hän luettelee muutamia esimerkkikysymyksiä, joiden kysyminen kaiken kansan edessä olisi hänen mielestään tärkeää, vaikka niihin tuskin saataisiin Putinilta mitään merkityksellistä vastausta.

– Kuinka on käynyt niin, että presidentti Putinin aikana FSB:stä on tullut lopullisesti rikollisjärjestö, joka suoittaa murhia, muun muassa Venäjän kansalaisia kohtaan? Kuka antoi FSB:n rikollisryhmälle käskyn tuhota Navalnyi? Jos se oli Putin, koska hän aikoo allekirjoittaa tunnustuksen? Ja jos se ei ollut hän, kuka siinä tapauksessa johtaa hänen sijastaan maata? Kuinka Putin aikoo pysytellä presidentin virassa tietäen, että miljoonat hänen oman maansa kansalaiset ja käytännössä koko maailma tietää, että hän oli murhayrityksen suoranainen järjestäjä?

Putin on perinteisesti välttänyt mainitsemasta Navalnyitä edes nimeltä, mikä on hänen keinonsa osoittaa vähättelyä tätä kohtaan. Yksi jännitysmomentti liittyy siten myös siihen, millä keinolla Putin välttää tällä kertaa Navalnyin sukunimen mainitsemisen, jos ja kun häneltä joka tapauksessa kysytään tämän myrkyttämisestä jotain.

Putin itse on aiemmin kommentoinut Navalnyin ”sairastumista” sen verran, että hän myönsi lokakuussa käskeneensä ”päästää tämän kansalaisen” hoitoon Saksaan. Tuoreeseen FSB-paljastukseen hän ei ole ottanut kantaa.

Putinin lehdistötilaisuudet ovat normaalistikin hyvin tarkkaan käsikirjoitettuja näytelmiä, sillä Kreml sopii etukäteen Venäjän valtiollisten tiedostusvälineiden kanssa tietyistä pääkysymyksistä.

Elävän yleisön edessä toteutetussa lehdistötilaisuudessa on kuitenkin joka vuosi ollut myös pieniä spontaaneja yllätyksiä, sillä Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on antanut kysymysvuoroja joillekin suorasanaisille ja kriittisille toimittajille.

Tällä kertaa Kremlin mahdollisuudet kontrolloida kysymysten esittäjiä ovat kuitenkin vielä aiempaakin paremmat, sillä videokonferenssissa ääneen pääsevät takuuvarmasti vain he, joille järjestäjät antavat kysymysvuoron.

Normaalisti venäläiset toimittajat ovat yrittäneet kiinnittää itseensä huomiota heiluttelemalla esimerkiksi erilaisia kylttejä, mutta tällä kertaa Kreml on erikseen kieltänyt huomiokylttien käytön, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Uutistoimiston mukaan toimittajilla tulee olla yllään myös kasvomaskit, joten on mahdollista, että joku käyttää esimerkiksi erikoista maskia kiinnittääkseen huomiota itseensä ja saadakseen kysymysvuoron.

Toimittajia on akkreditoitu tilaisuuteen yhteensä 774. Venäjän televisiokanavat ovat varanneet alustavasti lehdistötilaisuuden suoralle lähetykselle kolme tuntia, mutta Putin saattaa halutessaan myös pidentää tilaisuuden kestoa. Esimerkiksi viime vuonna suuri lehdistötilaisuus kesti neljä tuntia ja 18 minuuttia.