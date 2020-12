Kummitusvene huuhtoutui rantaan syrjäisellä saarella – kyydissä yli 600 kiloa kokaiinia

Marshallinsaarilta löytyneen veneen uskotaan olevan peräisin Keski- tai Etelä-Amerikasta.

Tyynessä valtameressä sijatsevilla Marshallinsaarilla paljastui viime viikolla saarivaltion historian suurin kokaiinilasti, kun syrjäisen Ailuk-atollin rantaan huuhtoutui hylätty vene.

5,5-metrinen lasikuituvene kuljetti peräti 649 kilon kokaiinilastia.

The Guardian kertoo, että Marshallinsaarten viranomaiset uskovat veneen ajelehtineen paikalle Keski- tai Etelä-Amerikasta. Matka on voinut kestää jopa vuoden tai kaksi.

Kilon paketteihin pakattu kokaiini oli piilotettuna kannen alla.

Poliisin mukaan koko lasti hävitettiin polttamalla lukuun ottamatta kahta pakettia, jotka annetaan Yhdysvaltain huumepoliisille tutkintaa varten.

Kokaiini oli pakattu kilon paketteihin.­

Guardian kirjoittaa, että Marshallinsaarten rannikoilta on löytynyt parin viime vuosikymmenen aikana aiemminkin huumelasteja, mutta tämä oli selvästi suurin.

Viranomaisilla on erilaisia teorioita niiden päätymisestä keskelle Tyyntä valtamerta. Lasti on esimerkiksi voitu hylätä, kun salakuljettajia on uhannut kiinnijääminen tai myrskyyn katoaminen.