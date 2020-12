Loppiaisena nähdään Yhdysvaltojen vaalien viimeinen näytös – Trumpin kannattajilla on oljenkorsi, johon republikaani­johtajakaan ei halua puolueensa lähtevän

Yhdysvaltain presidentinvaalidraamassa nähdään vielä loppunäytös, joka teoriassa voisi nostaa Trumpin voittajaksi.

Edustajainhuone on valinnut Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentiksi, julistaa varapresidentti Mike Pence juuri päättyneen äänestyksen tuloksen kongressissa 6. tammikuuta 2021.

Tai näin useat Trumpin kannattajat haaveilevat käyvän.

Todellinen lopputulos on kuitenkin tiedossa, sillä osavaltioiden valitsijat vahvistivat Joe Bidenin vaalivoiton jo tiistain vastaisena yönä.

Kaikki valitsijat äänestivät ennakko-odotusten mukaisesti, joten Biden sai taakseen 306 valitsijaa ja Trump 232.

Valitsijamiehet vahvistivat Joe Bidenin vaalivoiton tiistaina.­

Tammikuun 6. päivä nähdään kaksi kuukautta kestäneen presidentinvaalidraaman vihoviimeinen näytös, kun valitsijamiesten äänet lasketaan vielä kongressissa.

Kongressissa voidaan siinä vaiheessa esittää vastalauseita vaalituloksesta, ja Trump onkin yrittänyt painostaa republikaaneja torjumaan tiettyjen osavaltioiden valitsijaäänet.

Jos hyvin epätodennäköisenä pidetty ääntenhylkäys onnistuisi, menettäisivät sekä Biden että Trump valitsijamiehiään eikä kumpikaan saisi tarvittavia 270 valitsijaa taakseen.

Tällöin edustajainhuoneen on äänestettävä kuka valitaan presidentiksi. Demokraateilla on 435-paikkaisessa edustajainhuoneessa enemmistö, mutta monimutkaisen amerikkalaisen vaalikuvion mukaan äänet annetaankin osavaltioittain. Jokaisella osavaltiolla on vain yksi ääni.

Kunkin 50 osavaltion molempien puolueiden edustajat muodostavat yhteisen ryhmän jonka sisällä äänestetään kumpi ehdokas saa osavaltion äänen. Kuten Suomen vaalipiireissä, osavaltioiden edustajien määrä vaihtelee asukassuhteen mukaan.

Republikaaneilla on nyt enemmistö 27 osavaltioryhmässä ja demokraateilla 19:ssä. Kolme osavaltioista on tasan ja Iowan tulokset vielä kesken.

Niinpä republikaanit voisivat sittenkin vielä kääntää vaalien lopputuloksen ja järjestää yli 6 miljoonaa ääntä Bidenia vähemmän saaneen Trumpin presidentiksi toiselle kaudelle.

Donald Trump.­

Tämä siis vaatii ensin vastalauseiden esittämisen, ja niitä on luvassa. Trump ei ole suoraan niitä vaatinut. Hän aikoo yhä taistella oikeudessa vaalituloksista, vakuutteli Valkoisen talon tiedottaja Kayleigh McEnany tiistain valitsijamiesäänestyksen jälkeen.

Vastalausehankkeen johdossa on yllätysnimi edustajainhuoneen republikaanien takapenkiltä, Alabaman edustaja Mo Brooks.

Brooks aikoo muutaman muun republikaaniedustajan kanssa yrittää kumota viiden vaa’ankieliosavaltion – Arizonan, Pennsylvanian, Nevadan, Georgian ja Wisconsinin vaalitulokset väittäen niiden perustuvan vaalivilppiin.

Mitään sellaista ei ole osavaltiossa löydetty ja kaikki Trumpin kampanjan nostamat oikeuskanteet ovat kaatuneet.

Vastalausehankkeen johdossa on republikaanien takapenkkiläinen, Alabaman edustaja Mo Brooks.­

– Edustajainhuone on määräävämmässä asemassa perustuslain noudattamisessa kuin korkein oikeus tai kukaan liittovaltion tai osavaltion tuomari. Lopullisen päätöksen teemme me, uhosi Brooks.

Tästä Trump ilahtui ja twiittasi:

– Kiitos edustaja Mo Brooks!

Edustajan esittämä vastalause vaati kaksikamarisessa kongressissa tuekseen senaatin jäsenen. Yksikään republikaanisenaattori ei toistaiseksi ole julkisesti ilmoittanut asettuvansa tueksi, mutta kourallinen Trumpin uskollisimpia tukijoita kuten senaattorit Ron Johnson ja Rand Paul ovat ilmaisseet voivansa harkita asiaa.

Keskiviikkona kongressin vaikutusvaltaisin republikaani, senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell avustajineen vetosi republikaanisenaattoreihin, etteivät he liittyisi mahdollisiin vastalauseisiin, kertoivat amerikkalaismediat.

Trumpin vankkana tukijana neljä vuotta ollut McConnell taipui vihdoin keskiviikkona myöntämään vaalituloksen ja onnitteli Bidenia voitosta.

Kirjallisten vastalauseiden jälkeen molemmat kamarit väittelevät enintään kaksi tuntia esityksistä ja sitten äänestävät niistä.

Näytelmä toistuu jokaisen vastalauseen osalta erikseen.

Vastalauseiden läpimenoon tarvitaan molempien kamarien enemmistöpäätös. Koska demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneesta ja republikaaneilla senaatista, niin yksimielisyys on epätodennäköistä. Lisäksi useat republikaanien senaattorit ovat jo ilmaisseet, etteivät aio äänestää vastalauseiden puolesta.

Amerikkalaismedia povaa silti tammikuun 6. päivästä pitkää, ja lopullinen päätös saattaa venyä seuraavan päivän puolelle.

Edustajainhuone ei ole sitten vuoden 1876 joutunut äänestämään presidentistä. Vastalauseiden esittäminen ei ole silti harvinaista.

Viimeksi se nähtiin neljä vuotta sitten kun demokraatit yrittivät haastaa Trumpin voiton Hillary Clintonista. Tuolloin kukaan demokraattisenaattori ei lähtenyt mukaan, ja asia kuivui alkumetreille.

Perustuslakiasiantuntijat ja jopa osa republikaaneista ovat jo todenneet, että tälläkin kertaa yritykset kumota vaalitulos vastalauseilla eivät tule onnistumaan.

Siksi edessä onkin tilanne, mitä Trumpin uskollinen aseenkantaja, varapresidentti Mike Pence on tähän saakka pelännyt: ilmoittaa senaatin puheenjohtajana Trumpin hävinneen vaalit ja julistaa Joe Biden Yhdysvaltain presidentiksi.

Presidentti Biden ja varapresidentti Kamala Harris vannovat virkavalansa 20. tammikuuta.