Puolustusministeri Antti Kaikkonen ei näe Nato-optiota ”valtavana muutoksena” Ruotsille.

Pääministeri Stefan Löfvenin johtama sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen vähemmistöhallitus hävisi tiistaina valtiopäivillä kiistan Nato-option kirjaamisesta Ruotsin turvallisuuspoliittiseen linjaukseen.

Valtiopäivien äänestys käytiin koronaepidemian vuoksi vajaalla miehityksellä. Läsnä oli 55 edustajaa, joista 32 äänesti Nato-option puolesta ja 23 vastaan. Päätös merkitsee käytännössä sitä, että valtiopäivät vaatii hallitusta lisäämään option Ruotsin turvallisuuspoliittiseen linjaukseen. Optiota ei ollut hallituksen esityksessä linjapaperista.

Optio on samankaltainen kuin Suomessa: Ruotsi jättää itselleen avoimeksi mahdollisuuden hakea Naton jäsenyyttä.

Puolustusministerit Antti Kaikkonen ja Peter Hultqvist tapasivat Ruska 20 -ilmaoperaatioharjoituksessa Rovaniemellä lokakuussa.­

Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) suhtautuu rauhallisesti naapurin Nato-keskusteluun.

– En näe tätä valtavana muutoksena sikäli, että käsitykseni mukaan Ruotsilla kyllä – vaikka sitä ei ole kirjattu – on aikaisemminkin ollut halutessaan mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Mutta siellä kansan enemmistö on ollut sitä vastaan, ja puolueet ovat tämän noteeranneet, Kaikkonen sanoi tiistaina Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan journalistiseminaarissa.

– Mitä Ruotsi kirjaa Natosta, se on Ruotsin asia. Se ei ole Ruotsi-Suomi-puolustusyhteistyötä vaan Ruotsi tekee omat linjauksensa, ja me teemme tässä asiassa omat linjauksemme.

Nato-option hyväksyminen valtiopäivillä ei suinkaan vielä käännä Ruotsia kohti jäsenhakemuksen jättämistä. Hallituspuolueet vastustavat jäsenyyttä, samoin oppositiossa oleva vasemmistopuolue. Opposition porvaripuolueista maltillinen kokoomus, keskusta, liberaalit ja kristillisdemokraatit sen sijaan veisivät Ruotsin Natoon. Ruotsidemokraatit kääntyi kannattamaan Nato-optiota mutta ei vielä jäsenhakemuksen jättämistä.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu arvioi keskiviikkona Yle Radio 1:n Ykkösaamussa, ettei Nato-optio muuta Ruotsin suuntaa.

– Ei vielä. Sosiaalidemokraateista tuli jonkin verran kritiikkiä opposition suuntaan. Erityisesti ulkoministeri (Ann) Linde ja puolustusministeri (Peter) Hultqvist kritisoivat porvaripuolueiden tapaa tuoda asia esille, Pesu sanoi.

Ruotsin puolustusvoimien johtaman Aurora-sotaharjoituksen manöövereja suunniteltiin karttojen ääressä toukokuussa 2017.­

Ruotsi on Pesun mukaan konsensusyhteiskunta. Sosiaalidemokraatit olisivat toivoneet, että optiosta olisi voitu keskustella jollakin toisella tavalla.

– Pitää muistaa, että sosiaalidemokraatit vaalii tätä Ruotsin aika pieneksi tai nimelliseksi kuihtunutta liittoutumattomuutta. Se on heille retorisesti tärkeä asia. Ideologisesti liittoutumattomuusajattelu on aika vahvasti iskostunut ruotsalaiseen identiteettiin. Se on ruotsalaisen kansakunnan rakennuspalikoita siitä huolimatta, että turvallisuuspoliittinen todellisuus on ihan jotain täysin muuta.

Ruotsin ja Yhdysvaltain erikoisjoukot harjoittelivat yhdessä Ruotsissa marraskuussa.­

Tästä ”toisesta todellisuudesta” on mustaa valkoisella valtiopäivien tiistaina hyväksymässä puolustuspäätöksessä, joka kasvattaa Ruotsin puolustusmenoja voimakkaasti rahoituskaudelle 2021–2025. Puolustussuunnittelun tavoitteena on se, että Ruotsi pärjäisi aseellisessa konfliktissa kolme kuukautta yksin ennen ulkopuolisen avun saapumista.

– Kun Ruotsi avaa uusia varuskuntia ja yksiköitä, on tässä yhteydessä sanottu julkisesti, että niiden tavoitteena on tukea lännestä mahdollisesti saapuvaa apua. Tämä on niitä Ruotsin turvallisuuspolitiikan jänniä piirteitä, Pesu sanoi.

Löfveniä opposition avaama Nato-keskustelu ilmeisesti harmittaa. Pääministerin esikunnasta kerrottiin, ettei Löfven aio osallistua perinteiseen Folk och försvar -turvallisuuspoliittiseen konferenssiin tammikuussa Sälenissä. Konferenssin ohjelmassa on keskustelua muun muassa kyberturvallisuudesta, kriisivalmiudesta, siviilipuolustuksesta, pandemioista – ja taatusti myös Natosta.

” Tämä on reilu satsaus, jonka me toivotamme tervetulleeksi ja joka on tässä maailmantilanteessa tarpeellinen.

Puolustuspäätös antaa puolustusvoimille 2,7 miljardia euroa lisää rahoitusta kaudelle 2021–2025. Kokonaismaanpuolustuksen vuosibudjetti nousee lähes 9 miljardiin euroon rahoituskauden lopussa – kasvua on peräti 85 prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

Suunnitelmien mukaan puolustusvoimat saa muun muassa kuusi uutta maavoimien joukko-osastoa, viidennen sukellusveneen ja uusia Saab Gripen E -monitoimihävittäjiä.

Puolustusvoimien ylipäällikön, kenraali Micael Bydénin mukaan uusia rykmenttejä ei ehkä pystytä perustamaan suunnitellussa aikataulussa, huolimatta puolustusmenojen kasvusta.

– Perustaltaan päätös on positiivinen. Tämä on reilu satsaus, jonka me toivotamme tervetulleeksi ja joka on tässä maailmantilanteessa tarpeellinen, Bydén sanoi Dagens Nyheterille.

– Pidämme tervetulleena uusia rykmenttejä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että me olemme sellainen organisaatio kuin me olemme. Emme voi tehdä kaikkea kerralla.

Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Kuvassa Visby-luokan korvetti HMS Helsingborg ja miinalaiva Uusimaa harjoituksessa Tukholman saaristossa.­

Arvostelijoiden mukaan puolustuspäätös ei ole vieläkään rahoitukseltaan realistinen poliitikkojen vaatimuksiin nähden. Dagens Nyheter kysyikin Bydéniltä suoraan, pystyykö puolustusvoimat saavuttamaan hallituksen asettamat tavoitteet.

– Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta päätös saadaan vietyä maaliin saakka. Olisi minulta kuitenkin liian aikaista luvata, että siihen päästään lähivuosien aikana. Se olisi liikaa luvattu.

Kokonaismaanpuolustuksen tutkimuslaitoksen FOI:n tutkimusjohtaja Michael Jonsson huomautti, että puolustusmenojen kasvattamisesta huolimatta Ruotsi on vielä kaukana Suomesta. Bydénin tavoin ei myöskään Jonsson usko, että puolustusvoimat nousee uuteen iskuun päätöksen edellyttämässä aikataulussa.

– Täytyy muistaa, että lähdemme liikkeelle historiallisen alhaiselta tasolta, Jonsson sanoi Ruotsin televisiolle SVT:lle.

– Tämänkin panostuksen jälkeen puolustusmenomme ovat suhteellisen alhaiset bruttokansantuotteeseen nähden. Sekä historiallisesti että vertailussa yhteistyökumppaniimme Suomeen.

Suomi tekee päätöksen Hornet-kaluston korvaajasta ensi vuoden lopussa. Hanke nostaa puolustusmenoja yli 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna 2021.­

Jonssonin mukaan Ruotsin puolustusmenot nousevat 1,4–1,5 prosenttiin bkt:stä. Suomessa ne ovat ensi vuonna jo yli 2 prosenttia, kun otetaan huomioon uusien monitoimihävittäjien hankintaan esitetty rahoitus.

Eniten rahaa Ruotsi polttaa uusiin Saab Gripen -monitoimihävittäjiin ja niiden aseisiin sekä sukellusveneaseeseen. Näissä hankkeissa on aina riski materiaalin hintojen noususta ja teknisistä ongelmista, jotka voivat viedä resursseja maavoimien uudistuksilta.