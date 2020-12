Koronavirusrokotteet tuodaan Suomeen Belgiasta – yksi järjestely tekee sen jakelusta haastavaa

Koronavirusrokotteet tuodaan Suomeen Belgiassa sijaitsevalta tehtaalta. Kylmäketjusta on pidettävä huolta.

Euroopan lääkevirasto saattaa jo ensi viikon maanantaina suositella Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta hyväksyttäväksi. Jos näin käy, Euroopan komissio voi kiirehtiä rokotteen hyväksymistä siten, että se saadaan jakeluun jo tämän vuoden puolella – mahdollisesti jo joulun aikaan.

Pfizeriltä kerrotaan, että yhtiö toimii yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa rokotteiden maahantuomiseksi siten, että se palvelee Suomen rokotussuunnitelman toteuttamista. Pfizer vastaa maahantuonnista.

Suomeen tuotavat rokotteet valmistetaan Pfizerin Belgiassa sijaitsevassa tehtaassa, Puursissa.

Pienessä, vain noin 17 000 asukkaan kaupungissa, sijaitsee yksi lääkeyhtiön suurimmista tuotanto- ja pakkauskohteista maailmassa. Siellä valmistetaan yli 400 miljoonaa annosta rokotteita ja lääkkeitä vuosittain. Tehdas työllistää lähes 3 000 ihmistä, Politico kertoo. The Brussels Timesin mukaan tehtaalle on palkattu noin 150 ihmistä lisää koronarokotteen takia.

Puursin sijainti on lääkkeiden toimituksen kannalta keskeinen etu: kaupungista on junalla ja teitä pitkin suora yhteys Antwerpenin satamaan ja Brysselin lentokentälle. Kyseinen lentokenttä on sertifioitu lääkkeiden kuljettamiseen.

Tällä hetkellä yhtiö vielä selvittää rokotteiden parhainta kuljetustapaa Suomeen, Pfizeristä kerrotaan. Lentorahti on yksi vaihtoehto.

Britanniaan Puursista lähteneet rokotteet toimitettiin kylmäkuljetusrekoilla Englannin kanaalin alittavan tunnelin kautta. Britanniassa rokotteet toimitettiin ensin keskusvarastoon, josta ne kuljetettiin eri rokotuspisteisiin.

Ensimmäiset rokotteet Britanniassa annettiin sairaaloissa, mutta myöhemmin rokotuksia todennäköisesti annetaan myös esimerkiksi hoivakodeissa.

Kylmäkuljetusrekka poistui Pfizerin tehtaalta Puursissa 3. joulukuuta.­

Sosiaali- ja terveysministeriön koronastrategiaa käsittelevässä muistiossa todetaan, että erityisen kylmäketjujärjestelyn takia Pfizerin ja Biontechin rokotteen jakelu pienempiin terveydenhuollon yksiköihin on haasteellista. Tämän takia rokotuksia tulisi järjestää suurissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä tai niiden ohjaamana suurissa työterveyshuollon yksiköissä.

Britanniassa ensimmäiset rokotukset on annettu sairaaloissa.­

Suomessa kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä, mutta ne tekevät yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueen kanssa. THL antaa ohjeita sairaanhoitopiirien lääkejakelukeskuksille koskien rokote-erien toimitusta, säilytystä ja kuljetusta.

Rokotuksia tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitaville terveydenhuollon työntekijöille ja hoivakotien työntekijöille. Ensimmäisten joukossa rokotuksen voivat saada myös ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat.