Erikoinen dinosaurus on elänyt arviolta 110 miljoonaa vuotta sitten.

Tutkijat ovat innostuneet erikoisen näköisestä dinosauruksesta, joka eli 110 miljoonaa vuotta sitten muinaisen laguunin rannalla Koillis-Brasiliassa, The Guardian uutisoi. Dinosaurus oli kaksijalkainen, kanankokoinen otus, joka saalisti hyönteisiä ja ehkä myös pieniä selkärankaisia kuten sammakoita ja liskoja.

Dinosauruksella, jonka laji on nimetty Ubirajara jubatukseksi, uskotaan olleen nauhamaiset rakenteet, jotka kohosivat sen olkapäistä.

Lisäksi sillä oli hiusten kaltainen harja, mutta kyse ei ollut samanlaisesta hiuksesta, jota esiintyy ainoastaan nisäkkäillä. Sen sijaan kyse oli eräänlaisista ”protosulista”.

– Todennäköisesti etäisyyden päästä katsottuna se näytti karvaiselta höyhenpeitteisen sijaan, tutkimuksessa mukana ollut paleobiologi David Martill kertoo.

Useilla dinosauruksilla oli sulat ja itse asiassa linnut ovat kehittyneet näistä eläimistä noin 150 miljoonaa vuotta sitten.

Tutkijoiden mukaan dinosaurus on saattanut käyttää sulkia esitellessään itseään naaraille, CNN kertoo.

Tutkijat ovat olleet löydöstä ihmeissään.

– On olemassa useita outoja dinosauruksia, mutta tämä on täysin erilainen, Martill kuvailee dinosaurusta.

– Jos tämä (löytö) vahvistetaan, kyse on merkittävästä löydöstä kahdesta syystä: se on ensimmäinen höyhenpeitteinen dinosaurus eteläisiltä mantereilta ja outo esittelyrakenne on havaittu suhteellisen varhaiseen lajiin kuuluvalla dinosauruksella, paleontologi Xu Xing puolestaan sanoi.