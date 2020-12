He uskovat, että Yhdysvaltain vaalit olivat suuri huijaus

IS vieraili Alabamassa, Cleburnen piirikunnassa, jossa Donald Trump sai 90 prosenttia äänistä. Siellä moni uskoo vaalien olleen huijausta, vaikka mitään todisteita tästä ei ole.

Huoltoasemalla on neljä bensapumppua, kauppa ja pieni ravintola. Ruokalistalla on monnia ja possunkyljyksiä. Lisukkeeksi voi valita vihreitä tomaatteja tai paistettua okraa.

Vuoteen 1977 asti liikenne Atlantan ja Birminghamin suurkaupunkien välillä kulki Itä-Alabaman Edwardsvillen pikkukylän kautta. Sitten valmistui Valtatie 20, ja Edwardsville unohtui.

Näyttää siltä, että sen paremmin bensapumput kuin ruokalista eivät ole 40 vuodessa muuttuneet. Moni muu asia on.

Edwardsville kuuluu Cleburnen piirikuntaan, jossa presidentti Donald Trump sai marraskuun vaaleissa 90 prosenttia äänistä.

Vielä vuoden 1976 vaaleissa demokraatti Jimmy Carter voitti piirikunnan ylivoimaisesti. Carter oli toki kotoisin rajan takaa Georgiasta, mutta jopa Bill Clinton keräsi täällä yli 40 prosentin äänisaaliita. Sen jälkeen Cleburne on monen muun maaseudun paikkakunnan tavoin muuttunut yhä republikaanisemmaksi.

” Itäinen Alabama on lainsuojatonta seutua.

Vaikuttaa siis siltä, että tämä on erinomainen paikka selvittää, miten syvän etelän asukkaat suhtautuvat Joe Bidenin vaalivoittoon. Vähän Edwardsvillen ulkopuolella tienvarressa on maalaus, jossa pohjoisen ja etelän joukot ottavat yhteen. Ei kai täällä sentään olla valmiita uuteen sisällissotaan?

Lähestyn huoltoasemalla lounasseuruetta, joka käy keskustelua paksulla Alabaman murteella.

– Hyvää päivää, olen suomalainen toimittaja ja haluaisin hieman kysellä teiltä, miten täällä on otettu vastaan Joe Bidenin vaalivoitto.

Seurue hiljenee. Kukaan ei halua sanoa mielipidettään. Ei auta kuin toivottaa hyvät päivänjatkot ja maksaa lounas.

Kassalla on ystävällinen mies, joka kysyy mistä olen kotoisin ja mitä Alabamassa teen. Hän sanoo, ettei Bidenin voitto ole vielä varma ja antaa varoituksen.

– Sinun on vaikea saada ihmisiä puhumaan täällä. Ensinnäkin et puhu niin kuin me. Toiseksi itäinen Alabama on lainsuojatonta seutua.

Eteläinen Yhdysvallat voidaan määritellä monin eri tavoin, mutta kun puhutaan Etelästä isolla alkukirjaimella, raja vedetään yleensä sisällissodan jakolinjaa noudattaen.

Kapinallisten puolella olleet eteläiset osavaltiot olivat aina 1960-luvulle asti demokraattisen puolueen tukiseutua. Rotusorron vastainen kansalaisoikeustaistelu muutti asetelman.

Liikkeen alkusysäyksenä mainitaan usein Rosa Parksin Alabaman Montgomeryssa 1955 aloittama bussiboikotti, jonka johtajana Martin Luther King jr. nousi kuuluisuuteen. Monet muutkin kansalaisoikeustaistelun merkkipaaluista koettiin Alabamassa: hyökkäys Freedom Ridereita kohtaan Annistonissa 1961, Birminghamin mielenosoitukset 1963, Selma–Montgomery-marssit 1965…

Demokraattinen puolue asettui puolustamaan mustien oikeuksia, minkä seurauksena se menetti kannatustaan Etelän valkoisten keskuudessa. Republikaanit nousivat valtaan Etelän jokaisessa osavaltiossa.

” Se, että laskeminen kestää kolme tai neljä viikkoa kertoo, että jokin on pielessä.

Kaupungistuminen ja koulutettujen ammattilaisten muuttoliike ovat horjuttaneet republikaanien valtaa Etelässä. Virginia on äänestänyt presidentinvaaleissa demokraatteja Barack Obamasta lähtien, ja Joe Biden onnistui kääntämään Georgian siniseksi.

Virginiaan ihmisiä vetää sen pohjoisrajalla oleva pääkaupunki Washington, ja Georgian magneettina on hurjasti kasvava Atlanta. Alabamassa vastaavaa kasvukeskusta ei ole, joten republikaanien valta ei ole uhattuna. Maaseudulla asiasta ei ole pienintäkään epäselvyyttä.

Cleburnen piirikunnan pääkaupunki on 3 500 asukkaan Heflin. Sekatavarakauppa sen pääkadulla myy Donald Trumpin pienoislippuja vielä kolme viikkoa vaalien jälkeen. Bidenin lippuja ei näy.

– Ei kukaan halua ostaa niitä, myyjä George ”Kojack” Bowden toteaa.

” He uskovat hänen versionsa kaikesta, sanoo hän uutisissa mitä tahansa. He eivät tutki asioita. Luulen, että se on ongelma.

Muutaman kymmenen metrin päässä on asekaupan ja panttilainaamon yhdistelmä. Se on koristeltu jouluisasti. ”Avaa vasta 25. joulukuuta”, lukee vitriinissä puoliautomaattisen pistoolin vieressä.

Aivan kuin sekatavarakaupassa, täälläkin suhtaudutaan suomalaiseen toimittajaan ystävällisesti. Huoltoaseman kassa taisi liioitella.

Asekaupan ja panttilainaamon yhdistelmä on koristeltu jouluisasti.­

Sonny Martin palvelee asiakasta.­

Myyjä Sonny Martin arvioi, että kaupungin asukkaista 80 prosenttia omistaa aseen.

– Metsästämiseen ja itsesuojeluun, Martin toteaa.

Martin uskoo, että presidentinvaaleissa tapahtui jotain hämärää.

– Olen 55 vuotta vanha, ja koko niiden 55 vuoden aikana tulos on ilmoitettu samana iltana. Se, että laskeminen kestää kolme tai neljä viikkoa kertoo, että jokin on pielessä.

Martin ei kuitenkaan arvele, että alabamalaiset kääntävät aseensa hallitusta vastaan, vaikka Biden astuisikin virkaansa tammikuussa.

– Minä olen uskossa. Totuus tulee päivänvaloon ennemmin tai myöhemmin.

Martin on huolissaan siitä, että demokraatit asettavat uusia rajoituksia koronaviruksen hillitsemiseksi. Hän ei myöskään kannata Bidenin vaatimia taloudellisia tukipaketteja.

– On paljon köyhiä, jotka saavat tukea ja käyvät salaa töissä, Martin sanoo.

Täällä Cleburnessa vai?

– Heitä on kaikkialla: Atlantassa, Birminghamissa.

Mildred Heardin lapsuudessa 1940-luvun Alabamassa rotuerottelu oli arkipäivää.­

Molemmissa Martinin mainitsemista kaupungeista enemmistö asukkaista on mustaihoisia. Cleburnen piirikunnassa heitä on alle viisi prosenttia väestöstä.

Heardin yrittäjäperheen jäsenet ovat paikkakunnan tunnetuimpia afroamerikkalaisia. Suvun matriarkan Mildred Heardin, 87, olohuoneen seinällä on mustavalkoinen valokuva vuodelta 1962. Kuvassa näkyy kolme ovea: yksi naisille, yksi miehille ja yksi värillisille. Valokuvan alla on runoilija Maya Angeloun sitaatti: ”Et voi tietää minne olet menossa, jos et tiedä missä olet ollut”.

Heardin lapsuudessa 1940-luvun Alabamassa rotuerottelu oli arkipäivää. Hän ei kuitenkaan muista kärsineensä rasismista. Monet hänen lapsuudenystävistään olivat valkoisia.

– Kun aloitin koulun, en ymmärtänyt miksi he menivät yhteen bussiin ja minä toiseen. Se oli hyvin hämmentävää, Heard sanoo.

Heard valmistui vain mustille tarkoitetusta lukiosta. Se on nykyisin taidekeskus, ja sen ohi johtava tie on nimetty Martin Luther Kingin mukaan. Aloitteen nimenmuutoksesta teki Heardin tytär, joka istuu kaupunginvaltuustossa. Toinen Heardin tyttäristä teki pitkän uran Washington Postin toimituksessa.

Mildred Heardin ja hänen miehensä Warrenin omistamissa yrityksissä asioivat niin mustat kuin valkoiset. Heardin on vaikea ymmärtää, miksi Cleburnen piirikunnan asukkaat äänestivät Trumpia, joka on hänen mielestään valehtelija ja ”150-prosenttisesti” rasisti.

– Luulen, että paljon johtuu tietämättömyydestä. He uskovat hänen versionsa kaikesta, sanoo hän uutisissa mitä tahansa. He eivät tutki asioita. Luulen, että se on ongelma.

Vuosikymmeniä vaalivirkailijana työskennellyt nainen koki Trumpin vetovoiman konkreettisesti neljä vuotta sitten.

– Näin äänestämässä ihmisiä, joita en ollut nähnyt koskaan aikaisemmin.

Marraskuun vaaleissa Heard ei enää työskennellyt. Hän varoo koronavirusta.

Alabamassa on vähemmän asukkaita kuin Suomessa, mutta siellä on tilastoitu jo 4 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Pelkästään 15 000 asukkaan Cleburnessa on kuollut 14 ihmistä. Se on vain kuusi vähemmän kuin yli puolen miljoonan asukkaan Pirkanmaalla.

Alabaman maaseudulla tautitilanne on pahempi kuin kertaakaan pandemian aikana, mutta Cleburnessa maskeja käyttää sisätiloissakin vain harva.

Tracy McMahan (kesk.) omistaa rakennusalan yrityksen­

Rakennusurakoitsija Tracy McMahan pitää koronaa Yhdysvaltain historian suurimpana huijauksena vaikka kertoo sairastaneensa sen itsekin ja tuntevansa siihen kuolleita.

– Mutta en tunne ketään vakavasti sairastunutta, jolla ei olisi ollut jotain perussairautta, McMahan sanoo.

– Koronavirus ei ole lähellekään niin paha kuin sen sanotaan olevan.

McMahan syö lounaaksi paistettua kanaa huoltoasemalla Ranburnen kylässä, jonne on keskustaajama Heflinistä 30 kilometrin ajomatka. Tie kulkee läpi mäntymetsän. Matkan varrella näkyy maatiloja ja paljon pieniä kirkkoja.

Cleburnen sivistyslautakunnassa istuva McMahan on republikaanisen puolueen jäsen. Hänen mielestään presidentinvaaleissa tapahtui petos.

– Kaikki tietävät sen.

McMahan saa tietonsa äärikonservatiiviselta uutiskanavalta Newsmaxilta. Hän kertoo katsoneensa vaaleihin asti Fox Newsia mutta pettyi kanavan julistettua Bidenin voittajaksi. Newsmax ei ole niin tehnyt. Salaliittoteorioita vaalivilpistä viljelevä kanava on kasvattanut katsojamääräänsä valtavasti Fox Newsin kustannuksella.

McMahan uskoo, että Bidenin voitto voi vielä kääntyä korkeimmassa oikeudessa. Ja jos ei käännykään, kyvyttömän Bidenin tilalle nousee pian varapresidentti Kamala Harris.

– Hän on luultavasti kaikkien aikojen liberaalein varapresidenttimme. Hän on kaikkea sitä vastaan, mitä Yhdysvallat merkitsee.

Bob Castello pitää Heflinin ulkopuolella kauppaa, jossa myydään Etelävaltioiden lippuja ja Trump-rekvisiittaa.­

Dixie General Store -liikkeen tarjontaa Cleburnessa, Alabamassa.­

Samaa mieltä on Bob Castello. Hän pitää Heflinin ulkopuolella kauppaa, jossa myydään Etelävaltioiden lippuja ja Trump-rekvisiittaa.

– Harris on äärimmäisen radikaali. Hänestä tulee presidentti hyvin nopeasti, koska Biden siirretään sivuun, Castello sanoo.

Tätäkin valkoista miestä pelottaa erityisesti varapresidentiksi valittu musta nainen. Se voi olla sattumaa, mutta nyt ollaan seudulla, jossa rasismilla on pitkät perinteet. Ennen sisällissotaa 45 prosenttia osavaltion asukkaista oli mustia orjia.

Castello sanoo, ettei ole rasisti. Hänen mielestään systemaattista rasismia ei ole edes olemassa. Castellon mukaan mustat eivät ole valkoisia köyhempiä orjuuden perinnön takia vaan omista valinnoistaan johtuen.

– Jos et menesty elämässä, sinun täytyy katsoa peiliin. En usko, että mikään pidättelee heitä. Itse asiassa heillä on etuja, joita meillä ei ole, kuten positiivinen diskriminaatio.

Castello kertoo sukunsa asuneen Alabamassa vuodesta 1852. Hän kuuluu Sons of Confederate Veterans -järjestöön, johon otetaan jäseniksi vain Etelävaltioiden sotilaiden miespuolisia jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa.

Etelävaltioiden perintö näkyy Alabamassa kaikkialla. Cleburnen piirikuntakin on nimetty kapinallisarmeijan kenraalimajurin Patrick Cleburnen mukaan.

Viime vuosina vaatimukset Etelävaltioiden symbolien häivyttämisestä ovat vahvistuneet. Monet näkevät niiden muistuttavan orjuuden ja rotusorron perinnöstä. Viime kesän rasisminvastainen liikehdintä kiihdytti vaatimuksia, ja moni konfederaatin johtajan patsas kaatui.

Castellon mukaan kiistanalaisuus on hänen liiketoiminnalleen vain hyvästä.

– Viime kesänä bisneksemme oli kaksinkertainen normaaliin verrattuna.

Kaikkein kiistellyin symboli on Etelävaltioiden sotalippu, se tähdin koristeltu sininen vinoristi punaisessa kentässä, jota Suomessa suosivat amerikkalaisten autojen ja rockabilly-musiikin harrastajat. Castellolla on niitä valikoimissaan monessa koossa.

– Emme anna esi-isiemme perinnön tahriintua vain koska joku moderni narratiivi sanoo, etteivät he olleet oikeassa, Castello luennoi.

– Sodassa ei ollut kyse orjuudesta vaan Etelän itsenäisyydestä. Meillä oli erilainen elämäntapa ja talousjärjestelmä.

Mitä tapahtuu, kun Joe Biden vannoo virkavalansa 20. tammikuuta? Alkaako silloin uusi kapina?

– En tiedä. Riippuu siitä, mitä he tekevät. Jos he yrittävät tehdä tästä kommunistisen tai sosialistisen maan, siitä seuraa luultavasti suuria ongelmia.