Ulkomaat

Miljonääri Peter Nygård pidätettiin Kanadassa

Suomalaiskanadalainen miljonääri Peter Nygård on pidätetty Winnipegissä Kanadassa, kertoo The Globe and Mail -lehti.

Peter Nygårdia vastaan on esitetty kovia syytöksiä.­